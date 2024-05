Radiografía de la Educación en Andalucía

Este martes 14 de mayo hay convocada una huelga docente en Andalucía, convocadas por CCOO, USTEA y ANPE (CGT y el Sindicato de Estudiantes se han unido más tarde). Siempre que hay una cita de estas características uno se pregunta de si hay motivos para ir a dicha movilización, más allá de las afinidades ideológicas de cada uno.

Desde la llegada al poder del PP en 2018, ya sea con el apoyo del extinto CS y VOX o en mayoría absoluta, su política se ha caracterizado por las siguientes líneas de fuerza:

Una decidida apuesta por la Enseñanza Privada, en sus dos modalidades (con o sin concierto). La creación en 2022 de una Dirección General de la Enseñanza Concertada fue toda una declaración de intenciones. Esto se combina con el cierre masivo de aulas en la Educación Pública (2543 aulas cerradas de Infantil a Bachillerato), y un desvío de alumnado a través del Decreto de Escolarización. Un ejemplo claro es el desembarco de la Formación Profesional Privada de la mano del difunto Exconsejero de Ciudadanos, Javier Imbroda, el cual tenía una empresa dedicada a la FP privada, Medac, la cual se vendió por 200 millones al fondo de riesgo de los EEUU KKR. La estrategia está clara. La Junta sacaba pocas plazas de docentes de FP Pública, mientras extendía los conciertos y dejaba un espacio al crecimiento de la FP Privada de Grado Medio y Superior (desde 2021 a 2023 han crecido del 33,13% del total al 34,78%, al que habría que añadir la concertada, más marginal), en un momento en el que la FP ganaba enteros frente a la población gracias a su mayor empleabilidad. El coste de la enseñanza privada no está al alcance de todos.

De hecho, si nos vamos a las cifras podemos comprobar el lento y gradual avance de la Enseñanza Privada (en sus dos variantes) en Andalucía desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, por ejemplo, en el Bachillerato, que el PP está comenzando a concertar. Mientras que en el curso 2018-19 el alumnado de la Privada y Concertada en Bachillerato era del 17,54%, en el curso 2022-23, último con datos, es del 19,41%. A esto le añadimos las desgravaciones fiscales a clases extraescolares que las pueden percibir familias que ganen hasta 80.000 euros ("clase media" según el PP).

Otro ejemplo de dicha apuesta por la privada es la política universitaria del PP. Los populares van a permitir la apertura de 4 universidades privadas de dudoso valor en Andalucía, que se sumaría a la otra Universidad privada que ya existe, todo por trámites de urgencia, en un asunto de dudosa urgencia (salvo para las empresas beneficiarias). La última universidad pública que se abrió en Andalucía fue la UPO, en 1997, y en las Universidades Públicas se van a realizar recortes de presupuestarios por parte de la Junta. La idea es que la Privada se haga un hueco en los másteres y en las carreras más demandadas en la Pública, garantizándose los estudios a base de dinero.

Hay suficiente evidencia empírica que afirma que las Escuelas infantiles 0-3 años compensan las desigualdades educativas heredadas de las familias. En Andalucía hay un modelo muy centrado en lo concertado, con escasas escuelas infantiles públicas. Durante la pandemia la Junta de Andalucía rechazó 123 millones de euros para crear 12000 plazas de infantil públicas, argumentando que querían mantener el modelo concertado, y en 2024 han devuelto 119 millones de fondos europeos, con la misma excusa. A la vez, en el curso 2020/2021 la oferta de centros en Educación Infantil es de 2.078, el total de públicos es de 718 (171 de la Junta de Andalucía más 547 de otras Administraciones públicas) y los privados conveniados son 1.360. Las unidades de la pública son 3.656 con 49.889 plazas y las unidades de la privada 4724 con 70.757 plazas. En centros la educación privada tiene casi el doble que la educación pública, mientras que en plazas son un 59% frente a un 41% respectivamente. Se está produciendo una educación Infantil de bajo coste, porque no existe la suficiente regulación y financiación para que se ofrezca un servicio educativo de calidad, pocas escuelas de titularidad pública y poco presupuesto para los centros colaboradores

Podríamos añadir el conflicto con las PTIS, donde Andalucía es la única CCAA en la que esta figura esencial no son empleadas públicas. Las empresas privadas del sector las tienen contratadas con bajos salarios y horarios terribles, por debajo de las necesidades del sistema, y con problemas judiciales por sus incumplimientos laborales, entre ellas OS Ventos, Al Alba, etc. El conflicto sigue vigente, fueron a una huelga hace poco, y el PP no termina de solventar dicho problema.

Mientras la Consejera de Educación trabaja como lobbista de las empresas privadas del sector, Andalucía, con problemas serios de pobreza y riesgo de exclusión de la infancia, es la tercera CCAA con más abandono escolar temprano (por detrás de las Islas Baleares y Murcia, descontando Ceuta y Melilla), 16,8% (-12% desde 2013). Lejos de Navarra (6,3%), media estatal (13,6%). Esto no afecta a todas las clases sociales por igual, el 35,5% de jóvenes (40,4% chicos) cuyas madres alcanzaron un nivel educativo de Primaria o inferior abandona tempranamente frente al 2,4% de aquellos/as con madres con Educación Superior (datos de 2023, Ministerio de Educación).

Este proceso se ve fomentado por el aumento de la segregación escolar por clase social y origen nacional en Andalucía desde que está el gobierno del PP, donde el 19,2%, según el último estudio de Francisco Javier Murillo y Claudia Guiral Los Centros Privados Concertados como Factor de Segregación Escolar por Nivel Socio económico en España. Además, en Andalucía existen bastantes centros gueto que atentan contra la igualdad de oportunidades, y hunden los resultados académicos, como es el caso del CEIP Duque de Rivas, del barrio de las Palmeras de Córdoba, con un con un abandono escolar del 99% y un sólo graduado universitario en 15 años, o del barrio de los Asperones (Málaga) donde sólo han tenido un universitario en 40 años. Los procesos de segregación escolar que están siendo favorecidos por el Decreto de admisión y por el cierre de aulas Públicas, y la apuesta por la Privada y Concertada, está favoreciendo la "segregación de las élites", y el negocio de las empresas, acabando con la experiencia democrática compartida y avanzando hacia una sociedad menos cohesionada.

Por otro lado, la Escuela Pública es la que más alumnado vulnerable concentra, mientras que las Escuelas Concertadas suelen buscar mecanismos de exclusión del alumnado considerado "indeseable" a través del pago de cuotas ilegales, y con otros mecanismos. Esto es permitido por la desidia de la Inspección de vigilar el cumplimiento de la LOMLOE que lo prohíbe tajantemente.

Ante la amenaza de huelga, la Consejera de Educación ha propuesto convocar 14.000 plazas docentes, que en realidad son las previstas por las jubilaciones, en otro juego de malabares para no abordar los serios problemas que aquejan a la Educación en Andalucía y que el PP está claramente influyendo negativamente.

La estrategia del PP es clara: abrir espacios a la Enseñanza Privada a costa de la Pública, provocar un cierre oligárquico de clase social retirando la escalera a una parte de la clase media y clase baja, reproducir las clases sociales, fomentar la segregación escolar de todo tipo, y degradar un servicio Público esencial para la construcción de la ciudadanía, para la democracia, y para la Justicia Social.

Si, está claro, hay motivos para la huelga. Por un 14 de mayo en las calles.