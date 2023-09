Un país frente al espejo

La ya conocida letra pequeña de los gobiernos PP y VOX movilizó el pasado julio a quienes no miran a otro lado ante la irrupción de antivacunas, homófobos y maltratadores en las instituciones. Estaban muy confiados, pero durante la noche electoral pasaron de repartirse ministerios a cubos para recoger las lágrimas. La nueva temporada empieza con Feijóo asumiendo que liderará (como mucho) la oposición y con un monotema territorial que realmente esconde la frustración de todos aquellos que no midieron bien la capacidad de resistencia del PSOE.

¿Y ahora qué? Vivimos un ‘mientras tanto’ durante el mes de septiembre que hace aflorar toda la artillería ante la más que posible investidura de Pedro Sánchez. Hay declaraciones de todos los colores, pero qué casualidad que para dar cera al PSOE se pone el foco en aquellos que tuvieron su turno (y ya pasó) para gestionar un país a través de equilibrios, negociación y valentía.

Este tiempo en el que vivimos requiere los mismos equilibrios, más intensidad en la negociación e igual valentía; una respuesta constructiva que haga superar cualquier conflicto y explique, desde el diálogo y la pedagogía, que en el modelo progresista de España caben muchas más formas de sentirse parte del país.

Las generaciones que no votamos la Constitución queremos hablar de más pluralidad que la territorial y trabajar por hacer real el acceso a la vivienda o por eliminar la precariedad laboral que impacta directamente en nuestra salud mental. Es decir, política útil que hable de lo importante, pero que aborde lo urgente: ¿cómo llegaremos a la autosuficiencia energética con políticas verdes? ¿Qué herramientas digitalizarán las administraciones para acercarlas más a la ciudadanía? ¿Cuál es la mejor forma para conectar formación y trabajo o erradicar el abandono escolar? Preguntas que no son contestadas por los trompetistas del apocalipsis que llevan con la turra de que se rompe España durante más de cuatro décadas.

¿Gobernar para qué? Para conseguir que las 47 millones de personas que conviven en España se vean reflejadas cuando se miren en el espejo de su país. Puede parecer una tontería, pero es mucho más democrático abordar todas las reformas posibles y estrechar puentes, que imponer muros a cualquier tipo de causa que no cuadre con el state of mind de una derecha centralista que cada vez es menos representativa de la periferia. Hace unos años un profesor en la universidad me dijo una frase que no se me olvidará jamás: "el PSOE es el partido que más se parece a España porque es capaz de adaptar su proyecto a cada punto del país". En unas semanas Pedro Sánchez volverá a liderar legítimamente la Moncloa y, al día siguiente de la investidura, saldrá de nuevo el sol y únicamente se romperá el Partido Popular.