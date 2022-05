Bajo buenas formas y grandes titulares, la letra pequeña que esconden las políticas de Feijóo dejan datos preocupantes en Galicia, tras 13 años de mandato del dirigente del PP.

Sin embargo, el resto de España se pregunta cómo es posible entonces que lograse cuatro mayorías absolutas seguidas. Con un balance de 60.000 personas ocupadas menos desde que llegó a la Xunta, mientras en España hay un millón más. O con 100.000 habitantes menos cuando en España hay 800.000 más.

El truco se basa en esconder o "trampear" los datos:

¿Que no quiere que se destapen las listas de espera en dependencia? No mete en el sistema a 10.000 personas para que no aparezcan en las estadísticas.

¿Que no quiere que se destapen las listas de espera interminables en sanidad? Indica "ya le llamaremos" y, tarde seis meses o tarde un año esa llamada, el tiempo que computa como espera es el transcurrido entre esa llamada y la cita en cuestión (que evidentemente es muchísimo menor que el tiempo que esperamos en Galicia desde la prescripción facultativa hasta dicha llamada).

¿Que no quiere que se destapen altas cifras de contagios en residencias de mayores durante la pandemia? Mezcla los datos con las cifras de los centros de personas con discapacidad (libres de contagios en la mayor parte de la pandemia) y rebaja, en apariencia, el porcentaje de incidencia del virus refiriéndose solo a residencias de mayores.

¿Que quiere gobernar con Vox sin decirlo? Aprueba el primer bipartito PP-VOX en Castilla y León y no acude a la investidura. Política de avestruz.

Esta es la fórmula favorita de Feijóo: maquillar o distorsionar los datos a través de una gestión basada en una potentísima inversión en marketing y medios. Y si esta fórmula falla, optarán por el plan "B", lanzar una polémica que haga de cortina de humo y tape lo que no conviene mostrar. Y en la recámara, con tal de que no se hable de la corrupción del PP, llegan incluso "VOXilizarse" copiando el modus operandi de lanzar fakes, como hizo Ayuso hace unos días asegurando que el gobierno de España prohibiría el vino.

Lo cierto es que Feijóo esconde de las estadísticas a 10.000 gallegos que solicitan la llamada Ley de Dependencia. Mantiene el veto de la renta de inclusión gallega que la hace incompatible con el IMV (Ingreso Mínimo Vital) y por ello trató como morosas a 2.000 familias sin recursos, solicitando que devolvieran el dinero de la Risga (Renta de Inclusión Gallega) porque se les había oncedido el IMV. Y además convirtió a Galicia en una de las comunidades autónomas que menos invierte por habitante potencialmente dependiente.

Con todo, Feijóo es el mismo que acusa al presidente Sánchez de no tener corazón, pese a estar afrontando con un claro liderazgo a nivel europeo los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania tomando medidas concretas para blindar a la ciudadanía: ERTE, incremento del IMV, subida del SMI, incremento de las pensiones con el IPC, más recursos en dependencia y discapacidad... Y el presidente de la Xunta mientras tratando como morosas a familias sin recursos por no tener modificada su ley de inclusión, o recortando camas hospitalarias, se atreve acusar a un presidente del gobierno que está luchando porque España sea uno de los países líderes a nivel europeo, incluso con una crisis. El mundo al revés.

Para las personas que quieran valorar proyectos políticos antes de echar la papeleta, más allá de simples apariencias a primera vista o buenas palabras.