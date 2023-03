El poder de organizarse

Vivimos tiempos de excesiva liquidez y personalismos. Décadas de desprestigio de la política como arte de mejorar la vida de la mayoría social (desprestigio ganado a pulso por parte de los representantes públicos, conste en acta), todo ha supuesto que la izquierda, o al menos parte de la misma, olvide uno de los elementos fundamentales sobre los que se articula cualquier posibilidad de transformación real de la sociedad: la necesidad de organizarse para disputar el poder.

Los cambios nunca se han producido a lo largo de la historia a merced de sujetos mesiánicos. Sin fuerza popular, sin organización social, sin impulso colectivo, los cambios no son estructurales o no tienen capacidad de pervivencia. Sin militancia, una palabra hermosa y llena de significado, no existe la alternativa.

Izquierda Unida tiene claro esto y puede presumir de un capital humano con una capacidad de transformación indiscutible. Izquierda Unida tiene programa, pero sobre todo tiene personas comprometidas capaces de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, con la determinación de hacerlo cumplir y de entenderlo como un contrato con la clase trabajadora, y no como un mero catálogo de sugerencias.

Las personas que hacen política en IU Madrid no responden a la idea habitual que el imaginario colectivo ha construido recientemente. No son mujeres y hombres que se dediquen a esto de forma profesional, que entiendan la institución como un lugar en el que apoltronarse para obtener un sueldo. Son mujeres y hombres que le roban tiempo a sus familias y amigos para luchar por un mundo más justo, que siempre han estado donde hay que estar, como al lado de trabajadores y trabajadoras, defendiendo lo público, lo que es justo, luchando por aquellas que generan la riqueza sean dueñas de su vida. Son auténticas heroínas y héroes que se dejan la piel por sus congéneres. No he conocido, y lo digo de verdad, a nadie más altruista que a nuestra militancia.

Nuestras ideas y nuestro programa son la base sobre la que se sostiene esa lucha. Nos creemos lo que decimos y lo demostramos día a día allá donde hay un conflicto laboral, una injusticia o un ataque contra los intereses de la mayoría social. Sabemos la importancia de cuidar, de trabajar, de tener una vida digna y plena. No nos mueve nada más que no sea el interés de las personas que componen la mayoría.

Por eso, el próximo 26 de marzo, domingo, en el auditorio Marcelino Camacho de San Sebastián de los Reyes, presentaremos el programa y las candidaturas de Izquierda Unida, para la región de Madrid y sus municipios.

Presentaremos nuestro compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos de la Comunidad y a las personas más capacitadas para hacerlo cumplir.

El modelo neoliberal de Isabel Díaz Ayuso es lesivo para los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, cuando no directamente criminal. Luchar para acabar con él y apostar por un mundo y una región en el que no sufran las que siempre sufren, es una obligación moral para cualquier persona que se reclame de izquierdas. No es momento para medias tintas ni para discursos vacuos. No es momento para propuestas edulcoradas y sonrisas absurdas. La clase trabajadora está jodida y amenazada, perseguida por la voracidad de una recua de ladrones sin escrúpulos. Lo que toca es firmeza y voluntad de transformar de verdad este sistema que nos condena a la miseria. Lo que toca es ser sensibles con el dolor y luchar para revertirlo. Lo que toca, en definitiva, es organizarnos para cambiarlo todo; para que el futuro no sea una palabra sin sentido y cargada de incertidumbre.

Sólo podemos perder las cadenas si lo hacemos, e Izquierda Unida Madrid sale a por todas con su clase, su militancia y su programa. Somos pueblo y somos alternativa.