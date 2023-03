Eres pobre porque no lees

Creíamos que lo habíamos visto todo, pero en redes sociales siempre habrá algo para sorprendernos. La última viene de la mano de una mujer experta en finanzas, o eso dice ella y es que a través de un mini vídeo de Tik Tok nos cuenta su particular visión sobre finanzas personales. Al parecer la idea de esta chica, de nombre Diana, es dar consejos para intentar cambiar de "mentalidad de pobre" a "mentalidad de rico". De esta forma, la influencer entiende que al contarnos las "seis cosas que los ricos hacen y los pobres no" nos convertiremos por arte de magia en los primeros.

La tiktoker empieza hablando de que la gente pobre ve la televisión, mientras la gente rica lee libros. Es probable que Froilán lea mucho en su tiempo libre, francamente lo desconozco, lo que sí es cierto es que la gente que no tiene problemas económicos para llegar a fin de mes tiene un mayor acceso a la cultura y más tiempo libre para disfrutar de ella. Lógicamente ver la televisión es más económico que ir a la ópera y produce una fácil y barata desconexión después de una larga jornada laboral, pero habrá quien después de doce horas en el andamio aún tenga fuerzas para leer a Dostoievski.

Otro de los consejos de Diana habla de que los pobres culpan a los demás de sus desgracias, mientras que los ricos se hacen responsables de sus fracasos. Culpar de las desgracias es un concepto muy amplio, pero entiendo que se refiere a las desgracias laborales. Lógicamente culpar del bajo salario al empresario es algo más que entendible, o señalar al patrón que tiene en condiciones laborales de semiesclavitud o esclavitud directamente a sus trabajadores. Los ricos se hacen responsables de sus fracasos, eso es cierto, concretamente despidiendo a parte de la plantilla si no obtienen los resultados estimados.

Por otro lado, habla de que las personas pobres se centran en el ahorro y los ricos se centran en la inversión. Hoy en día es bastante complicado ahorrar, con los precios por las nubes y los salarios mileuristas, especialmente las familias con uno o varios hijos/as, pueden pensar poco en ahorrar. Los ricos sí pueden centrarse en la inversión, porque tienen ese excedente de dinero que le roban indirectamente a los pobres para poder invertir. Sin pobres no hay ricos, parece un eslogan de barrio sésamo, pero es la cruda realidad. Y los datos son desoladores cuando hablan de que el 1% de la población más rica acumula el 63% de la riqueza producida en el mundo desde 2020, según el informe 'La ley del más rico', de Intermon Oxfam.

Además, y según indica este informe, 95 grandes empresas de energía y de alimentación han más que duplicado sus beneficios en el 2022, generando unos beneficios extraordinarios por un total de 306 000 millones, y destinando 257 000 millones (el 84 %) a remunerar a sus ricos accionistas.

Otra de las cuestiones que trató la influencer financiera hablaba de que los pobres lo saben todo, mientras que los ricos aprenden continuamente. Esto, honestamente no sé ni qué quiere decir, así que punto y aparte.

Finalmente dedicó un tip para mencionar que los pobres creen que el dinero es el problema mientras que los ricos creen que la pobreza es lo malo. Efectivamente, tengo que darle la razón a Diana, ya que el dinero para los pobres es el problema, especialmente no tenerlo y no llegar a fin de mes por ello. En cuanto a que los ricos creen que la pobreza es lo malo, es sencillo de explicar y es El Capital de Karl Marx para dummies, es decir, sin pobres no hay riqueza, y por tanto tampoco ricos. Los ricos son los propietarios de los medios de producción, de las grandes empresas, del IBEX 35, mientras que los pobres son los que trabajan en esas empresas por muy poco salario para hacer ricos a los ricos con su fuerza de trabajo, con horarios y jornadas laborales eternas y salarios muy por debajo a lo que deberían ganar, especialmente ciertos sectores más vulnerables.

En el fondo lo que ha querido decirnos la tiktoker financiera es que si eres pobre es porque quieres, o porque no te esfuerzas lo suficiente, solo que lo ha adornado de tips reguleros para que quedara más creíble. Error. La realidad es que si provienes de una familia de pocos recursos, el ascensor social no funciona y el relato de la meritocracia, la idea de que podemos obtener una mejor calidad de vida, y un mejor trabajo a través del esfuerzo es sólo un relato que pretende engañar a los trabajadores para que crean que pueden ascender de clase social si se lo curran lo suficiente.