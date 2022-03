Público se suma a la iniciativa ‘Un día en femenino’

En el 8 de marzo, en Público hablamos, más que nunca, en femenino. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestra redacción se suma a una propuesta para que nuestras noticias y opiniones expresen el mundo también en femenino. Escribimos en femenino inclusivo, en femenino genérico y, en definitiva, en femenino, para expresar y llamar a la reflexión sobre lo que implica la representación de las mujeres y sobre el poder del lenguaje.

Un día en femenino (Un dia en femení, en su versión original en catalán) es una iniciativa conjunta de la Asociación 50a50 y el Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, con la colaboración del Col.legi de Periodistes de Catalunya y de Público y otros medios de comunicación, que nos sumamos a la iniciativa para invitar a la reflexión sobre la invisibilización de las mujeres también a través del lenguaje.

Público es el único diario generalista relevante dirigido íntegramente por mujeres. Fue el primer gran medio que se declaró abiertamente feminista en España, antes del 8M de 2018 y antes del Me Too; es decir, cuando declararse feminista aún merecía el desprecio de no pocas personas. El feminismo de Público no pasa sólo por adoptar una perspectiva de género en nuestro periodismo o por cuidar los enfoques, las fuentes de nuestras informaciones, las imágenes en nuestras noticias, los equilibrios de género en la portada y en las columnas de opinión, entre otros factores. También pasa por mimar el lenguaje. En Público apostamos por un lenguaje inclusivo, y esto no implica necesariamente feminizar todos los términos o expresiones, sino más bien buscar aquellos términos que engloben a mujeres y varones sin tener que utilizar el masculino genérico.

Sin embargo, y a pesar de esta trayectoria (o tal vez gracias a ella), hemos decidido sumarnos a Un día en femenino para aportar un nuevo elemento de reflexión al 8M, en este caso sobre cómo el lenguaje que utilicemos puede contribuir de manera clara a la inclusión o a la exclusión de las mujeres que, no lo olvidemos, son el 50% de la población.

Las palabras forman parte de la percepción que cada persona tiene sobre todo lo que la rodea: personas, mujeres y hombres, empresas o lugares. Y quizá también al final, la percepción de sí misma. Así, por un día, nos permitimos un cambio significativo en el lenguaje para llamar la atención sobre el fenómeno de la invisibilidad de las mujeres, tantas veces desaparecidas por el efecto del uso mecánico del masculino genérico en los medios, incluso cuando son las protagonistas o principales afectadas por las noticias.

La iniciativa forma parte de muchas más, que se alinean con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En concreto, con el Objetivo nº 5: conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Un objetivo con el que en esta redacción nos sentimos absolutamente comprometidas.

Puedes descubrir a otras organizaciones que participan en la iniciativa siguiendo en redes la etiqueta #Undiaenfemeni