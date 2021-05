Sí, Sr. ministro. ¡Hay devoluciones en caliente!

Aunque el Gobierno no lo reconozca, ¡es un hecho! En Ceuta, no se ha cumplido la normativa de asilo, se han llevado a cabo devoluciones en caliente colectivas, forzosas, sin salvaguarda ni posibilidad de identificación de las personas menores de edad, no se les ha asegurado información jurídica ni intérprete. La ley mordaza y la ley de extranjería vulneran los derechos humanos.

Desde la madrugada del lunes 17 de mayo, hemos visto imágenes en directo de la llegada, desde Marruecos, por mar y tierra, de alrededor de 10.000 personas migrantes que cruzaron la frontera española en Ceuta, sin resistencia por parte de la Policía de Marruecos. Miles de jóvenes, niños, bebés e incluso familias enteras. Utilizaron flotadores, botes de goma, botellas de plástico para no ahogarse e intentar llegar a la orilla. Hubo muertes.

El en último pleno del Congreso le pregunté al ministro del Interior si consideraba que el Gobierno respeta los derechos humanos en las fronteras, y le pedí que tuviera en cuenta tres puntos muy importantes: si en Ceuta se han respetado los derechos de las persones migrantes menores de edad, si se ha producido violencia por parte del Estado y si se ha cumplido la normativa de asilo. A lo que el ministro me contestó que "... el Gobierno ha trabajado en dos líneas fundamentales. En primer lugar, tomar los medios precisos, las medidas precisas para proteger nuestras fronteras con el refuerzo de más de 4.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Y, por otro lado, los mecanismos de devolución inmediata de aquellas personas en situación irregular que no tienen derecho a protección internacional, pero también, evidentemente, a proteger a los colectivos vulnerables y a los menores y a todas las personas susceptibles de protección internacional".

¿Posverdad institucional?

Hace tiempo vivimos en la posverdad cuando el tema es relativo a las personas migrantes. Se relativiza del concepto de la verdad. Las personas se justifican a partir de sus convicciones, aunque el hecho no guarde relación alguna con la experimentación, con la comprobación, con la realidad concreta. Pero ¿y si la posverdad la hace un gobierno?

Sí, hubo devoluciones en caliente de personas migrantes, y hago especial alusión a las menores de edad. Negarlo va contra la realidad que asistimos en directo desde nuestras pantallas. Además, si tenemos en cuenta el número y la tipología de efectivos que el Gobierno desplazó a Ceuta, no hace falta ser una experta para darse cuenta de la imposibilidad de que se haya efectuado la comprobación de edad y tampoco ha habido una intervención de la Fiscalía General del Menor u otras instituciones, por lo que no ha habido tiempo de cumplir el debido procedimiento para identificarlos y de respetar sus derechos de protección como menores. No hay proceso alguno que permita la deportación de personas menores de edad, porque es ilegal.

Además hay precedentes, porque el Estado español fue condenado en el 2019 por Naciones Unidas debido la devolución en caliente de un niño que saltó solo la valla de Melilla, y el Dictamen del Comité decía que la ley y la práctica española vulneraron los derechos contenidos en los artículos 3, 20 y 37 de la Convención de los Derechos del Niño. La Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios denunciaron los hechos a la Fiscalía de Menores de Ceuta y ya se está investigando en base a las imágenes de la agencia Reuters y se interrogará a los militares que intervinieron en la operación.

Sí, ha habido violencia contra las personas migrantes. Según Amnistía Internacional, las Fuerzas de Seguridad y el Ejército españoles han infligido violencia contra las personas, entre las que había adolescentes, arrojando incluso a algunas al mar. Además, hay diversos videos de medios de comunicación y de particulares que lo comprueban.

No, la normativa de asilo no se ha cumplido. Se han llevado a cabo devoluciones colectivas, forzosas, sin ninguna salvaguarda ni posibilidad de identificación de las personas en estado de vulnerabilidad, no se les ha asegurado información jurídica, intérprete, que exige la ley. Las personas no han podido solicitar asilo.

DEVOLUCIÓN EN CALIENTE = RECHAZO EN FRONTERA = EXPULSIÓN SUMARIA

No hay eufemismo que valga.

Uno de los muchos "regalos" que nos dejaron los gobiernos del PP a las personas migrantes fue introducir las ilegales "devoluciones en caliente" en la ley de extranjería y cambiaron el nombre por "rechazo en frontera". Lo hicieron a través de la disposición adicional primera de la ley mordaza, que adicionó a la ley de extranjería una disposición adicional décima-régimen especial de Ceuta y Melilla. En la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), que está en período de enmiendas en el Congreso, debemos derogar obligatoriamente esa enorme violación de los derechos humanos.

El Estado español continúa pagando para externalizar sus fronteras. Y de Canarias ya no se habla.

#RegularizacionYa