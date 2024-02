Avanzar o retroceder

Avanzar hacia el futuro o retroceder hacia el pasado. Este es el dilema que tiene Junts per Catalunya encima de la mesa y que deberá solucionar en los próximos días. Es, además, un dilema incomprensible para la mayoría de las personas de a pie que estos días me estoy encontrando por la calle.

Para no perder el foco de la cuestión, quiero recordar que lo que está en juego es la aprobación, o no, de la Ley para la Normalización Política, Social e Institucional en Cataluña. Este es su título y el mejor resumen del propósito de la norma en la que hemos estado trabajando durante meses. Una ley muy sólida desde el punto de vista jurídico, enriquecida en seguridad en su trámite parlamentario y cuyo noble objetivo es el de pasar página para cerrar una etapa de 10 años. Cerrar una década perdida en Cataluña con repercusiones negativas también para el resto de España.

No cejaremos en nuestro empeño de buscar soluciones a la situación derivada de los hechos de octubre de 2017. Un conflicto que el PP no sólo no supo arreglar, sino que, con sus malas decisiones, empeoró. Y aunque clamen que España se rompe, no se rompe. Lo saben ellos y lo sabe toda la ciudadanía. Cuando ha estado a punto de romperse ha sido cuando el PP gobernaba. Por si no lo recuerdan, les refresco la memoria: dos referéndums ilegales, las leyes de desconexión y una declaración de independencia. Así que no: España no se rompe ahora. España ahora se recompone.

Llegados a este punto, debemos preguntarnos por la importancia de mantener la línea de la convivencia. ¿Es o no es importante generar convivencia para poder avanzar en medidas que realmente le preocupan a la ciudadanía como la mejora del empleo, la construcción de un entorno seguro para las empresas, avanzar en los derechos de ciudadanía o afrontar juntos los problemas? Y la respuesta del Partido Socialista a todas luces es que sí. Desde luego que sí.

Los hay que parecen estar más cómodos en el cuanto peor, mejor. Que están en política para crear problemas. Para seguir en la confrontación permanente. Allá cada cual con su forma de entender la grandeza del ejercicio de la política. Los socialistas siempre estaremos en el camino de la solución y ojalá en el carril de la confrontación no se situara ningún partido político. Las y los socialistas demostramos todos los días que luchamos contra todos los que en el ruido, en el insulto, en la tensión y en la división, se sienten cómodos.

La ley de amnistía, que estoy segura de que saldrá adelante definitivamente las próximas semanas tiene la solidez jurídica necesaria para seguir avanzando en la senda del entendimiento, la concordia y la convivencia. Todo lo demás es ruido. Estamos convencidos que, incluso aquellos que hoy ponen el grito en el cielo se van a dar cuenta que es una buena ley que va a permitir que avancemos, juntos, hacia un futuro de esperanza.