En València: ¿valentía, conformismo o barbarie?

Esta es la pregunta fundamental que está en el aire mientras decide su voto. Su respuesta marcará los próximos cuatro años de nuestra querida València. Usted tendrá la posibilidad de elegir entre tres opciones distintas y diferenciadas.

Podrá elegir votar a la derecha unificada del PP y Vox. Podrá votar a María José Catalá, quien añora los tiempos de corrupción de Rita Barberá que tan caros resultaron para València. El Ayuntamiento y la ciudad como un jugoso pastel que repartir entre sus amigotes mientras desarman nuestros derechos. Puede elegir a Bádenas, el ultra de Vox. La historia de Catalá y Bádenas es conocida: mientras ella era Consellera de Educación con Camps, en aquellos oscuros años del PP, Bádenas era rector de la Universidad Online. Dicha universidad pública nos costó cerca de 30 millones y la degradaron hasta el punto de que la malvendieron al Grupo Planeta por apenas 5.7 millones. Juntos nos hicieron perder 25 millones de euros, eso sí, los 15.000 euros en dietas pagadas por todas nosotras no las perdonó el candidato de Vox. Esa es su carta de presentación, ¿quiere usted un gobierno así?

Esta es la opción del pasado. Un pasado que puso a Valencia en el top mundial de la corrupción.

Por otra parte, puede elegir el continuismo del gobierno actual de PSPV y Compromís. Un gobierno descoordinado y con un compromiso endeble con los derechos de todas, y como muestra varios botones. En 2019 podían haber tomado la decisión de preparar la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio para convertirlo en política gestionada por lo público, pero llegó 2022 y volvieron a privatizar el cuidado de nuestras personas mayores que ahora, para colmo, está en manos de Florentino Pérez y su empresa multiservicios Clece. Un gobierno de "izquierdas" y "de aquí" que no ha revertido privatizaciones y que ha llenado los bolsillos del madrileño Florentino cuando si algo nos enseñó la pandemia es que los cuidados en manos de lo privado significa privar a nuestras personas mayores de un trato digno.

Otro buen ejemplo es la ausencia de política de vivienda pese a que vivimos una crisis habitacional desde 2008 y que todavía continua. Ahora hablan de vivienda, Compromís y PSPV, ahora que viene elecciones, ¿casualidad? El PSPV ya prometía en las anteriores municipales 4.500 viviendas públicas que nunca han llegado, lo que sí ha llegado es la turistificación, 6.000 pisos turísticos ilegales a los que nadie ha puesto coto. Le lanzo una pregunta: ¿cree usted que el concejal de turismo (PSPV) va a combatir la turistificación estando relacionado con una empresa de alquiler de pisos turísticos en el Cabanyal? Permítanme que lo dude. Hay que hacerse muchas preguntas ¿Por qué ahora sabemos que hay 6000 pisos turísticos ilegales? ¿Qué ha pasado estos cuatro años? ¿Quién lo ha permitido por acción u omisión?

¿Por qué los pisos turísticos legales se han multiplicado por siete en los últimos años? ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién da los permisos? ¿Quién lleva la cuenta? ¿Hay alguien en el Ayuntamiento actual dedicado a valorar las consecuencias de esta barra libre de licencias?

¿Y qué me dicen de la posición dispar y tibia del Ayuntamiento respecto de la polémica macro ampliación del puerto? Sandra Gómez, como representante de la patronal, dice que se haga la ampliación cuanto antes; Ribó dice que antes de hacerla hay que hacer Declaración de Impacto Ambiental (DIA); Unides Podem lo tiene claro, la ampliación se está cargando las playas del sur y acabará por cargarse la Albufera y por ahí no vamos a pasar. No queremos un Mar Menor sin peces o una Doñana sin agua, queremos una Albufera viva y productiva. Nosotras tenemos una alternativa ciudadana para el puerto. Queremos que quien mande sobre el puerto, quien mande sobre la ciudad, sean los vecinos y vecinas. Y no Boluda o MSC.

A València le sentó muy bien que echáramos al PP en 2015. Hoy, ocho años después, podemos sentirnos orgullosos de ya no ser famosas por la corrupción. Pero también hoy hemos constatado las limitaciones de un gobierno progresista sin Unides Podem Esquerra Unida. Allá donde estamos, acabamos con las privatizaciones que en su día hizo el PP. Allá donde no estamos, nadie se atreve a abrir el melón de las remunicipalizaciones. Un gobierno de izquierdas valenciano que le entrega el cuidado de nuestros mayores al madrileño Florentino es un gobierno al que evidentemente le falta valentía.

Esta es la opción del continuismo. De lo que hay. Del conformismo.

Pueden elegir una tercera opción, la opción que encabezo, Unides Podem Esquerra Unida. Hemos demostrado que cumplimos lo que proponemos, que luchamos con quien haga falta para defender los intereses de la gente humilde y ahora esa valentía la queremos trasladar al Ayuntamiento de València. Remunicipalizar servicios, como los centros culturales o los centros deportivos; poner en marcha una estrategia pública de cuidados a través de una empresa pública que integre el Servicio de Ayuda a Domicilio, centros de día y residencias públicas así como una red de cuidados para las familias que lo necesiten para conciliar; aplicar la Ley de Vivienda, regular los desorbitados alquileres y ampliar el parque público; línea de crédito para evitar desahucios; limitar pisos turísticos y perseguir los pisos turísticos ilegales hasta hacerlos parque público de alquiler.

Hemos demostrado nuestra valentía para topar el gas cuando nos decían que no se podía, hemos regulado la eutanasia, hemos avanzado en derechos feministas y LGTBIQ+, hemos puesto en marcha Ertes para salvarnos en plena pandemia, hemos mejorado las condiciones laborales (aunque quede mucho por hacer), hemos devuelto los hospitales de Alzira y Torrevieja a lo público, hemos conseguido que en la próxima legislatura hayan psicólogos en todos los centros de atención primaria aunque ahora el señor Baldoví lo presente como idea de campaña. Hemos aprobado la Ley de Vivienda pese a la resistencia socialista y de su exministro Joan Clos representando a la patronal de vivienda y ya Héctor Illueca, nuestro candidato a la Generalitat, la va a aplicar desde la Vicepresidencia, desde hoy.

La política necesita coraje para enfrentar lo que hay que enfrentar y para esto solo Unidas Podem Esquerra Unida demostramos tener valor. La política necesita honestidad y firmeza en los valores.

El 28M tendrán tres opciones: regresar a la oscuridad y a la corrupción, continuar con un gobierno complaciente o apostar por la valentía de Unides Podem Esquerra Unida. Apostar por la remunicipalización de servicios, por los derechos feministas, por el acceso de nuestra juventud y las familias a la vivienda, por hacer de los cuidados una política estructural, por una ciudad inclusiva y ecologista.

Nuestra mayor apuesta es ambiciosa y valiente: una ciudad diseñada por vecinas y barrios. La pregunta es clara: ¿Quién manda en Valencia? ¿Quiénes desean que manden? ¿Vecinos o Florentino? ¿Vecinas o Boluda? ¿Vecinos o Juan Roig?

El 28 de mayo tendrá ante sí la respuesta a la pregunta que flota en el aire, tendrá las papeletas en su colegio electoral y por un día las personas humildes tendremos la misma fuerza que Boluda, Ana Botín o Juan Roig. Podrán decidir si quieren un alcalde como Almeida al que Florentino le da una colleja. O un gobierno que le entrega los cuidados de nuestros mayores a Florentino. O un gobierno progresista con Unides Podem que saque a Florentino de nuestra ciudad. Y se la entregue a los vecinos.

Solo por un día, cualquiera de ustedes tiene el mismo poder que Florentino o Juan Roig.

Entre esas papeletas tendrá la nuestra, la papeleta de la fuerza transformadora. El 28 de mayo Unides Podem Esquerra Unida es la fuerza decisiva en València.

Les puedo asegurar que con nosotras habrá gobierno progresista. Que somos la condición de posibilidad para que se reedite un gobierno de izquierdas. También les puedo asegurar que somos condición de posibilidad para hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer en esta ciudad.

El 28 de mayo, llenemos las urnas de la ciudad de València de votos a Unides Podem Esquerra Unida.