15M: el todo y nada de una década

"Graben todo. En algún momento algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca sucedió". El General Dwight D. Eisenhower instó a su ejército a recopilar el máximo de imágenes del holocausto perpetrado por los nazis. Ahora que la historia parece ponerse en duda, me alegro de tener tantas imágenes sobrecogedoras del 15M, el movimiento popular que lo cambió todo hace 10 años.

Por ese tiempo tomaste conciencia del contexto social decadente y precario. Te incluiste entre las personas pisoteadas por los desmanes de la élite poderosa. De todas las consignas que gritaste a pulmón batiente algunas siguen vivas: "No somos mercancías en manos de banqueros".

En el 2011, el rescate bancario de Mariano Rajoy se cobró 80 mil millones de dinero público. Desde 2017, el pulso a la banca ha hecho que tenga que devolver el dinero de sus propias cláusulas abusivas. Todos los partidos políticos (excepto Podemos) han pedido créditos y todos ellos (excepto Podemos y ERC) están endeudados, como también lo están los grandes medios de comunicación. Su poder de influencia en las políticas neoliberales es decisivo para perpetuar la injusticia social. A día de hoy los bancos siguen teniendo en su propiedad muchos miles de viviendas vacías que no están dispuestos a poner a disposición del interés general.

"No nos representan". Lo gritaste en los días primaverales de mayo del 2011. Se criticaba que las demandas de la gente que no podía pagarse una casa, una operación de rodilla o una guardería, no estaban llegando al Congreso. En 2015, Podemos entró en el Congreso con 69 diputados y diputadas. Su programa político sigue reflejando el espíritu del 15M. Sus principales demandas, como la regulación de los alquileres, bajar el precio de la luz y una mayor financiación de los servicios públicos siguen siendo muy cuestionadas por PSOE y la derecha.

"La revolución será feminista o no será". Por esa fecha, subí la foto de una pancarta con este lema. Uno de mis contactos en Facebook comentó: pues no será. A día de hoy, el Feminismo es el movimiento transformador más multitudinario desde el movimiento obrero en los años 60. Sin embargo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la protección de la vida y el cuidado del medio ambiente siguen siendo opciones criminalizadas por los partidos de derechas.

"Stop Desahucios". El derecho a la vivienda fue uno de los temas que acogió el 15M, situándolo como uno de los principales problemas de este país. El Partido Popular rechazó en el Congreso una iniciativa popular antidesahucios. El Partido Socialista tuvo que cambiar su discurso y pide paralizar desahucios en algunas ocasiones. Unidas Podemos sigue luchando por el reconocimiento del derecho a una vivienda digna como reconoce la Constitución. Desde los municipios, los partidos del cambio proponen alternativas habitacionales en un pulso caso por caso con los bancos. Echar a familias de sus casas sigue siendo una solución normalizada por la mayoría de los partidos.

"No hay pan para tanto chorizo". En 2011, la corrupción entraba en el ranking del CIS como una de las mayores preocupaciones de la gente. En este país se ha llevado por delante 124.000.000 millones de euros del dinero que nos tenía que servir a todos. En 2020 el PP se coronaba como el primer partido político condenado por corrupción. Aún no se ha logrado saber quién es M.Rajoy. PP, PSOE y VOX siguen impidiendo que se investigue dónde está y de dónde viene la fortuna del rey que se fugó a Abu Dabi.

En mayo del 2011, un movimiento ciudadano espontáneo cambió el rumbo de la historia de tu país y del mío. Ha desaparecido el bipartidismo y la realidad socio-política ha cambiado completa y profundamente.

Pero los partidos que no nos representaban entonces siguen haciendo política para mantener sus privilegios.

Sabíamos que el asalto no traería resultados rápidos, pero se nos olvidó pronto. Quisimos soluciones rápidas y no las hubo. Descubrimos que el entramado político contaba incluso con un sofisticado sistema de cloacas que apuntalaban la mafia del status quo.

Una década después, el punto de apoyo que encontramos los de abajo para remover a los de arriba parece nostalgia. Quienes estamos en política desde entonces sabemos que no vale rendirse porque queda mucho por conseguir. Ellos siguen arriba, bajarlos cuesta mucho, pero se puede.

Es bueno que tengas siempre presente las imágenes de ese momento de despertar colectivo que te hizo repensarlo todo. Podría ser que a algún bastardo se le ocurra negar de nuevo la historia y decir que el 15M nunca existió.