Lo que Eurovisión pierde lo ha ganado España

En el Benidorm Fest, los votos del público, los mensajes y llamadas hicieron ganadoras a Tanxugueiras. Mucho antes, ellas y Rigoberta habían conquistado nuestros corazones con unas canciones que son bandera del nuevo espíritu igualitario y unido de España.

El jurado decidió que Chanel y su "apenas hago doom doom con mi boom boom y le tengo dando zoom, zoom por Miami" vaya a Italia en mayo, y a muchísima gente nos resultó inexplicable. Las bases del concurso permitieron la entrada a todo tipo de letras y lo cierto es que la canción de Chanel es profundamente machista. Es importante conocer el alcance de letras que sexualizan a las mujeres, porque destrozan los pasos firmes que damos para el reconocimiento de nuestra dignidad en condiciones de igualdad.

En relación a esto, aparecieron numerosos comentarios señalando a Gestmusic como artífice de un supuesto tongo y no sería de extrañar que, una vez más, los intereses privados se antepongan al interés general. La única verdad es que el pueblo manifestó con sus votos que España es un país feminista y orgulloso de su riqueza cultural.

Tanxugueiras, con Terra, dibujaron una ventana a la reconciliación después del desastre entre compatriotas que trajo Franco y la dictadura. Su canción es un alto en el camino a quienes entienden una España uniforme y gris que, honestamente, ya no existe. Rigoberta Bandini denunció el control que se ejerce, milenariamente, sobre los cuerpos de las mujeres. Un control tan normalizado que día tras día aún se habla de si las mujeres pueden enseñar esto, aquello o taparse hasta abajo. Ambas son dos currelas que se quieren abrir paso con mucho esfuerzo y trabajo como tantos y tantas jóvenes en nuestro país. Chanel, con todos mis respetos, es la candidata ganadora del establishment. Con una letra no compuesta por ella y con todo el aparato de RTVE a su servicio para hacerla ganar. Luego nos vendrán a hablar de meritocracia.

Tanxu y Rigo representan el cambio de valores que propone el feminismo: por la libertad en su más amplia expresión, por la hermandad entre pueblos, por la diversidad, la alegría y también por el optimismo. Gracias a ello, España avanza tanto que se derriban muros con lo que antes era motivo de censura: unas tetas y un idioma de este país que no fuera castellano.

Hace dos años, este país llevó el feminismo de las calles a las instituciones con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. El cambio cultural que ha empujado Unidas Podemos desde el gobierno poniendo en marcha la legislación feminista es imparable. Cada vez más gente se identifica con los valores de cuidado e igualdad y se demostró anoche en los resultados que vinieron del público y de los votos desde casa.

La lucha en las calles y la asunción del feminismo por el Estado son un ejemplo en Europa de los pasos importantes hacia la igualdad que España está dando. El cambio de paradigma se impregna por todo y también nos ha hecho más exigentes en lo que se refiere a cultura. Ya no nos vale cualquier cosa. Incluso en la música, el contenido vacío ya no nos convence, España tiene mensaje feminista y quiere mostrarlo a Europa con orgullo. Mucho tiempo con el estigma de sol, jolgorio y playa. Esta vez, la gente desde sus casas quiso demostrar como nos habíamos reinventado. El feminismo ya no es un movimiento, es una manera de estar en el mundo y solo desde el ahí la sociedad puede caminar unida, diversa y verdaderamente libre.

Rigoberta y Tanxugueiras no irán a Europa; pero ganaron el concurso. Sus mensajes, como cantan las Tanxugueiras, veñem pra quedar. Los hijos y las hijas de quienes juzgaron a Sabrina en el 87 por enseñar una teta deciden avanzar y dictan la sentencia definitiva: que las mujeres hagan lo que quieran con sus tetas. Pase lo que pase en Eurovisión, España ya tiene los himnos para la nueva matria.