¿Por qué Priti Patel no quiere a sus padres?

La ministra del Interior británica, Priti Patel, anunció el pasado martes en su discurso en la conferencia del Partido Conservador, que tiene una misión política: «acabar con la libertad de movimiento de las personas de una vez por todas». Esta ministra de origen indio presentaba un enfoque cuyos standards convierten a su abuelo, que tenía una tienda de ultramarinos en Uganda, y a sus padres, Sushil y Anjana, en personas indeseables. Esta hija de inmigrantes, como ella se autodenomina, no solo acaricia una utopía irrealizable -las migraciones no se pueden parar- si no que además propone romper lo establecido en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que reconoce esa libertad de movimiento como un derecho fundamental en su artículo 13.

"This daughter of immigrants needs no lectures from the north London, metropolitan, liberal elite."

Home Secretary Priti Patel says she will "end the free movement of people once and for all". pic.twitter.com/eL4J63JgWS

— Channel 4 News (@Channel4News) October 1, 2019