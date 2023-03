Las redes sociales nos deparan todo tipo de contenidos difíciles o imposibles de creer: que si la Tierra es plana, que si es hueca, que si los gatos son extraterrestres o que si el mundo de va a acabar pronto por cualquier motivo, por poner alguno ejemplos.

También hemos visto en Bulocracia a algunos de esos presuntos viajeros en el tiempo, que se supone que regresan del futuro para darnos alguna primicia importante. Como aquellos de los que hablamos en febrero de 2018, que uno venía del año 5000 y otro del 6000, porque se ve que a los viajeros en el tiempo les gustan los números redondos.

Ahora, un supuesto nuevo presunto viajero del tiempo dice que ha regresado del futuro para comunicarnos que hoy, 23 de marzo de 2023, nos invadirán los extraterrestres. ¿Dónde lo dice? Pues dónde va a ser, en la red social donde más proceden estas cosas: TikTok. Este hombre ha venido del futuro y se ha hecho tiktoker para la ocasión.

¿Os habéis encontrado con algún extraterrestre hoy?, ¿os han invadido? Lástima, a ver si es que esto solo va a ocurrir en Estados Unidos, que es donde generalmente llegan los extraterrestres, como todos sabemos, y en España nos quedamos a dos velas.

El único cierto es que un personaje con ganas de protagonismo, que se hace llamar Eno Alaric, asegura en TikTok que el futuro de la raza humana está en peligro, pero no por Vladimir Putin y sus amenazas nucleares o por Corea del Norte y las suyas. El futuro de la raza humana está en peligro porque hoy nos invaden los extraterrestres, y eso va a traer muchas consecuencias.

Podía haber elegido cualquier fecha pero ha escogido el día de mi cumpleaños, con lo cual, si muero en la invasión, habré vivido una cifra bien redonda, como le gusta a los viajeros en el tiempo.

La cuenta de TikTok de esta persona que dice que viaja en el tiempo es un espectáculo, lamentable, pero un espectáculo. Lo de Eno es monográfico. Va de corresponsal en el futuro y por eso lleva un montón de tiempo empeñado en contarnos que viene del "año 2671" para "ayudarnos". Nos lo cuenta en inglés y, de hecho, se vende en su TikTok como "From the year 2671, the Distants are coming...", o lo que es lo mismo: "Procedente del año 2671, los Distantes están llegando...".

Luego dice también que viene del "año 2714", aunque no aclara si se le ha ido la olla o es que es otro de sus presuntos viajes en el tiempo. Claro que antes de mencionar que los extraterrestres nos invadirán este jueves, 23 de marzo, habló de los meses de abril y mayo, pero se ve que se no había tráfico en la galaxia y han tardado menos.

Lo peor, en todo caso, no es que los extraterrestres lleguen hoy, es que únicamente "una pequeña parte de los habitantes de la Tierra logrará sobrevivir". Así que aprovechad y leed este tema rápido, por lo que pueda pasar esta tarde o algo.

Al margen de que hoy nos invadan los extraterrestres y muramos la mayoría, al que le está dando mucha vida publicar sandeces en TikTok es a este personaje llamado Eno Alric, que aparentemente no se dedica a nada más en la vida que a 'ayudarnos' con sus noticias del futuro, aunque sean una mierda de noticias para la humanidad. Y es que Eno acumula más de 357.000 entusiastas seguidores de su absurda causa. Eso es lo realmente triste, que haya tantos cientos de miles de ociosos palmeros secundando a otro farsante de las redes sociales.

Pero, ¿quién nos va a invadir? ¿Serán los clásicos alienígenas grises?, ¿serán los gatos galácticos?, ¿habrá algún festejo conmemorativo o algo?, ¿vallarán la Cibeles para la ocasión?

El caso es que "una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra" y "no ganaremos". Son muy malos y por eso destruyeron el mundo de "otro alienígena" que "salvará a algunos de nosotros".

Pero, ojo, porque hay más. Además de invadirnos el día de mi cumpleaños, o sea hoy, y de matarnos a casi todos, "unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable".

Curioso, porque los "Distantes" son "hostiles", pero se llevarán a 8.000 de nosotros, que serán "seleccionados en función de sus habilidades para poder salvar a otros terrícolas". Esto no se entiende. Porqie si "la Tierra está al borde de la destrucción", los extraterrestres que vienen son hostiles, no les gustamos y quieren matarnos, ¿por qué van a selección a unos miles para que salven a humanos?

Vaya cacao mental tienen estos visitantes galácticos, que vienen a matarnos y a salvarnos a un tiempo. O es eso o es que no se explica bien el viajero en el tiempo que nos lo cuenta para "ayudarnos". Podría haber ido a la NASA o a la ESA y dar detalles para evitar una catástrofe de dimensiones planetarias, pero qué va: mejor lo cuenta en TikTok, que es el único lugar donde alguien puede tomarse en serio lo que dice. Incluso cientos de miles de personas.