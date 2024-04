Un nazareno del PP fornica bajo el cristo

Un concejal del PP de Elche, cofrade del Santísimo Cristo de La Columna, ha tenido que dimitir tras saberse que se metió debajo del trono del Cristo para echar un polvo en Semana Santa. Como persona religiosa que soy, espero que José Navarro se diera el lote vestido de nazareno, cual el don Guido de Machado. Eso fortalecería aun más mi fe, si tal milagro es factible.

Fusilo de ElPlural.com, periódico con gran instinto para noticiar la NeoEspaña de Berlanga, las declaraciones de la concejal de Vox, Aurora Rodil, sobre el asunto: "Expresarle a él [al follantisco y nazareno concejal del PP] y a su familia fuerza, en estos momentos que lo están pasando mal. Le queremos pedir a la madre del cielo y a Jesús, en su inmensa misericordia, que los protejan a él, a su familia, a sus padres y a todo nuestro gobierno, para que podamos seguir trabajando como hasta ahora por todos los ilicitanos".

Yo no sé si "la madre del cielo y Jesús" serán muy proclives a la misericordia después de tan escandalosa pornoliturgia, mi beata y querida concejala. El PP y Vox se manifiestan y montan golpes de Estado si en una obra de teatro la virgen enseña un pecho para dar de mamar al niño dios. Y, sin embargo, se pide misericordia para los fachas que fornican bajo las sagradas tallas a las que tanta devoción profesan. Esto de la moralidad del PP y Vox es un sindiós, nunca mejor dicho. Ya no sabes si sacarte la chorra en lugar sagrado es pecado o no, es delito o no, ilicitano o ilícito, merece misericordia o no, va a ser aplaudido si tienes carnet del partido o fusilado si eres del Podemos Neocatecumenal. Es tan sórdido el dilema que se me derrumban los cimientos de la fe y se me marchita la flor de la viagra.

En el ya lejano 2011, gobernando "el alcalde que quiere que sean los vecinos el alcalde", o sea, Mariano Rajoy, estas cosas no pasaban. Cuando Rita Maestre se quitó la camiseta en una protesta contra la existencia de una capilla en la Universidad Complutense, se montó un cristo judicial de tal calibre que el ministerio fiscal osó elevar este escrito: "Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar, espacio sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario, lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios, implica un ánimo evidente de ofender". Rita Maestre fue primero condenada a pagar 4.000 pavos y después exonerada en última instancia. Pero pasó cinco años de calvario judicial, político y mediático.

Que un católico se ofenda por ver unas tetas o unos penes en una iglesia me parece gran contradicción, pues el arte religioso más venerado se ha esmerado durante siglos en mostrarnos las partes impudendas de los protagonistas de nuestras más carnales supersticiones. Yo he visto más tetas en catedrales, capillas y templos que en toda la colección de revistas Interviú (perdón por la doble viejunez).

Más que constantemente, los Abogados Cristianos afectos a Vox llevan a los tribunales a la revista Mongolia por sus inocentes caricaturas de dioses y beatas y, sin embargo, no actúan contra los concejales del PP que fornifollan bajo la talla sagrada del Santísimo Cristo de la Columna. No quiero yo pensar que haya nada ideológico detrás de esta diferencia de criterio. A lo mejor me faltan conocimientos en teología.

En todo caso, a mí no me parece correcto cívicamente el fornicio con concejales nazarenos bajo tallas religiosas. Todos los que habéis vivido en infraviviendas sabéis lo molesto que resulta escuchar constantemente a los vecinos fornicadores. Imagínate que lo hacen no en el piso de arriba, sino debajo de tu cruz, como han hecho con este Cristo. Es el Gólgota del recochineo. O el Santísimo Cristo de la Columna de Elche es un pagafantas, o no tendrá piedad con el ex concejal del PP José Navarro, por mucho que rece Vox. Y "la madre de cielo", ni te digo. Buenas son las madres para perdonar estas guarradas. Yo creo que al concejal le van a caer un rayo mortífico y un trueno ensordecedor, como poco. Y al menos siete plagas, empezando por una de ladillas y otra de cándidas. Son crueles venganzas que aprendí del Viejo Testamento. Palabra de dios.