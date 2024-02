¿Apoyaba García Lorca una dictadura militar?

Ruiz Barrachina sobre su amigo de falange Luis Rosales, a quien Gibson entrevistaba. Y Gibson aclaró dos cosas. Que no daba veracidad a esa reflexión, porque no hay más fuentes que sostengan esa declaración. Y que esa grabación fue utilizada por Barrachina sin su autorización en el documental.

las derechas tomarán todas estas cosas para seguir en su campaña contra mí y contra Margarita (Xirgú) pero no importa. Es casi conveniente que lo hagan, y que se sepa de una vez los campos que pisamos. Desde luego, hoy en España no se puede ser neutral."

La memoria puede ser traicionera. A veces, incluso interesada. Para no recordar quiénes fueron los verdugos y quiénes las víctimas. No, Federico no apoyaba una dictadura. Como tampoco acabó "por heridas de hechos de guerra", como decía su parte de defunción. Lo que sí hubo fue interés en reescribir la historia por el bando vencedor. Pero hay una verdad que nadie puede ya ocultar. Federico fue asesinado y fusilado sin defensa por el franquismo, acusado de masón, rojo y homosexual. Por eso hay que recordar todo su contexto, para no seguir manchando, tantos años después, la memoria de quien fue asesinado como símbolo de libertad. Visto ahora, quizás molesta algo. Que estamos en 2024 y la gente aún vota a un poeta fusilado para recordarlo. Quizás no agrada que, en cierta manera, Federico vive.