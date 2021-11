Un año récord en becas, un gobierno que apuesta por los jóvenes

Cuanto más formado está un joven o una joven más posibilidades tiene de encontrar un empleo. Según un reciente estudio, un universitario tiene un 15 % más de opciones de encontrarlo.

Todos los gobiernos socialistas han priorizado la inversión en becas para garantizar la igualdad de oportunidades y un ascensor social más equitativo. Las becas garantizan la igualdad material en el acceso a la educación cubriendo los costes directos, indirectos y de oportunidad que limitan la continuidad de los estudios.

Con la llegada de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno se ha hecho una apuesta sin precedentes en estas ayudas. De las 267.982 becas de 2018 se ha pasado a 344.962 en el último curso. 77.000 becas más para universitarios.

Los Presupuestos para 2022 contemplan 2.150 millones de euros para becas. El actual Gobierno progresista destina la cantidad más alta de la historia para apostar por los jóvenes. Un aumento del 17% en niveles universitarios y un 33% en niveles no universitarios. 400 millones más que cuando gobernaba el PP.

La derecha siempre ha dicho que sobran estudiantes en la universidad, aunque cuando dicen eso no están pensando en sus hijos, están pensando en los de los trabajadores y trabajadoras. Por eso Rajoy se aprovechó de la crisis para recortar en educación y en becas, expulsando a miles de estudiantes de la universidad. Pero no eran sus hijos, sus hijos no necesitan becas para poder estudiar.

Rajoy recortó por primera vez el número de becarios. 11.000 becarios menos. Y además se redujo la cuantía de las ayudas en un 13,2%, concretamente 332 euros menos. Y por si alguien lo ha olvidado, es bueno recordar que el Ministro Wert endureció los requisitos académicos necesarios para obtener y mantener las becas. En vez del aprobado simple, para ahorrarse la matrícula el primer año los aspirantes a ayudas debían tener un 5,5 de nota media. Para pedir también la parte de alojamiento y manutención (la ayuda económica que llega al estudiante en sí), el expediente debía ser del 6,5. A partir de ahí, para mantener la matrícula gratuita en 2º curso era necesario aprobar el 65% de los créditos matriculados y para acceder al apoyo económico, el 85%.

No se quedó aquí el PP, puesto que además subieron las tasas de las matrículas, de media un 20%. Donde más aumentaron fueron en las Comunidades Autónomas donde gobernaban las derechas, Madrid, Castilla y León y también en Cataluña, porque en esto todas las derechas, también las independentistas, piensan y hacen lo mismo.

¿Qué supuso bajar el número de becas, reducir las cuantías de las ayudas y subir las tasas? Pues supuso que más de 120.000 alumnos fuesen expulsados de la universidad. Eran hijos de trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin recursos para poder seguir formándose. El Gobierno del PP le robó así su futuro a miles de jóvenes de nuestro país.

Invertir en becas y hacer que lleguen a los niveles de renta que las necesitan es invertir en capital humano y en justicia social a la vez. Gracias a un potente sistema de becas se beneficia toda la sociedad. Invertir más en becas es invertir en más igualdad y mejor futuro para todos.

La mejoras impulsadas por este Gobierno progresista además de incrementar los recursos para becas, hacerlas más equitativas en su cuantía y adelantar su resolución, amplían los supuestos de cobertura de las becas de la convocatoria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y atenderá a las nuevas necesidades del alumnado, derivadas de la caída de rentas de las familias producidas por la Covid-19.

Las becas han pasado de ser un privilegio con el PP a convertirse de nuevo en un derecho con el Gobierno de Pedro Sánchez. Se ha recuperado así la igualdad de oportunidades. Sin educación no hay esperanza, no hay futuro como país, aunque la derecha nunca ha querido enterarse.