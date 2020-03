Periodismo, coronavirus y responsabilidad

Estos últimos días están siendo especialmente agitados en Público. Ocurre siempre que se produce un pico informativo relevante, pero en esta ocasión hay que sumar la dificultad de una reorganización interna en tiempo récord para hacer frente a las recomendaciones del Gobierno y al puro sentido común.

Este jueves ha sido el segundo día que la redacción de Público ha trabajado deslocalizada. El grueso del equipo está trabajando desde sus casas y, para quienes desempeñan sus tareas fuera de las cuatro paredes de nuestra sede, se han establecido una serie de medidas de protección que son de obligado cumplimiento en aras de evitar riesgos para ellos y ellas, y para las personas con las que eventualmente tengan que relacionarse.

Pero más allá de los aspectos logísticos, preventivos y epidemiológicos, hay algo que nos preocupa sobremanera a ​quienes hacemos periodismo en este medio: cómo informar de una situación de crisis evidente de salud pública sin caer en alarmismos, cómo modular el ingente volumen informativo que genera este asunto, cómo ser útiles no solo a nuestros lectores habituales sino a todos los nuevos que se están asomando a la página de Público estos días.

La primera decisión que hemos tomado al respecto es no difundir de manera sistemática, y cada vez que haya un nuevo dato, alertas informativas de contagios y fallecimientos a través de nuestro canal de Telegram (https://t.me/publico_es) con el objetivo de no contribuir a agravar la sensación de ansiedad colectiva. Solo cuando se produce una comunicación oficial, estudiamos los datos, los contextualizamos y decidimos si es necesario enviar o no esa alerta.

Tenemos la suerte de haber incorporado recientemente a nuestro equipo a Alberto Sicilia, uno de los mejores divulgadores en materia científica. Él es nuestro oráculo en estos tiempos y las dudas que nos surgen internamente acerca de la fiabilidad de determinadas informaciones que nos llegan, las sometemos a su escrutinio. Además, a través del blog Principia Marsupia, él va va narrando lo más destacado sobre la evolución del Covid atendiendo a criterios estrictamente científicos.

Si en circunstancias ordinarias la información que elaboramos en Público gira principalmente en torno a nuestras banderas editoriales, en estos momentos excepcionales va a continuar haciéndolo. Por eso, damos un barniz de transversalidad a las historias relacionadas con el coronavirus, de forma que estos días encontraréis contenido sobre la pandemia vinculado a la crisis climática, a mujeres y feminismo, a la cultura, a desahucios y el derecho a vivienda, a las migraciones, a las libertades y derechos civiles, a los derechos laborales y la precariedad... Y, desde luego, al dinero público, con una especial vigilancia a las consecuencias de los recortes y privatizaciones en los servicios estatales, y con un ojo puesto siempre en las implicaciones que esta crisis de salud pública va a tener para la economía.

Los objetivos que nos hemos marcado para afrontar la cobertura de esta epidemia son responsabilidad y servicio público, por encima de todo. Por eso priorizamos aquellos asuntos que impliquen directamente cambios en las vidas de las personas, sean estos del calibre que sean. Y por eso nos hacemos eco, a través del blog Bulocracia, de algunos de los bulos que circulan relacionados con el virus.

Por lo demás, quienes nos conocéis bien sabéis que, aun en momentos como este, en Público pensamos que el sentido del humor debe prevalecer. Así que en la sección Tremending seguimos rastreando las redes sociales y los medios de comunicación en busca de los comentarios más ingeniosos para que, a pesar de los pesares, la sonrisa no nos falte.

Sólo un último apunte: sin el apoyo de todas las lectoras y lectores que sois miembros de la República de Público este despliegue informativo no sería posible. Si eres de los muchos lectores nuevos que estamos recibiendo estos días y te gusta nuestra trabajo, tú puedes contribuir a que este sea todavía mejor sumándote a esta creciente familia. Te esperamos.