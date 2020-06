5 ensayos feministas imprescindibles

En semanas anteriores ya te hemos recomendamos series, pelis, documentales, libros, música, vídeo entrevistas a históricas feministas, instagramers feministas, charlas TEDx, artistas feministas, etc.

Hace un par de meses te aconsejamos también estos ensayos. Pero el confinamiento ha sido largo y ha dado tiempo para leerlos y para que nos pidáis más. Así que aquí va otra tanda de títulos imprescindibles.

LA INDUSTRIA DE LA VAGINA. La economía política de la comercialización global del sexo. (The industrial vagina). Sheila Jeffreys, 2009.

Este texto es duro, pero no cabía otra forma de escribirlo. Además Sheila Jeffreys no suele andarse por las ramas ni maquillar o dulcificar la realidad, lo cual, yo personalmente, agradezco mucho como lectora. Sheila es una maestra del negro sobre blanco en feminismo: lenguaje claro, conceptos con líneas bien delineadas que no dan lugar a error o tergiversación posterior y análisis de la realidad material (que parece que mucha gente está "perdiendo" últimamente).

En La Industria de la Vagina, Sheila nos aplasta con datos y hechos sobre cómo se explota a las mujeres (en el matrimonio, en el porno, en la prostitución...) siguiendo una estela común: nuestras vaginas.

INTERCOURSE. Andrea Dworkin. (1985)

Libro imperdible sobre el coito por una autora imprescindible. Aquí un trozo de su introducción que describe bastante bien a Dworkin, quien nunca ha pedido permiso ni perdón por escribir.

"¿Puede un hombre leer "Intercourse"? ¿Puede un hombre leer un libro escrito por una mujer que usa el lenguaje sin convertirlo en algo decorativo o bonito? ¿Puede un hombre leer un libro escrito por una mujer en el que ella, la autora, tiene una relación directa con la experiencia, las ideas, la literatura, la vida, incluyendo el follar (...) de tal manera que lo que ella dice y cómo lo dice no está determinado por los límites que los hombres le han fijado? ¿Puede un hombre leer la obra de una mujer si no dice lo que él ya sabe? (...) Y, específicamente, ¿estoy diciendo yo que sé más que los hombres sobre follar? Sí, lo estoy diciendo. No ya diferente, sino que sé más y mejor, de forma más amplia y profunda que ellos".

LA ESCLAVITUD FEMENINA. (The Subjection of Women) John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill (1869)

Esta pareja de teóricos feministas fue vital para la lucha sufragista. De hecho, John Stuart es el único hombre que las feministas suelen recomedar leer a otras feministas. No sólo por su increíble capacidad de reflexionar sin prejuicios, sino por el contexto en el que estas reflexiones tuvieron lugar. La sociedad de la época ya se burlaba de las mujeres que luchaban por sus derechos, pero que entre las cabezas pensantes hubiera un hombre y que, además, fuera diputado en la Cámara de los Comunes (lugar prohibidísimo para las mujeres, claro) lo hacía el blanco perfecto para la sorna y el desprecio.

"No hace falta conocer a fondo la vida de la Edad Media para ver hasta qué punto encontraba lógica la nobleza feudal su dominio sobre los hombres del estado llano, y antinatural la idea de que una persona de clase inferior se igualase a los nobles barones o quisiese dominarlos. Y el estado llano estaba conforme y aceptaba este criterio. Los siervos emancipados y los burgueses, aun en medio de las más encarnizadas luchas, no pretendían compartir la autoridad; pedían únicamente que se pusiese algún coto al poder de tiranizarles, y a las violencias y depredaciones del señor. Tan cierto es que la frase contra natura quiere decir contra uso, y no otra cosa, pues todo lo habitual parece natural. La subordinación de la mujer al hombre es una costumbre universal, viejísima: cualquier derogación de esta costumbre parece, claro está, contra natura. Pero la experiencia muestra hasta qué punto esta convicción pende de la costumbre, y sólo de la costumbre". John Stuart Mill. The Subjection of Women.

LA DIALÉCTICA DEL SEXO. (The dialectic of sex). Shulamith Firestone. 1970.

Esta autora y este libro, junto a Kate Millett y su Política Sexual, fueron vitales para asentar las bases del feminismo radical y demarcar una línea que las separaron de todo lo anterior. No ya para negar a sus predecesoras sino para profundizar y dar un paso más en el análisis de la opresión de las mujeres. La segunda ola feminista, por fin, hablaba de la raíz del sometimiento de las mujeres: el sexo.

El sexo, nuestra capacidad reproductiva y también el mito del amor romántico: "Un libro sobre el feminismo radical que no tratara del amor sería un fracaso político, porque el amor (...) es el baluarte de la opresión de las mujeres en la actualidad. Me doy perfecta cuenta de las temibles implicaciones y sé que me preguntaréis: ¿es que hemos de liberarnos del amor? El pánico que sentimos cada vez que algo amenaza al amor es una buena pista para comprender su importancia política".

LA HERMANA, LA EXTRANJERA. (Sister Outsider: Essays and Speeches). Audre Lorde. 1984.

Para conocer mejor a esta escritora negra, lesbiana, guerrera y poeta, palabras que se negaba a rechazar, reivindicando siempre todas ellas con la misma fuerza, este libro puede que sea el mejor. En él profundiza sobre el machismo, el racismo y la heterosexualidad obligada del sistema patriarcal, distribuido en varios de sus ensayos y conferencias.

"En mi condición de mujer negra, también siento a veces la necesidad de recogerme en compañía de grupos exclusivamente negros, y los motivos son los mismos: las diferencias en el grado de evolución y en el grado de interacción. Cuando hablo con hombres o mujeres blancas, caigo una y otra vez en la cuenta de lo difícil y fatigoso que resulta tener que volver a inventar el lápiz cada vez que se quiere enviar un mensaje", Audre Lorde.

