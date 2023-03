Ferrovial, el patriotismo a la fuga de la "gente de bien" que Feijóo defiende

Para Feijóo son "gente de bien" aquellos falsos patriotas que dicen defender España mientras hacen un suculento negocio en nuestro país, pero que cuando tienen que pagar impuestos para fortalecer el Estado del Bienestar, lo abandonan, como es el caso de Ferrovial.

Hace un mes el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, se reunía con Feijóo y le prometió amor eterno. Le llegó a decir que lo apoyaría como presidente del Gobierno y que trabajaría por una "España mejor y más próspera". Poca fe debe tener el Sr. Del Pino en el triunfo electoral del PP cuando no espera a que gane Feijóo y -eventualmente- le devuelva, ya desde Moncloa, el "cariño" que tanto le profesa.

Poco le ha durado ese apasionado amor al presidente de Ferrovial, porque hace solo unos días anunciaba que se iba de España y que trasladaba la sede de su empresa a Países Bajos. ¿Y qué hizo entonces Feijóo? Nada. ¿Hizo alguna crítica? Ninguna, incluso le pareció muy bien, lo mismo que a Ayuso, aunque perdía la sede de esta empresa para Madrid.

¿Por qué no le ha dicho el presidente del PP al presidente de Ferrovial que todo lo que es y todo lo que tiene a día de hoy, se lo debe al esfuerzo de los españoles y españolas? ¿Por qué no le dijo que desde 1991 esta empresa ha conseguido solo del Ministerio de Fomento obras por valor de 9.000 millones de euros?

¿Por qué no le ha recordado Feijóo que durante los peores momentos de la covid el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayudas para autónomos, préstamos ICO o ERTEs, y que Ferrovial fue una de las empresas que más se benefició?

¿Por qué no ha cuestionado el expresidente gallego que desde 2010 Ferrovial solo ha pagado impuestos de Sociedades en 3 ocasiones, en 2014, 2018 y 2019 y que se va sencillamente porque se niega a pagar a partir de ahora todos los años, ante las nuevas normas tributarias aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez?

No, no es aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España, gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles, muestre esta falta de compromiso con su país, porque el verdadero motivo por el que se marcha Ferrovial, y hay que dejarlo muy claro, es porque no quiere pagar impuestos en España. Este es el patriotismo de Ferrovial y del PP, ninguno. Pero es bueno saber que ésta es la "gente de bien" a la que defiende el PP.

Porque lo de cuestionar problemas de inversión extranjera en nuestro país, como apunta tanto el presidente de Ferrovial como el PP no cuela. Mienten y saben que mienten; porque nunca la inversión extranjera en nuestro país ha sido tan importante y ha crecido tanto, concretamente en 2022 aumentó un 55% y son significativas las inversiones multimillonarias conocidas en los últimos meses por Maersk, Wolkswagen o Microsoft en España.

Cada día está más claro Feijóo es tan solo una "marioneta" en manos de los grandes poderes económicos y mediáticos de la derecha española, que son los que realmente siguen mandando en este partido.

El presidente Pedro Sánchez, lo ha explicado muy claro: ha dicho que Del Pino ha amasado su fortuna "en buena medida gracias a los españoles", a que su empresa ha crecido con contratos públicos pagados con impuestos de todos. "La patria no es solo hacer patrimonio, es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita, estamos hablando de la tercera fortuna de España".

En la anterior crisis, cuando gobernaba Rajoy, el PP decidió competir en el mundo a base de precariedad, hoy gracias al presidente Pedro Sánchez, España compite con los países más avanzados en Estado del bienestar. Esto se llama justicia fiscal, donde los que más tienen, más tienen que contribuir al bien común. Y esto es lo que no quiere hacer el presidente de Ferrovial y lo que tampoco apoya Feijóo.

El líder del PP apoya y defiende a Ferrovial, a pesar de su "patriotismo a la fuga", mientras se opone y vota en contra de 2.520 millones en becas para que un millón de estudiantes puedan estudiar en igualdad de oportunidades, está en contra de subir un 8% el salario mínimo a dos millones y medio de trabajadores y rechaza subir las pensiones un 8,5%, más que nunca.

Sr. Feijóo, deje de apoyar a los ricos y poderosos y de despreciar a la gente sencilla. Deje de defender a los falsos patriotas y defienda a los españoles y españolas que cada mañana se levantan para ir a trabajar porque -ellos sí-hacen Patria.

Cada día está más claro que en España hay dos modelos: el del PP, que defiende a los poderosos y a los que más tienen. Frente a ello está el del PSOE, que defiende el bienestar de las familias, de los trabajadores y de los autónomos; que defiende una buena educación y sanidad pública; un buen sistema de pensiones o más recursos para la Ley de Dependencia. Ahora que se acercan elecciones, es un buen momento para reflexionar sobre ello.