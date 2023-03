La estafa que busca hacer caja entre las madres en nombre de sus hijos

"Hola mama, mi telefono está roto. Tengo un numero temporal. No puedo llamar. Puedes enviar un mensaje de WhatsApp a traves de WhatsApp?".

Este SMS, que luego añade un número de teléfono, está de plena actualidad y ha causado preocupación entre muchas madres que lo han recibido, pero también entre los padres. Claro que a algunas madres y padres que no se lo han tragado, lo que más les ha sorprendido es que su hija o hijo no haya aprendido mucho en sus estudios y sea incapaz de poner ni una sola tilde en el texto: Ni a "numero" ni a "telefono" ni a "traves" y ni siquiera a "mama".

Lo del "numero temporal" ya resulta misterioso, a la par de absurdo, como lo es también eso de "Puedes enviar un mensaje de WhatsApp a traves de WhatsApp?". Sí, porque si envías un mensaje de WhatsApp por correo ordinario, seguro que no resulta tan rápido y efectivo.

El caso es que este SMS recorre ahora los móviles, como lo hacen docenas de otras estafas, y busca lo que la mayoría: hacer caja a costa de las personas que piquen, ya sean madres, padres, abuelas o abuelos, tías y tíos... lo que sea. El dinero es el mismo.

Esta vez los ciberdelincuentes buscan preocupar a las madres, que entren en pánico y no piensen mucho. Así se tornarán sumisas y ellos tendrán vía libre para engañarlas y lucrarse a su costa.

La mayoría de quienes caen en esta estafa lo hacen porque les puede la incertidumbre y la preocupación y, en lugar de llamar antes al número legítimo de sus hijos para comprobar qué pasa, se ponen en contacto directamente con el número que aportan los ciberestafadores, que es lo que quieren ellos.

En ese caso, lo que ocurre es que a esa madre preocupada le piden una cantidad de dinero argumentando que a su hija o hijo le ha surgido un problema y lo necesitan de inmediato. Así que no se cortan ni tres y piden una transferencia bancaria urgente que, en caso de salirles bien, habitualmente conlleva otras solicitudes de transferencia por la nueva razón que se les ocurra.

Y todo esto mientras la hija o el hijo de los que se valen los delincuentes son completamente ajenos a lo que está pasando, entre otras cosas porque esa madre asustada ni siquiera ha pensado en contactar con ellos para saber si es verdad que presuntamente ha surgido un problema y necesita dinero ya.

No importa que la cuenta bancaria no cuadre o que los hijos ni siquiera tengan una. Los ciberestafadores te llevarán a su terreno con prisas y angustias porque de primeras ya saben que no has contactado con tus hijos y ya estás cayendo en el engaño.

Se trata de una nueva modalidad de un timo que ya vimos en abril del año pasado, y del que alertaba la Policía Nacional, que te podía llegar bien por SMS, por WhatsApp o Telegram. Ahora la Policía también advierte de este en sus redes sociales, aunque los agentes han olvidado un detalle:

"¡¡Atención!! Si eres madre y recibes un mensaje en #WhatsApp o #Sms del tipo "mamá, mi móvil está roto" pidiendo que le hables a otro número #KeepCalm ‍Haz las comprobaciones necesarias y no tengas prisa #NoPiques".

El detalle es que si esto le llega a un padre crédulo, como decíamos antes, seguro que también se preocupa. Lo único cierto de todo este asunto es que te mandan un mensaje para preocuparte y lo que quieren es estafarte, pedirte dinero porque supuestamente tu ser querido lo necesita de manera urgente y además por transferencia bancaria.

Obviamente, nunca hagas transferencias a cuentas que no conoces, te digan lo que te digan. Y sobre todo, si caes en este engaño, luego no vayas a echarle la culpa a tu hija o a tu hijo, que no se han enterado de nada. Bastaba con que hubieras contactado con ellos por los canales habituales para evitarlo.