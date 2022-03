Polarización, tribalismo político y cambio climático

No todas las divergencias de opinión, por fuertes que sean, se convierten en polarización. Y no toda la polarización es mala. No obstante, la polarización puede ser peligrosa cuando la sociedad se empieza a dividir en bandos de "nosotros" contra "ellos" basados en una única dimensión que eclipsa a todas las demás. Este tipo de polarización, en la que se ligan determinadas posturas a las identidades de grupo, dificulta hacer frente a retos comunes como la pandemia o el cambio climático, incluso cuando hay consensos como sucede con la protección del medio ambiente.

More in Common es una iniciativa internacional no partidista fundada en 2017 para construir sociedades más fuertes, unidas y resilientes a las crecientes amenazas de polarización y división social. Por primera vez en España, hemos realizado un estudio bajo el proyecto Navegando la Incertidumbre.

Los datos del estudio arrojan que el 61% de los españoles creen que nuestra sociedad está dividida, como sucede en muchos países vecinos, en los cuales la percepción de cohesión social se ha erosionado desde el inicio de la pandemia. En ese momento pareció que pudiera haber un sentimiento de unidad creciente –si bien con experiencias diferentes– ante un reto común. Eso ha resultado ser temporal.

Uno de los riesgos que supone para toda democracia estar polarizada es que en este contexto se cuestiona o descarta información importante y se confía en opiniones menos verificables. Hoy en día, en España, una mitad de la población cree que se está ocultando la verdad sobre la Covid.

Otro riesgo es que, en estas circunstancias, se percibe que hay aún más desacuerdo del existente, como quizás sucede en España a pesar de que existen consensos ciudadanos: la economía, la sanidad, y la subida de los precios son las prioridades más importantes. En materia laboral, debemos hacer frente con más urgencia a la precariedad.

Cuando la identidad se liga a la política y se construye la pertenencia a un grupo a través de la oposición a otro, hablamos de polarización afectiva y tribalismo político. Cuando el tribalismo político se desata, importa más el quién que el qué. El posicionamiento ante un tema se decide por lealtad al grupo, no por una valoración del tema en cuestión.

Si hay alguna división que parece que eclipsa a las otras, según los españoles esta es la ideológica. Mientras en el resto de Europa, cuando preguntamos cual es la división más importante en la sociedad, se suele señalar a la desigualdad económica, en España la gran mayoría apunta a la división entre la gente de izquierda y derecha. Un 60% lo cree así, mientras solo un 17% en Italia o un 19% en el Reino Unido lo comparte.

Pero hay un tema que de momento no está ligado a identidades políticas: la lucha contra el cambio climático parece ser que aún las transciende. A través de nuestro estudio, hemos podido ver que el cambio climático y el medio ambiente preocupan a la mayoría de los votantes de todos los partidos. La única excepción son los votantes de Vox, aunque incluso en este caso, encontramos que porcentajes importantes se preocupan por este tema. Y en este sentido la gran mayoría de españoles también ven con buenos ojos la transición ecológica: 7 de cada 10 la ven como una buena inversión pública y un 61% considera que ayudará a crear empleo.

Además, el tejido social en España parece ser más fuerte que en la mayoría de los otros países donde More in Common ha recabado datos. España es el país donde las personas confían más en sus conciudadanos y existe casi tanto optimismo como pesimismo de que las diferencias que nos separan y dividen pueden llegar a resolverse. Y esto es de celebrar si tenemos en cuenta que el 77% de los italianos o el 63% de los franceses considera que esas diferencias son demasiado grandes para poder superarse.

Si queremos avanzar como sociedad, tendremos que romper con la polarización tóxica que nos acecha. Para ello debemos rechazar falsos binarios, evitar presentar todas las cuestiones como de suma cero (donde si gana uno implica que pierde el otro, descartando la posibilidad de cooperación para alcanzar un punto de mayor beneficio) y tratar de no reducir al "otro" o al "diferente" a su opinión política disidente. Al fin y al cabo, los humanos somos seres complejos con múltiples identidades complementarias.

Y si queremos avanzar en la lucha contra el cambio climático, será necesario que desliguemos esta cuestión de identidades políticas o ideológicas y tratarla como un reto común. De no ser así, nos arriesgamos a que se genere oposición a las medidas que se adopten para hacer frente a este reto simplemente por quien es el actor que las promueve y no por la sustancia de la medida.

----

Míriam Juan-Torres es una investigadora multidisciplinar con experiencia en polarización, derechos humanos y violencia política. Actualmente trabaja como investigadora senior en la organización internacional More in Common y para el Othering & Belonging Institute de la Universidad de Berkeley. También ha trabajado como consultora en varios proyectos relacionados con derechos humanos, comunicación, y justicia social para diferentes organismos. Míriam es co-autora de Hidden Tribes: A Study of America’s Polarized Landscape y Britain’s Choice, los estudios más completos de polarización en Estados Unidos y el Reino Unido que combinan opinión pública con psicología social. Míriam tiene un máster en relaciones internacionales por la universidad de Yale y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona.