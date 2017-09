Mujeres Libres. Una realidad hace 80 años

Por Charo Arroyo, Coordinadora de la Comisión Memoria Libertaria de CGT.

Himno de Mujeres Libres



Puño en alto mujeres del mundo

hacia horizontes preñados de luz

por rutas ardientes,

los pies en la tierra

la frente en lo azul.

Afirmando promesas de vida

desafiemos la tradición

modelemos la arcilla caliente

de un mundo que nace del dolor.

¡Qué el pasado se hunda en la nada!

¡qué nos importa el ayer!

Queremos escribir de nuevo

la palabra MUJER.

Puño en alto mujeres del mundo

hacia horizontes preñados de luz,

por rutas ardientes,

adelante, adelante,

de cara a la luz.

Siempre hablamos de que las mujeres son doblemente víctimas del franquismo. Lo fueron por ser compañeras, hermanas, hijas, etc de algún militante y también por el silencio sobre la figura de la mujer en la Revolución. Pero no debemos olvidar que en aquellos convulsos años 30 hubo muchas mujeres que dieron pasos adelante para llevar a cabo lo que sus ideales les impulsaban a hacer. Hubo muchas mujeres destacadas que la historia les ha querido dejar tras las cortinas. Por fin sus historias están siendo conocidas y difundidas.

En estos días estamos de celebración, conmemoramos el 80 aniversario de la constitución de la Federación Mujeres Libres. Para ello se han programado unas jornadas para hablar sobre Mujeres Libres como Organización y como movimiento cultural.

“Las Jornadas 80 Aniversario constitución Federación Mujeres Libres”, organizadas desde CGT, nos convocan en el Auditorio de la Casa del Reloj de Madrid los días 8, 9 y 10 de septiembre para celebrar juntas que libres nos seguimos queriendo. Y que el 20 de agosto de 1937 en Valencia se constituyó la Federación “Mujeres Libres”. Era la unión autoorganizada de mujeres libertarias procedentes de diferentes provincias que, haciendo frente a las dificultades de su momento y estando implicadas en el movimiento libertario, decidieron luchar específicamente con el fin de que las mujeres seamos protagonistas y dueñas de nuestras vidas, sujetas (y no objetos) no solo de derecho sino también de hecho a través de su visibilización, participación política, formación, capacitación en oficios… Pero no todo serán miradas al pasado, porque nos interesa también reflexionar y celebrar cómo hoy seguimos con las luchas que cada una de vosotras, mujeres, realizáis en el día a día.

Acompañando a las jornadas se van a mostrar dos exposiciones sobre mujeres libertarias. En concreto una exposición fotográfica de Kati Horna, “La Mirada de Kati Horna: Revolución y Guerra (1936-1939)”, y otra titulada “La Mujer en el Anarquismo Español” que se inaugura en el contexto de estas Jornadas. Ambas exposiciones estarán expuestas en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela (Calle Palos de la Frontera, 40 o Calle Canarias, 14) desde el 4 al 25 de septiembre.

Nos complace invitaros a participar y, si no os fuera posible asistir, podeís seguir por streaming la celebración de las jornadas.

Además, en nuestra web (www.memorialibertaria.org) o pinchando en los enlaces http://www.rojoynegro.info/evento/eje-violeta/jornadas-80-aniversario-la-federaci%C3%B3n-mujeres-libres, se puede toda la información correspondiente del Programa de las Jornadas y las exposiciones, y en las redes sociales también haremos seguimiento del evento.

Hoy es un día de fiesta para las mujeres, principalmente para las libertarias, por recordar a aquellas que han sido tan importantes en la historia del movimiento libertario como luz en el mundo oscuro que nos dejó el represor franquismo. Como sabemos que su desconocimiento ha sido durante décadas generalizado, queremos gritar a los cuatro vientos la palabra MUJER.

