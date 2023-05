Por fin el parque en Chamberí: un triunfo de la lucha vecinal

Hay veces que se gana, que gana la gente. Y es ilusionante, esperanzador y motivo de celebración. Eso es lo que haremos el próximo domingo 21 de mayo en Chamberí para celebrar la apertura del nuevo Parque de Santander, un espacio verde que ha sido un triunfo de la lucha vecinal. También para recordar, para no olvidar cómo hemos conseguido este parque tan necesario para el barrio.

Efectivamente, esta es una historia de participación y movilización vecinal, una pequeña historia dentro de un barrio con mucha historia y tradición cultural.

Nuestro barrio, que es uno de los barrios considerados "acomodados", sufre también de los mismos problemas que otros distritos de la Comunidad de Madrid: recortes en servicios públicos en la sanidad, educación, cuidados... Especialmente la vivienda se está convirtiendo en una carencia creciente, ya que unos pocos fondos de inversión están comprando edificios enteros y expulsando a sus habitantes, que en algunos casos llevan viviendo en ellos toda su vida, para hacer negocio con alquileres disparados y abusivos. Es un barrio que está viendo como es están destruyendo edificios y obras de interés social y cultural: Taller de Precisión y Artillería, Cocheras de Cuatro Caminos, Instituto Homeopático... Pero es que además es un barrio que ostenta el triste récord de ser el distrito con menos zonas verdes por habitante de Madrid.

Las pocas zonas verdes que hay pertenecen al Canal de Isabel II, que tiene instalados tres depósitos en la zona noroeste del barrio. En uno de ellos, en el Tercer Depósito, se proyectó hace casi 20 años un parque abierto al público. Pero a finales de 2006, Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció la creación de un campo de golf en ese espacio a pesar de no tener la correspondiente licencia urbanística municipal. Y aunque el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras, el 18 de enero de 2007, la Comunidad declaró la obra del campo de Golf como "de interés general" y se saltó todas las leyes para construir un campo de golf que se comió casi toda la superficie de lo que debería haber sido un parque para el barrio. Tan vergonzosa fue su gestión, que el 23 de marzo de 2007, cuando se inauguró el campo del golf, Esperanza Aguirre tuvo que acceder al recinto por la puerta trasera y rodeada de efectivos de la Policía ante las protestas vecinales.

Cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad le correspondió a él la gestión, hasta que su descarada corrupción lo llevó a la cárcel, a pesar de contar con el indecente apoyo del fiscal Manuel Moix.

En 2016 el TSJM, tras varias demandas y recursos, declaró nulo el Plan Especial que consideraba el campo de golf "de interés general" y dictó una sentencia memorable afirmando, que "existía un claro desvío de poder que había desplazado los intereses generales por el interés particular".

El 4 de febrero en 2018 celebramos en una manifestación muy participativa, a pesar del frío y la lluvia, celebrando la demolición de las torres del campo de golf.

Parquesí en Chamberí, que lleva todos estos años impulsando la participación y movilización vecinal, nació desde el primer momento en que vimos la necesidad de tener una asociación vecinal que nos permitiera coordinar e impulsar todas las actividades que se estaban realizando. La primera manifestación fue el 15 de diciembre de 2006. Y nuestra actividad ha continuado hasta ahora, en formas y momentos muy distintos: en la calle con manifestaciones, concentraciones y protestas, con recogidas de firmas, con disfraces en carnavales, con talleres de ideas con gran participación vecinal, en artículos de prensa o con la reciente película "De interés general. Un barrio por un parque" del realizador Miguel Ángel Sánchez. También porque necesitábamos personarnos como entidad jurídica en las muchas demandas que entablamos contra la Comunidad, actividad judicial que habría sido imposible de emprender sin la ayuda económica de las vecinas y vecinos (un pequeño lapso para confesar lo difícil que es emplear el plural genérico oficial, que es masculino, para hablar de una actividad en la que hemos participado sobre todo mujeres). Y siempre hemos tenido el apoyo muy activo de las Ampas (los colegios han sido decisivos para establecer vínculos entre distintas gentes del barrio), de la Casa de Cultura y participación Ciudadana de Chamberí, y la colaboración de otros movimientos y asociaciones vecinales como las que forman parte de la Plataforma por el derecho a la ciudad, y de profesionales del urbanismo y la arquitectura, de intelectuales, periodistas...

Diecisiete años son mucho tiempo, no ha sido fácil mantener viva la llama, pero lo hemos hecho. Hemos tenido premios como el que nos otorgó el Club de Debates urbanos, hemos llevado el documental a otros barrios y ciudades, a cines comerciales (por cierto, se podrá ver el próximo sábado 20 de mayo en los Cines Verdi), lo hemos proyectado en el Parlamento Europeo, seguimos trabajando con otros distritos que están sufriendo pelotazos urbanísticos como la Ermita del Santo, por ejemplo, barrios que están luchando contra la tala de árboles que quiere hacer el actual alcalde de Madrid, apoyamos a personas como las de San Fernando que están sufriendo las consecuencias inmorales de la destrucción de sus viviendas por una pésima gestión de la Comunidad de Madrid. Porque también hemos aprendido que el dolor ajeno no nos es indiferente. Que establecer vínculos de vecindad, de colectividad, que vivir en común nos hace más fuertes, más felices.

Continuaremos en Chamberí trabajando por la apertura para el público, lo antes posible, del Segundo depósito de Canal Isabel II y seguiremos moviéndonos por ampliar las zonas verdes, culturales, de recreo y deporte, públicas para todo el barrio.

Pero sobre todo, nos alegra saber que se puede, que se puede ganar, que no siempre son los poderosos los que triunfan y que a veces la razón se impone.

Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró oficialmente nuestro parque hace unos días, poco antes de comenzar la campaña electoral. Y lo hizo como si fuera un regalo suyo al barrio. Miente. No es verdad. En todo caso, lo que ha hecho el PP, que lleva gobernando todo este tiempo en la Comunidad de Madrid, es que nos ha privado de un parque durante 17 años. Y no puedo evitar acordarme de gente muy próxima, como Miren o Miguel Ángel, que ya no podrán ver este parque que tanto deseaban. O de personas como Ilda, Fernando, Pepe, Juanma, Germán y otras que trabajaron activamente en Parquesí en Chamberí.

El próximo domingo celebraremos nuestro Paseo de Jane* a las 12:00 h en el monumento a Rizal (Calle Santander con Islas Filipinas) y mostraremos el nuevo parque, que recogerá las propuestas vecinales hechas desde la ilusión, tanto infantil como adulta.

Será un parque accesible, con árboles, muchas zonas verdes, sombras, espacios deportivos, zona infantil, zona de aguas (con un surtidor "piscina" que permitirá refrescarse y paliar el calor del verano), la zona de calistenia, la plaza grande, el jardín de los sentidos y el jardín japonés. Y la conectividad, la posibilidad de caminar libremente en un sentido u otro para olvidarnos de lo que supuso un parque en el que solo podías dar vueltas alrededor de un campo de golf vallado.

Por fin, un barrio para el parque. Un éxito de la lucha vecinal.

*El paseo de Jane es un recorrido, creado por la urbanista Jane Jacobs , que se realiza cada primer fin de semana de mayo en ciudades de todo el mundo para reivindicar las calles como espacio público de convivencia y encuentro.