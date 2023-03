Los geniales pufos musicales de Corea del Norte

En TikTok, esa red social china ideada para mostrar vídeos -llamada allí Douyin- que cada vez vetan más los gobiernos occidentales, podemos ver ahora unos vídeos fantásticos que ya moraban en YouTube o Instagram, y que muestran cómo se vive la música en uno de los países más herméticos del mundo, Corea del Norte.

En realidad, el vídeo que más repercusión está alcanzando es uno que nos presentan como "'I Want to Break Free' (Queen) Performed In North Korea", la mítica canción de Queen "interpretada en Corea del Norte". Aunque en otras versiones del vídeo se dice que es un "Homenaje de Corea del Norte a Freddy Mercury", el no menos mítico solista de la banda, que murió el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años.

El vídeo no es real, como piensa la mayoría de los que lo han visto, pero sin duda lo parece. Está muy bien hecho. Vamos, es una una obra maestra.

La obra maestra habita en las cuentas de YouTube, Instagran y Facebook de un tal Lars von Retriever, que tiene 195.000 seguidores en YouTube y define su cuenta como "The official channel of parallel universes and alternate realities. Make America Metal Again!". O lo que es lo mismo: "El canal oficial de universos paralelos y realidades alternativas. ¡Haz que América vuelva a ser metalera!".

No solo encontramos vídeos súper currados presuntamente atribuidos a Corea del Norte. Hay un poco de todo con otros protagonistas, como el "MetalTrump" del expresidente estadounidense con la percha del 'Fear of the Dark' de Iron Maiden, o ese "Slayer: Live en Afghanistan" que jamás colaría en Afganistán.

Este trabajado e increíble vídeo del popular tema de Queen utiliza imágenes reales de saraos celebrados en Corea del Norte, y protagonizados por un grupo musical compuesto por chicas que se llama Moranbong Band y la Orquesta del Ejército norcoreano, pero no interpretan el que es uno de los himnos de la banda británica.

Moranbong Band nació en 2012 como un intento de contrarrestar el trillado 'Gangnam Style' del enemigo, que se produjo en la vecina Corea del Sur y arrasó en todo el mundo. Las integrantes de esta banda femenina, que se han ido renovando, fueron escogidas directamente por Kim Jong-un. El presidente asiste a todos sus conciertos y corea sus canciones mientras que en una pantalla gigante se proyectan siempre imágenes de lanzamientos de misiles de la casa, tropas enfervorizadas, explosiones, llamas, destrucción y demás material propagandístico.

De hecho, una de las grandes actuaciones de Moranbong Band se produjo en 2016 para celebrar el lanzamiento de un nuevo cohete. Eso sí, fuera de Corea del Norte el grupo no triunfa, sobre todo porque no sale mucho y, si lo intenta, muchas veces lo vetan. En su primera gira internacional, China canceló los tres conciertos que tenía previstos aludiendo a que las letras de las canciones hacían apología del poderío armamentístico de Corea del Norte y había demasiados mensajes antiamericanos como para que no se enfadase Estados Unidos.

Y eso que Kim Jong-un se había preocupado desde el principio de occidentalizar el grupo acicalando a las chicas que lo integran con peinados que no se ven en las calles de Corea del Norte y vistiéndolas con minifaldas en lugar de las ropas tradicionales del país.

Pero no es para menos que Moranbong Band no triunfara fuera por las letras de sus canciones, porque son mítines políticos. Por ejemplo, la de este tema, que lleva por título "Es nuestro camarada" y es uno de sus grandes éxitos:

"Nuestra felicidad, camarada Kim Jong-un. Nuestra gloria, camarada Kim Jong-un. La gente vivirá por siempre bajo su protección. Nuestro camarada Kim Jong-un".

El grupo de chicas tiene otros temas, como "Vamos a estudiar", pero predominan los extremadamente politizados, y sus versiones de temas de países occidentales se limitan a clásicos como el "My Way" de Frank Sinatra, el "Eye of the Tiger" de Survivor, incluido en la banda sonora de la película Rocky III, y la canción de Winnie the Pooh, ojo.

Sus producciones más exitosas son temas' propios' como: "Himno del socialismo avanzado", "Solo te seguiremos a ti" o "Mi país es el mejor".

También hay quien asegura, sobre todo medios estadounidenses y británicos, que Hyon Song-Wol, una de las integrantes de Moranbong Band, fue amante de Kim Jong-un y después fue ejecutada por estar implicada en vídeos musicales pornográficos. Pero Hyon Song-Wol reapareció después de esas acusaciones y además como miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Otros siguen diciendo que está muerta y la actual es una doble. El asunto es todo un culebrón, pero cualquiera sabe tratándose de Corea del Norte.

Lo que sí es cierto seguro es que este vídeo del 'I Want to Break Free' de Queen no corresponde a una actuación de Moranbong Band y la Orquesta del Ejército de Corea del Norte, como figura en el vídeo. Son imágenes manipuladas y la canción la interpretan realmente Pub Choir y "6.500 personas en 10 espectáculos" por toda Australia.

Eso sí, como decíamos, el vídeo falseado es fantástico y no es de extrañar que la mayoría piense que también es auténtico, aunque de primeras no dé crédito.

Es más, hay otro vídeo manipulado en el que presuntamente Moranbong Band y la Orquesta del Ejército de Corea del Norte se superan a sí mismos al interpretar, como siempre ante Kim Jong-un, el tema 'Killing In The Name' de Rage Against the Machine.

La edición es también espectacular, por no decir brutal.