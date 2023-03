La autoridad de defensa del usuario financiero dará seguridad jurídica a todos

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es una necesidad, es urgente y debe ser aprobada lo antes posible. Lo consideramos así porque en ASUFIN llevamos 14 años trabajando en la defensa de los consumidores financieros y nos vemos sometidos a una verdadera tortura judicial para recuperar el dinero de los afectados. A pesar de que el criterio de los tribunales es claro, los consumidores bancarios tienen que hacer frente al pago de un abogado, de un procurador, en ocasiones, de un perito económico, además de transitar por esta tortuosa andadura a lo largo de seis y siete años. Lo hemos dicho muchas veces: las entidades financieras están abusando del sistema y haciendo caja con los tribunales, retrasando unos pagos que tarde o temprano recaen en el consumidor, porque hablamos de un 97% de resoluciones favorables al cliente.

En cuanto tengamos en marcha esta Autoridad, lo primero que conseguiremos es un mecanismo fuerte, sólido y con un criterio ya consolidado de lo que está bien y lo que está mal. Esto permitirá al consumidor disponer de una resolución vinculante y de obligado cumplimiento por parte de la entidad, en un tiempo menor y con mucho menos gasto económico, ya que no será necesario contratar a un abogado ni a un procurador. Tiempo, dinero y esfuerzo que ganamos todos, también las arcas del Estado que soportan la carga de un sistema judicial atestado de procedimientos.

En segundo lugar, un sistema eficiente disuadirá a las entidades de seguir cometiendo abusos, porque acorta el plazo de devolución del dinero, el plazo de satisfacción al cliente y promueve un mejor comportamiento y conducta por parte de las entidades financieras. En suma, cuanto antes se lance la Autoridad, antes comenzaremos a transitar por un camino que aliviará a los consumidores y les reforzará en sus derechos.

No quisiera pasar por alto el compendio de malas prácticas bancarias, pero también de inversión y seguros, que prevé la ley, y que tan importante nos resulta. De esta manera, los clientes podrán conocer mucho mejor cuáles son sus derechos y cuando se ha cometido un abuso. Nunca me cansaré de repetir que un derecho que no se conoce no existe. El compendio otorgará a los consumidores transparencia para saber qué se puede reclamar y también a las entidades un conocimiento sobre lo que no pueden hacer porque la autoridad no lo va a permitir.

Todo esto, sin duda, dará seguridad jurídica al mercado porque tanto consumidores como industria tendrán un criterio claro de sus derechos y obligaciones.

Finalmente, y pese a que desde ASUFIN hemos puesto de manifiesto algunos aspectos que harían más eficiente la Autoridad, me gustaría decir alto y claro que la apoyamos, que es de urgencia y que es importante que eche a andar. De este modo, encontraremos las carencias que nos indicarán los aspectos por mejorar para que, con ello, el sistema opere un cambio real de cultura bancaria, algo en lo que ASUFIN, insisto, lleva trabajando desde hace 14 años.