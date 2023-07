La violencia intrafamiliar no existe

Sí, han leído bien. La violencia intrafamiliar, ese concepto que Vox repite sin cesar, NO existe en nuestras leyes. No es el término correcto.

Y no, tampoco vale sacar a relucir lo de "estamos con todas las violencias". En cinco días ocurrieron cuatro asesinatos machistas, según los datos oficiales. Porque, en sí, han sido cinco mujeres en cinco días, porque en Burgos hubo otro caso que se dijo que era un "suicidio" y al final han detenido a su pareja. Y en este contexto, hemos visto a un Vox en Albacete que se sienta durante el minuto de silencio hacia las víctimas para ningunearlas, faltando el respeto a su memoria. Y vemos a un Vox en Cibeles apartado del resto de fuerzas políticas en un homenaje a la víctima de Móstoles, y con una cartulina que pone: "Vox con todas las víctimas de violencia".

Si hay algo desalentador estos últimos cinco años es ver la empanada mental que en varios partidos hay sobre feminismo, diciendo una cosa y su contraria. Pero Vox gana por goleada en su manipulación de la negación de la esencia misma de la violencia de género. En plena precampaña electoral, estas cinco asesinadas no solo han pasado sin apenas referencias en la agenda política y mediática, sino que encima hay que soportar estos shows de la ultraderecha.

¿Por qué? Miren si al final su mensaje cala gota a gota que, por ejemplo, en mis redes, donde me siguen mujeres que se declaran ser feministas, desde hace unos días me preguntan que les explique mejor lo de "por qué tampoco aceptamos lo de violencia intrafamiliar, cuando existe" o "por qué no se puede aceptar lo de estar con todas las violencias". Miren si cala su mensaje que estoy teniendo que volver a explicar cosas de hace veinte años, en lo que yo consideraba una sociedad mínimamente sensibilizada y comprometida con este tema.

Empecemos por lo de "todas las violencias", a ver si se entiende con un ejemplo fácil. Hay cinco asesinadas en cinco días, se realiza un acto público de condena y protesta de ello... y Vox sale con un cartel "con todas las víctimas de violencia". Esto es tan incongruente como si ante un atentado yihadista, políticos hubieran sostenido un cartel de "todos los terrorismos" porque también existen las víctimas del terrorismo etarra. O tan incongruente como si se celebra el día del cáncer de mama y me planto con una pancarta del cáncer de colon, del de próstata o de pulmón. El uso de "todas las violencias" es solo una excusa y una tapadera en su negacionismo de la violencia de género.

Pero es que encima, siempre están usando el concepto de "violencia intrafamiliar", cuando es incorrecto. Es que niegan lo que está recogido en leyes e imponen en su relato conceptos que adoptamos. Y que, legalmente, no tienen reflejo jurídico. Porque si se refieren a la violencia en el ámbito familiar ya hay un concepto que es "violencia doméstica" donde, lamentablemente, las mujeres también son mayoría de asesinadas. ¿Saben desde Vox que desde hace años existe el "Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género"? ¿Conocen algo de nuestras instituciones? No se llama Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Pero claro, es normal que un líder como Abascal, que asume no conocer el Convenio de Estambul, ni siquiera se haya leído ni el preámbulo ni el artículo 3, cuando se dice que "la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género" y que violencia doméstica es la violencia "en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima". Y aquí está muy bien aclarado. No es que no exista la violencia dentro de la familia. Sí, existe, pero su término tanto en España como en los Estados que ratificaron el Convenio es "violencia doméstica".

Así que es urgente, frente a estos que van de patriotas, no comprar su lenguaje y reivindicar el marco normativo que tenemos como Estado. Y, por último, un mensaje a los negacionistas: la violencia intrafamiliar no existe legalmente así que, al menos asuman el marco existente. Porque lo que sí existe es la violencia de género, existe el Convenio de Estambul, existe la ley de Violencia de Género, existe el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, existe la violencia vicaria y existen las víctimas. Y lo que dudo es si en Vox lo que existe es ignorancia o indecencia política.