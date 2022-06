Elecciones andaluzas: La ilusión y la esperanza frente al negocio de lo privado

Empieza la campaña de las elecciones andaluzas y frente a lo que dice ahora Feijóo y Moreno Bonilla de dejar gobernar al partido más votado -el PP no lo hizo- fue el PSOE el que ganó las ultimas elecciones con 260.000 votos más que el PP.

Moreno Bonilla no quiere campaña, no quiere un debate con el candidato socialista, no quiere que se hable de sus infinitos incumplimientos, no quiere que se hable de que Andalucía fue la primera región de toda Europa donde se pactó con la ultraderecha. Él pretende dejar que los muchos cientos de millones de euros que ha destinado a publicidad y propaganda le hagan el trabajo.

El presidente andaluz no ha cumplido nada de lo que dijo. Prometió crear 600.000 empleos y mintió. Prometió una bajada masiva de impuestos y solo le ha bajado los impuestos a los que tienen herencias de más de un millón de euros por heredero. Prometió mejorar la sanidad y la ha destrozado colocándola a la cola de España.

Prometió mejorar la educación y hoy hay 3.000 profesores menos y 2.000 unidades escolares menos, sobre todo en los pueblos. Ha echado a la calle a 1.000 bomberos forestales, esos que se juegan la vida todos los veranos para defender nuestro patrimonio medio ambiental. Prometió hacer infraestructuras, hospitales, colegios, centros de salud, pero tres años y medio después no hay hecho prácticamente nada, salvo seguir impulsando proyectos que los socialistas dejamos diseñados para Andalucía.

Esta es la receta que aplica el Partido Popular cada vez que llega a las instituciones: recortar el presupuesto para el Estado de Bienestar. Y el resultado es que no se construyen ni renuevan hospitales, ni centros de salud, ni colegios y tratan de destrozar la dependencia; su único objetivo es favorecer el negocio de lo privado. Con un gobierno del PP en España hicieron negocio los bancos, con un gobierno del PP en Andalucía hacen negocio las empresas de sanidad privada.

El 19 de junio hay muchos motivos para votar a Juan Espadas y al PSOE, porque su prioridad son las personas, lo mismo que ha hecho el Presidente Pedro Sánchez, cuyo Gobierno ha aprobado una nueva reforma laboral que ha permitido alcanzar los 20 millones de trabajadores en España, una cifra histórica; mientras Moreno Bonilla es líder de paro en nuestro país.

Pedro Sánchez aprobó la subida del salario mínimo desde los 700 a los 1.000 euros, frente a un Moreno Bonilla que se opuso. El Gobierno de España en el último Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Empleo específico para Andalucía dotado con 50 millones de euros para mejorar la empleabilidad de parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes, una apuesta mas que necesaria ante un indolente Moreno Bonilla que en los últimos tres años ha presupuestado 1.500 millones de euros para empleo en los presupuestos andaluces que no ha llegado a ejecutar.

El presidente Pedro Sánchez ha destinado más recursos que nunca a Andalucía, 4.550 millones de fondos Covid para sanidad y educación y Andalucía es la Comunidad que ha recibido más fondos europeos, 11.000 millones de euros, de los cuáles más del 60% están sin ejecutar, poniendo en riesgo 120.000 empleos para nuestra tierra, sobre todo para los jóvenes.

A esto hay que añadir un nuevo peligro que se avecina, la extrema derecha. Después de 40 años, el Partido Popular les ha abierto las puertas del gobierno. La semana pasada nos avergonzaba a toda España las declaraciones del Vicepresidente de VOX en Castilla y León. Pero, ¿Saben cuál es el problema?, el problema es que el parlamentario de la ultraderecha no entendió por qué se le criticaba, es que ellos piensan así, ellos piensan que las personas con discapacidad o las mujeres son personas de segunda, quieren que volvamos a la Edad Media.

Por todas estas razones, es fundamental cambiar el rumbo de Andalucía, existe una grave amenaza de involución en derechos y libertades, la misma que está sufriendo Rusia con el fascismo de Putin, la misma que sufre Hungría con el fascismo de Orbán, la misma que sufre Polonia con Moraviecki, la misma que sufre Castilla y León con VOX; no dejemos que Andalucía pase de una Andalucía de lo privado con el PP, a una Andalucía del dolor donde gobierne la ultraderecha.

Claro que hay motivos para votar al PSOE el próximo 19 de junio y son muchos. Necesitamos una Andalucía de la esperanza y la ilusión, del empleo para los jóvenes, de la igualdad para las mujeres, del crecimiento económico para todos y todas, de la mejora de la sanidad y la educación públicas. Porque siempre que gobiernan los socialistas mejora la vida de la gente.