¿Por qué hay adolescentes que votan a Vox?

Leo en un medio de ultraderecha que "frente al Frente Popular 'lobotomizado', Vox es el nuevo punk". Esta afirmación es ofensiva para mi, para cualquier persona de izquierdas, y es ofensiva para el punk. Pero sobre todo, al igual que en todo el artículo salpicado de lugares comunes supuestamente atribuibles a la juventud como la "dimensión espiritual" (?) o la "rebeldía" entendida de una manera muy rara, demuestra una enorme falta de conocimiento sobre la juventud. Así que como adolescente y futura votante quise indagar, ¿por qué Vox "triunfa" entre nosotros?

Porque con el feminismo y el antifascismo tan presentes en cualquier debate público -se puede decir que (dentro de lo que cabe) hay varias cosas que han cambiado- ¿cómo es posible que al menos una parte de la juventud, el futuro, estas mentes nuevas y en crecimiento... estén en contra de ese cambio?

¿Cuántas veces habremos escuchado las frases "Ya no se puede decir nada", "Ahora por amar a mi país soy facha", "Ya por airear mi bandera soy fascista", etc.? Las personas blancas cis-hetero de este país sienten que les han quitado algo. Y es evidente que es la primera vez que eso les pasa. Y tienen miedo. Algunos adolescentes también.

Creo que muchos chicos se sienten atacados por el feminismo y por la izquierda. Sienten que ya no pueden decir ni hacer nada de lo que hacían antes. Ligar de la misma forma. Que les hemos quitado la libertad. Y ese es precisamente el mensaje que Vox utiliza para atraer a la juventud ¿no? La libertad. Estos adolescentes de derecha buscan protección y seguridad y la encuentran en su partido. Un partido que les va a decir: aquí sí. Aquí puedes creer y sobre todo decir todos esas ideas bárbaras y extremas, porque siempre vas a tener razón. Y además ahora eres punk.

Vox tiene un efecto similar en los adolescentes que el que tiene el esconderse detrás de una pantalla en un troll. Es una máscara que oculta el miedo.

Hoy estuve viendo tiktoks de Vox y la juventud y he de decir que el punk no sonaba en ninguno de ellos. En cambio, el primer video que me salió llevaba el sonido de 'lololo que viva España' con el título de 'La juventud es patriota'. Después de media hora me había hartado ya de tanto rojo y amarillo. Lo único que suena en los tiktoks de Vox y sus futuros votantes son cánticos de 'Viva España' y 'Hay que votar a Vox, hay que votar a Vox'. Es por esto por lo que los partidos como Vox nunca van a ser el punk, por mucho que quieran serlo. Y siempre sonarán a marcha militar de abuelo. Vox no es cambio y no es rebeldía contra la izquierda progre. No eres punk ni rebelde por tus comentarios machistas y racistas, ni tampoco estás usando tu libertad de expresión. Eres anticuado.

Yo personalmente siempre me he movido por círculos de izquierda y antifascistas. Por eso cada día, me sorprende el "adolescente de Vox". Pero esa es mi experiencia. Siempre he asociado esas ideas con mentes viejas y es complicado verlas en compañeros de clase o instituto, en amigos de amigos de amigos; en gente de mi edad. Obviamente he tenido problemas con cada uno de los que me he encontrado. Y en cada caso he llegado a la conclusión de que les encanta. A los adolescentes de ultraderecha les encanta la controversia y el debate. Gozan enervándonos y provocando esas reacciones que tanto buscan. Siempre van a picar, a crear problemas, y a soltar la mayor burrada posible. Y este es el resultado del extremismo que nos rodea a diario, todo es una lucha para ellos. Todo es violencia. Y su violencia es contra nosotras. Lo que me hace pensar que los adolescentes de Vox, son solo otros pequeños minions de Vox.

Como bien dejaron claro con el cartel que nos tiraba a la basura. 'Decide lo que importa' es lo que Vox finge decir a sus futuros votantes. El mensaje que se esconde detrás es 'lo único que importa eres tú'.

Así que para todas las personas del colectivo, feliz orgullo. Y para mis queridos chavales de 17 años que estén pensando en votar a Vox en las próximas elecciones, solo recordad: cuando un adulto te dice que eres punk, es que eres exactamente lo contrario.