Razones para votar a la izquierda más decisiva

Cuando nos preguntamos qué es la mala política la respuesta es clara: lo que a menudo vemos en la Comunidad de Madrid. Según apuntan las encuestas, esta política tan perjudicial para el bien común, puede volver a ganar en las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Madrid. Y por ello debemos hacer todo lo posible para evitarlo.

Desde mi experiencia política personal en la Asamblea de Madrid de 2021 a 2023, he de decir que el grupo parlamentario de Unidas Podemos -con 10 diputados- ha realizado un trabajo decisivo en la pasada legislatura. Ha cubierto todos los frentes de trabajo, ha realizado todas las iniciativas parlamentarias a las que tenía derecho, ha estado a la altura de los grupos parlamentarios con muchos más diputados. Pero, sobre todo, ha sido una pieza clave en generar un clima de colaboración entre los grupos parlamentarios progresistas, intentando evitar desconfianzas de unos con otros, que a veces se manifestaba en cosas tan tontas como no aplaudirse entre ellos. Solo construyendo en el día a día complicidades, es posible visualizar un futuro de mayoría de la izquierda para gobernar y transformar la Comunidad de Madrid.

Las candidaturas de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, además de representativas, están comprometidas con los movimientos sociales, traen propuestas y un impulso de apertura de las instituciones a la sociedad civil. Tienen claro que la sociedad solo se transforma a partir de la calle y con el empuje y la participación de la ciudadanía. Quiero referirme especialmente a la candidata a la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto. Es una mujer inteligente, muy bien formada (abogada y politóloga), muy trabajadora, con una fuerte personalidad y alguien que no olvida de donde viene: de los movimientos sociales que luchan por el derecho a la vivienda y contra los desahucios. Una gran candidata y, algo muy importante, una persona de fiar.

Creo que la labor de Unidas Podemos en oposición al Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha sido muy útil. Hemos propuesto alternativas a su política contraria a la mayoría social. Hemos denunciado su falta de empatía y justicia con las personas que más lo necesitaban, mientras ellos están fuera de la realidad y no ven pobres ni problemas en la sanidad pública. Unidas Podemos ha salido a los barrios y localidades y ha abierto las puertas de la Asamblea a los diferentes colectivos afectados: a las familias que exigen colegios públicos, a los profesores y directores, a las escuelas infantiles, a los taxistas, a los sindicatos, a las Ampas, a los afectados de San Fernando de Henares, a los vecinos de la Cañada Real, a los familiares de los ancianos de las residencias, a los ecologistas, a los expertos y a todos los colectivos que han llamado a nuestra puerta para pedir ayuda. Esa ha sido la tarea de nuestro grupo parlamentario: escuchar, dar la palabra y defender las propuestas de la ciudadanía.

Con nuestro trabajo hemos puesto en evidencia el sectarismo del Partido Popular, que no ha negociado prácticamente nada con la oposición. Solo ha aprobado un presupuesto en cuatro años; no ha llegado a acuerdos con los afectados por graves problemas. Especialmente terrible ha sido el abandono de miles de ancianos a la muerte en las residencias durante la pandemia. El Protocolo de la vergüenza por el que murieron 7.291 personas, es un hecho aterrador y su impunidad nos degrada moralmente. Porque si algo define el grado de civilización de una sociedad es la protección de los mayores, de la infancia y de la vida.

Ayuso no es la star que ella se cree. Prueba de su desgaste es que no puede aparecer por muchos sitios: en San Fernando de Henares, en las residencias de mayores, ante el sector del taxi, en los barrios y localidades donde niega la construcción de colegios públicos o donde está liquidando la atención primaria. Y en el debate de Telemadrid, necesitó toda la potencia de fuego de tertulianos vasallos para enmascarar la derrota de su discurso falso y agotado.

Pero el desgaste, quizá no es suficiente. Además, se necesita ilusionar y movilizar al electorado de la izquierda con candidaturas de unidad. Me he cansado de predicar en el desierto que era necesario hacerlo, como también ha hecho Unidas Podemos, porque cuando el votante de izquierda ve falta de unidad o disputas, hay riesgo de que se quede en casa. No ha sido posible y allá cada cual con sus responsabilidades.

No todo lo que ocurre es justo, pero puede depender de nosotros en buena medida. Es, por tanto, de justicia política y poética que Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde siga en las instituciones de Madrid y entre en el Ayuntamiento con la candidatura que encabeza Roberto Sotomayor. Sería muy injusto no llegar al 5% a pesar del buen trabajo realizado y que, por ello, Ayuso sacase mayoría absoluta.

Así las cosas, tengo muy claro que hay que apoyar a Podemos-IU-AV para que obtenga los mejores resultados posibles. Es el primer tiempo de un partido político que se seguirá disputando en diciembre de 2023 con las elecciones generales. Esperemos que, esta vez sí, toda la izquierda del PSOE esté en las candidaturas de Sumar. Antes, debe mejorar el bloque progresista el 28-M, porque está en juego si la hegemonía política es de las fuerzas reformistas o de la derecha extrema y ultraderecha que no esconden que gobernarían juntas si les dan las cifras.

No me gusta lo del voto útil, pero si realmente hay un voto estratégico y necesario, es a Podemos-Izquierda Unida y Alianza Verde. Al menos por tres razones: 1) porque la condición sine qua non para que Ayuso no saque mayoría absoluta es que Podemos-IU-AV entre en la Asamblea, no que Más Madrid o PSOE saquen un diputado más; 2) porque Madrid necesita que las fuerzas progresistas avancen para frenar un modelo político que genera una repugnante desigualdad social. Ello pasa por cuatro ejes: fin de la privatizaciones y fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente la sanidad, la educación públicas y los servicios sociales; garantizar el derecho a la vivienda para evitar que Madrid siga siendo una comunidad cada vez más imposible para vivir; impulsar otro modelo productivo y un desarrollo industrial que evite que Madrid sea una región de bares, bajos salarios y empleo precario; y, por supuesto, políticas fiscales progresivas y con capacidad recaudatoria suficiente; 3) porque no solo garantiza una izquierda sin titubeos, sino porque es la condición necesaria para que haya cambio político en Madrid. No es fácil, pero hay una cosa segura: es imposible sin Podemos-IU-AV que es la llave del cambio.

Por las razones anteriores, cierro la lista a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 28 de mayo. Y por ello, también, pido el voto para sus candidaturas. Es la única manera de evitar la desigualdad y la incertidumbre salvaje, porque el Madrid de Ayuso no es el de todos, sino el de unos pocos, y con aromas de patio de Monipodio. La injusticia social es una impiedad y Ayuso dice que la justicia social en un "invento" de la izquierda y que solo genera envidias. Quien piensa así, no debería merecer el voto de personas trabajadoras y de una ciudadanía con un deseo profundo de justicia y libertad. El poder es nuestro si nos lo creemos. Tener esperanza es imaginar el cambio, llamar a la acción y votar en defensa propia.