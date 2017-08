CUIDADO CON LAS CUENTAS NOCIONALES

Pedro Fresco

Hace unos meses, en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Toledo en el congreso de los diputados, el subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde-Ruiz, propuso que se implantase en España un sistema de pensiones de “cuentas nocionales”, para asegurar la sostenibilidad de las pensiones y hacerlas “más justas”. Unos días después también lo hizo Rafael Domenech de BBVA Research, que hizo esta presentación que podéis consultar.

Como ésta parece la principal apuesta de reforma por parte de los economistas mainstream creo que conviene explicar en qué consistiría, para conocer las ventajas, los peligros y las consecuencias de la misma.

Cómo funcionan

Para empezar, hay que comentar que el sistema de pensiones actual en España es de reparto y de prestación definida. El importe de la pensión se calcula en base al salario de los últimos años y se financia con las aportaciones de los actuales cotizantes. El sistema de cuentas nocionales también es de reparto, o sea también se pagan las pensiones gracias a las aportaciones de los actuales cotizantes, pero crea una especie de cuenta ficticia de capitalización que imita un plan de pensiones privado. Esta “ficción” es simplemente una fórmula para calcular y actualizar pensiones, no es real, aunque introduce un simulacro de capitalización que puede abrir ventanas a futuras privatizaciones reales.

La idea es más o menos la siguiente: Desde que se comienza la vida laboral se crea una cuenta ficticia con las aportaciones que se hacen a la seguridad social, que se van acumulando en la misma. Estas cantidades se van revalorizando en base a algún parámetro (en Suecia, por ejemplo, el grado de subida de los salarios) y, al final de la vida laboral, se tiene una cantidad ficticia en esa cuenta nocional. En el momento de la jubilación se calcula una especie de renta vitalicia proporcional a lo que hay en esa cuenta, cálculo que se hace en función de la esperanza de vida de ese momento con el objetivo de intentar ajustar el dinero ficticiamente acumulado a la suma total de las pensiones que ese jubilado cobraría a lo largo de lo que le queda de vida.

Vamos, la apariencia es la de un plan de pensiones que en vez de ajustarse por las rentabilidades se ajusta por un factor socio-económico (como el grado de subida de salarios), aunque en el fondo realmente no hay cuenta, sea solo un artificio contable. Este sistema genera una pensión totalmente proporcional a lo cotizado a lo largo de la vida, mientras que en el sistema español el cálculo se hace sólo con determinados años de vida laboral, y las pensiones tienen mínimos y máximos. En un sistema de cuentas nocionales “puro” no hay ni mínimos ni máximos de pensión.

Por eso los sistemas nocionales suelen ir complementados con un segundo pilar, una pensión mínima que no depende de la cotización y que normalmente va a cargo de los presupuestos del estado (no de las cotizaciones). Si no llegas a esta pensión mínima o no has cotizado nada, el estado te otorga esa pensión o la diferencia hasta llegar al importe de esa pensión.

Quienes defienden este sistema lo hacen en base a planteamientos muy “mecánicos” (por llamarlo de alguna manera). Como las cuentas nocionales se ajustan a la esperanza de vida y a la evolución de los salarios (que es la que marca los ingresos) se supone que será mucho más fácil ajustar ingresos y gastos y no ver comprometida la “autosuficiencia” de las pensiones. Por otro lado, el tener esa proporcionalidad se supone que hará que las personas tomen las decisiones más “racionales”, que no tengan incentivos para abandonar el mercado laboral y probablemente que alarguen la vida laboral más allá de la fecha teórica de jubilación.

Personalmente, este planteamiento me resulta absolutamente miope y focalizado en el simple mantenimiento de un sistema matemático. Las pensiones no son otra cosa que un mecanismo social de redistribución de rentas de la actividad económica a la población pasiva, y por tanto están íntimamente vinculadas a realidades sociales como el desempleo, los salarios, la distribución de rentas, etc. Cuando se propone un sistema así para conseguir la “sostenibilidad” del sistema al final parece que lo único que importa es ajustar una ecuación, no las personas que van a vivir de ese sistema.

Objetivamente no hay razón alguna para que en un sistema como el actual esos ajustes no se puedan hacer…Simplemente hay que cambiar los parámetros que definen la futura pensión y los ajustes serán similares. El problema es que estos cambios pueden ser muy bruscos para los afectados, que se quejarían amargamente de un cambio que les truncase todas sus expectativas. La ventaja del sistema nocional es que estas expectativas en vez de truncarse de golpe se truncan poco a poco, y así se supone que duele menos y te adaptas mejor, pero en el fondo no es tan distinto.

¿Qué consecuencias tendrían?

No hay que ser zahorí para ver qué consecuencias tendría un sistema de cuentas nocionales en España, a pesar de no haber propuesta concreta sobre la mesa. En un entorno donde las cotizaciones a la Seguridad Social no llegan para pagar las actuales pensiones las rentabilidades de las cuentas nocionales serían probablemente nulas (o negativas) y ante el aumento de la esperanza de vida las pensiones del futuro quedarían muy minorizadas. Los propios defensores del sistema de cuentas nocionales comentan que, con el sistema actual, por cada euro cotizado se obtiene 1,28€ de pensión, y que el sistema de cuentas nocionales “permitiría eliminar ese déficit”.

Igual lo veis más claro en este estudio, hecho por cierto por uno de los defensores del sistema de cuentas nocionales y coautor del artículo, Enrique Devesa. El estudio es de 2004, antes de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, pero aun así es muy interesante. Haciendo una comparación de nuestro sistema de pensiones con las fórmulas de cálculo de pensiones de los distintos países que tienen cuentas nocionales (Suecia, Brasil, Italia, Letonia y Polonia), los autores concluyen que, para el caso de alguien que se jubilase tras 35 años de cotización con un sistema de cuentas nocionales, “las pensiones representarían entre un 43% y un 48% de la pensión actual” (con el sistema de reparto español antes de las reformas). Obviamente esta brutal diferencia sería menor tras las reformas, pero creo que el estudio es lo suficientemente claro para que entendamos las consecuencias una reforma así.

Ojo, esto no quiere decir que nuestro sistema de pensiones actual sea una garantía. Ya estamos viendo cómo está habiendo sucesivas reformas y cómo, por ejemplo, vamos a encarar un futuro con muchos años de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Nuestro sistema también es ajustable a la baja, lo que pasa es que requiere de una decisión política y no es un automatismo que diluye y centrifuga las responsabilidades.

Un sistema de pensiones no se puede concebir como una simple estructura de ingresos y gastos, como un mero sistema de seguro mutualista, el sistema de pensiones de un país debe responder a criterios sociales y atender a la estructura económica. Es importante tener un sistema de pensiones robusto, pero si para hacerlo estamos empujando a la gente a trabajar más allá de los 65 años cuando tenemos un desempleo estructural de alrededor del 15%, lo que estamos haciendo es trasladar un problema de lugar.

El sistema de cuentas nocionales es un sistema que no genera redistribución alguna, que no atiende a criterios sociales y que no hace más que introducir una ficción capitalizada. No creo que haga falta explicar qué pasaría si, teniendo cuentas nocionales, las rentabilidades de éstas quedan sustancialmente por debajo de las rentabilidades netas de los sistemas de pensiones privados ¿Cuánto tardarán en salir bancos de inversión y políticos “liberales” pidiendo un sistema de pensiones como el chileno?

En teoría la cuestión social debería ser atendida por la pensión mínima, pero ¿de qué pensión mínima estamos hablando? Porque el sistema de cuentas nocionales no sería tan malo si nos comprometiésemos a garantizar una pensión mínima sustancialmente mayor que nuestra pensión no contributiva actual, por ejemplo, una pensión mínima que evitase caer bajo el umbral de la pobreza. Pero ni siquiera Suecia tiene esa pensión mínima y, de hacerse, creo que desbarataría el objetivo fundamental del sistema de cuentas nocionales, que es contener el gasto en pensiones, ya que con una alta pensión mínima se acabaría generando muchísimo gasto a cargo de los presupuestos generales.

En definitiva, mucho cuidado con los cantos de sirena sobre las cuentas nocionales. Pueden tener alguna ventaja, fundamentalmente para aquellas personas que puedan tener una carrera laboral que empiece muy bien y luego se trunque, o para personas que no llegan a las cotizaciones mínimas para una pensión contributiva (en caso de que se optase por una pensión mínima superior a la del sistema actual). Pero en general lo que supone el sistema de cuentas nocionales es fijar una fórmula que llevaría al aminoramiento constante del importe de las pensiones, al menos durante muchas décadas.

Lo que pretende el sistema de cuentas nocionales es básicamente fijar el porcentaje de gasto público que se va a destinar a las pensiones, independientemente de cuantos jubilados tengamos y de las necesidades del país. De hecho, no tenéis más que ver esta tabla de proyecciones de gasto en pensiones sobre PIB para ver que los dos países con sistemas de cuentas nocionales. Italia y Suecia, proyectan un gasto similar en pensiones para 2060 (-0,9% y 0,6% en puntos de PIB), mientras que países como España aumentaría 3,6 puntos y la media de la UE27 2,4 puntos.

¿Tiene sentido que, de aquí 50 años, con un porcentaje de población anciana mucho mayor que el actual, se destine lo mismo a pensiones que ahora? Pues esto es lo que acabaría implicando las cuentas nocionales. A mí no me parece ni lógico ni socialmente aceptable, pero que el lector saque sus propias conclusiones.

