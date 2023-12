Si algo ha ocurrido estos dos meses, que se ha acrecentado tras la declaración del presidente Sánchez con su postura frente a Israel y Palestina, ha sido un clásico... acosar a las feministas por este motivo y decirnos la típica frase de "vete con tu feminismo a Gaza". Será que acaban de descubrir que el feminismo es internacionalista y está a favor del derecho internacional.

Como periodista y como feminista me mantengo firme en lo que cuentan las que viven allí y en los hechos que, a través del derecho internacional, se documentan y son denunciados. Y junto a ese "Vete con tu feminismo a Gaza" hay otra serie de ideas con las que quieren silenciarnos o ridiculizarnos porque ya saben, "estas que se callen que no saben nada de política".

"Yo tengo claro que, de elegir, viviría en Israel y no en Palestina". Claro, supongo que nadie quiere vivir en un territorio ocupado donde otro Estado te hace la vida imposible. Pero es que esto no va de dónde tú, que estás aquí cómoda, quieras vivir. Es que hay mujeres que no pueden elegir otro sitio donde vivir. Y aparte, a ver cuándo nos entra en la cabeza, que las mujeres tienen derecho a permanecer en la tierra de donde son y que todas defendamos que merecen sus derechos allí, donde residen, para que puedan tener vidas plenas.

"Ponte un velo y vete con tu feminismo a Gaza". Yo he visto palestinas sin velo, porque también hay musulmanas sin velo, cristianas, palestinas no religiosas... Ahí están los casos de Dalal Abu Amneh o Ahed Tamimi. Son ellas allí, y no desde aquí, las que tienen que hablar de este tema. Desde este lado yo solo recuerdo el Convenio de Estambul cuando dice que ni "la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el supuesto honor justifican actos de violencia" a las mujeres. Y esto no significa faltar el respeto al derecho a la fe, sino a que esta no puede ser usada para imponer una carga sobre las mujeres. Pero en mitad de un crimen de guerra, sacar este debate es entrar en lo que ellos quieren que debatamos para dejar de hablar de lo que está sucediendo. ¿Qué quieren decir exactamente con esto, que por llevar velo unas mujeres deben morir? ¿Qué brutalidad insinúan? Con velo o sin velo, los crímenes de guerra se cometen sobre ellas, y quienes mueren son ellas y sus hijos e hijas.

"Es que en Israel no son tan religiosos o, al menos, los ultraortodoxos son una minoría". Minoría pero bien representada en el gobierno actual de Israel y bien que el propio presidente usa textos mesiánicos para justificar los ataques sobre Gaza. Eso sí, aquí parece que interesan solo los ultraortodoxos sionistas, porque los ultraortodoxos en contra del Gobierno son silenciados. Pero vayamos al fondo, porque está en el texto Cedaw de septiembre de este 2023. Y habla de "dominación religiosa del gobierno de Israel". De este y de los tribunales religiosos con la jurisdicción exclusiva sobre el matrimonio y divorcio. Que allí una mujer pierde su derecho a recibir manutención, si un tribunal la declara desobediente como cuando, por ejemplo, abandona el hogar o se niega a cohabitar con su marido, que a lo mejor es un maltratador.

El informe habla también de segregaciones de género en ciertos barrios, como zonas ultraortodoxas. Siendo ellas insultadas públicamente. Y a pesar de los avances, en enero de 2023, los partidos ortodoxos de la coalición propusieron legislar la segregación de género en eventos o espacios públicos financiados con fondos públicos. Todo esto a las israelíes. Por no hablar de las normas sobre las ultraortodoxas, de cómo tienen que sacar a las familias adelante mientras ellos rezan, y de que su misión en la vida es procrear. Por no hablar de las medidas en contra de su cabello, tener que raparse y cubrirse con pañuelo o peluca. Es decir, que aquí no está nadie para darse golpes en el pecho con su religión y ponerse como ejemplo de libertad.

"Israel no tiene responsabilidad en las mujeres palestinas porque es un territorio autónomo". Falso, es territorio ocupado indicado en las resoluciones de la ONU. Y para decir que no tienen responsabilidad, bien que el texto Cedaw indica cómo condiciona sus vidas a peor. Israel les impide tratamientos médicos, aunque sean de vida o muerte. Restringe sus derechos al trabajo. Antes de los ataques, con los cortes de energía crónicos impedían a mujeres con discapacidad que dependen de la luz para comunicarse o moverse con ascensores o sillas de ruedas eléctricas. Causaban estragos en las tareas cotidianas como mantener los alimentos frescos, lavar la ropa o limpiar. Las largas distancias por las ocupaciones y el miedo al acoso por parte de los colonos o del ejército hacía que los padres saquen a sus hijos de la escuela, con un impacto desproporcionado en las niñas. Los interrogatorios de soldados o fuerzas de seguridad israelíes a menudo incluyen acoso sexual o amenazas de violencia sexual para presionar a mujeres y niñas para que firmen confesiones o brinden información. Vamos, que si me voy con mi feminismo a Gaza ya te digo que Israel me lo va a pisotear también. ¿Cómo van a pensar en sus derechos como mujeres si Israel les quita sus derechos fundamentales y civiles como personas? Por cierto, los que están tan preocupados por el feminismo... ¿Han pensado qué ha sido de los centros de acogida de mujeres refugiadas de sus parejas que las maltrataban y derribados por las bombas de Israel? Porque ya os digo que protegerlas, Israel no las ha protegido.

Para acoso o violencia no tenemos que irnos a Gaza, para eso ya tenemos aquí nuestros índices de asesinatos machistas o de violaciones. Para que me insulten o acosen como mujer solo tengo que publicar este artículo o escribir en redes. Que en Gaza no se va a resolver el machismo mientras aquí no resolváis tampoco el vuestro. Eso sí, os pensáis muy diferentes pero los machistas de todo el mundo sois iguales. Mientras, nosotras, frente a vuestro ruido y los ataques seguiremos defendiendo el derecho internacional sobre cada una de las mujeres del mundo. Que nos queremos vivas y seguras. Todas y en todas circunstancias.