Los calamares a la andaluza son un tapa clásica y además muy fácil de hacer en casa. Unas anillas bien rebozadas de harina que basan su sabor en que el calamar sea de calidad y fresco. No son tan complicados de hacer como a la romana (donde se usa harina y agua carbonatada) y tienen igualmente un sabor supremo.

Para que salgan perfectos, se debe prestar atención a la fritura y harina. Mejor hacerla con aceite de oliva, y las anillas de calamar solo se deben enharinar justo antes del momento de freírse, para que no coja humedad la masa y estén crujientes. Necesitarás para esta receta el calamar limpio: pídele a tu pescadero que te lo corte en anillas. Recuerda que el aceite debe cubrir bien las anillas para que se haga a la vez y adquiera un punto crujiente homogéneo.

Receta de calamares a la andaluza

Ingredientes 2 personas:

300 gr. de calamar.

Harina.

Pimienta negra.

Aceite de oliva.

Sal.

Enharina y fríe los calamares:

Ten el calamar cortado en anillas. Pon a calentar el aceite de oliva. Enharina las anillas justo cuando los vayas a freír (no debe tener exceso de harina, sacúdelo un poco). Echa pimienta negra al gusto. Cuando el aceite esté muy caliente (pero sin humear) introduce las anillas de calamar. La sartén tiene que ser honda para que cubra la totalidad de la pieza. Apenas necesita unos minutos. Hazlo por tandas, no eches todas las anillas de golpe, para que no descienda la temperatura ni chupe demasiado aceite. Pon luego las anillas sobre papel absorbente. Sírvelas junto a lechuga o ensalada.