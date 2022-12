Google ha hablado: la porra y el tinto de verano han sido nuestras recetas favoritas en 2022

Google ha hablado: Will Smith, la viruela del mono, Ucrania, Tamara Falcó... Parece una oscura profecía, pero son las búsquedas más solicitadas durante el año 2022. Es ya una tradición que acercándose fin de año la empresa que más sabe de ti publique su top diez de las búsquedas más populares.

Las cataloga por categorías y algo de profecía tiene, o más bien de arqueología: son las cosas que nos llevaron a teclear con los deditos. En la sección de Actualidad hubiera sido fácil acertarlo: Ucrania, cambio climático, viruela del mono, precio luz hoy, huelga de transporte... En el universo de las recetas, que es lo que interesa en este blog, también tenemos una quiniela. Y no salen paellas, cocidos, fabadas... Los españoles nos fuimos de los tópicos para caer en otros tópicos.

Este año nos sentimos, según Google, tradicionales, golosos y, será el espíritu de los tiempos, un pelín más alcohólicos.

En 2022 ya estábamos metidos en el mundo (casi) post-pandémico, hartos de las recetas de cómo hacer pan y bizcocho casero, que fueron los clásicos durante el encierro. Las cinco primeras búsquedas del año 2020 fueron pan casero, masa madre, churros, levadura fresca, y donuts caseros. Confinados, nos hicimos pasteleros.

Nos salía la harina por las orejas, los kilos por el cinturón. Pero en 2022 algo ya había cambiado, y nos pusimos a buscar... la porra antequerana. Es la primera de este año, la más buscada y deseada.

La porra antequerana es una de las sopas frías con arraigo en España, la hermanita menos conocida pero igualmente deliciosa del gazpacho y el salmorejo. La Cenicienta de los triturados de tomate ha llegado por fin al baile de los trendings y los topicazos.

Se percibe una clara mejoría respecto a los tiempos anteriores, desde la era del donut casero de la pandemia. Tras años buscando en el oráculo digital 'natillas' y 'crema pastelera', aparece por fin una receta que se come con cuchara, malagueña, a más señas, propia de la dieta mediterránea.

Un cambio de tendencia de esos en los que sociólogos y nutricionistas ponen el ojo. Pero es un espejismo... El hedónico español, una vez liberado de la cárcel del panadero, muestra sus intenciones en la siguiente búsqueda: el tinto de verano. Nada de evolución healthy y dieta: Porrita y tinto casero. Se entrevé fiesta veraniega, deditos tecleando como locos antes de que lleguen los invitados. Y la tercera gran búsqueda confirma que no hay error: sex on the beach (un cóctel igualmente alcohólico hecho con vodka y licor de melocotón).

Le siguen en la lista las festivas orejas de Carnaval (un postre), la salmorreta (la base de las paellas alicantinas), las galletas de mantequilla (un postre fácil), el marmitaco, los carbonara original, los buñuelos de bacalao, y el quiche.

En 2022 está claro que le fue algo mejor a nuestra psique colectiva. Ser pastelero casero es contrario a las buenas costumbres. Vemos un retorno a la tradición más festiva y comunitaria, y la decisión de no echar nata a los carbonara (en Italia lo celebran como un gol de la Juventus). Unos buñuelos como Dios manda, y el quiche, bueno... en toda fiesta se cuela algún extraño.

En los resultados generales del ancho mundo, en la búsqueda más internacional, la cosa se escapa al análisis de este cronista. Lo más buscado en 2022 ha sido el paneer pasanda, una receta india que consiste en una especie de sándwiches rellenos y cubiertos por una crema. El español hedonista nunca buscaría eso porque no parece combinar con el sex on the beach. La segunda receta más buscada a escala global ha sido el bolo caseiro, un postre de origen portugués y con arraigo brasileño. La tercera, el tuzlu kurabiye, unas galletitas saladas de origen turco.

Tenemos suerte de haber nacido en el Mediterráneo, ya lo decía Serrat. Los analistas consideran nuestros resultados todo un triunfo (como si España hubiera marcado a Marruecos), pues exceptuando el sex on the beach, el resto es tradicional, con fundamento, con productos propios de la tierra, nada de ramen, pokes, y sándwiches cubanos...

Por si algún lector está despistado buscando una sopa wan-tun, vamos a ver en qué consisten los platos españoles más buscados...

1. Porra antequerana:

Su nombre no engaña, proviene de Antequera, en la provincia de Málaga. Lo de porra es por el instrumento que se utiliza (el mazo). Es una receta muy próxima al salmorejo cordobés. Se hace con tomates, pan, aceite, sal, pimiento rojo, vinagre de vino blanco y ajos. Se tritura todo y se obtiene así una sopa espesa, que se sirve muy fría y con tropezones de jamón serrano y huevo duro.

2. Tinto de verano:

Clásico entre los clásicos, bebida de los dioses olvidada en el templo de Baco (chiringuito) y copiada por algún rufián. Se popularizó en España en el siglo XX, cuando simbolizó la modernidad durante los meses de verano. Algunos lo consideran el primer cubata, y dicen que surgió en la Venta de Vargas de Córdoba, donde se juntaba la flor y nata del flamenco y se servía vino mezclado con sifón. Consiste en un combinado de vino tinto y gaseosa o limonada con hielo. Lleva la misma proporción de vino (siempre barato o de mesa) que de refresco.

3. Sex on the beach:

Se trata de un cóctel estadounidense que se popularizó en Florida en los años ochenta. Y es lo que parece que toman hoy los españoles después de la porra antequerana y el primer tinto de verano. Aunque tiene múltiples variaciones, surge de una mezcla de vodka, licor de melocotón, zumo de naranja y de arándano, decorado con una rodajita de naranja fresca.

4. Orejas de Carnaval:

Se trata de un postre típico de Carnaval, popular en el norte de España, y cuya forma recuerda a la oreja de un cerdo. Se hace con harina, huevos, ralladura de cítricos, y azúcar, y se fríe en aceite la masa.

5. Salmorreta:

Es el secreto mejor guardado de la cocina alicantina y la fuerza natural de todos sus arroces. Un sofrito de tomate con ñora, ajo y aceite. Una bomba de sabor que convierte al arroz del senyoret o el arroz a banda en la delicia que son. Si buscas multiplicar la esencia de tus arroces, la salmorreta está de moda.

6. Galletas de mantequilla:

Unas de las galletas más fáciles de hacer del reino pastelero, y quizás por ello están hoy tan solicitadas en los buscadores. Llevan mantequilla, harina, azúcar y esencia de vainilla. Son muy típicas en el norte de Europa y se comen por Navidad.

7. Marmitaco:

El guiso de pescado por antonomasia del norte de España, está hecho a base de bonito, patatas, cebolla, pimiento y tomate. Plato típico de los pescadores de Euskadi, Cantabria y Asturias.

8. Carbonara original:

Hubo una estafa, y esa estafa se ha saldado durante décadas con los españoles comiendo espaguetis con nata y llamándolos carbonara. Los auténticos, los del Lacio, en Roma, no llevan el lácteo sino una mezcla de huevo y queso pecorino que se liga con un chorrito del caldo que dejan los espaguetis. Y si nos ponemos estupendos, nada de beicon (se usa el guanciale, embutido de papada de cerdo o, en su defecto, la panceta curada).

9. Buñuelos de bacalao:

Deliciosas bolas esponjosas de pescado, típicas de Semana Santa y Cuaresma. Son una especialidad propia de los países del sur europeo, incluida Francia. Croquetas de pasta de bacalao desmigado.

10. Quiche:

Se trata de una tarta salada cuyo origen está en la cocina francesa (quiche lorraine), muy extendida actualmente en la gastronomía internacional. Se prepara con huevos batidos y crema de leche espesa, y suele llevar jamón, vegetales, y quesos diversos.