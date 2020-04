La doble crisis en Melilla: “El Gobierno debería hacer un esfuerzo en materia de migración”

Estanislao Pérez (@estanis1494)

Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla, explica la situación de la ciudad debido al aislamiento

"La frontera generaba 55 millones de euros a las arcas públicas. Equivalía prácticamente a 5.000 puestos de trabajo"

"Hay que aislar a los más de mil niños de los centros y tomar medidas sanitarias, intentar garantizar su subsistencia acorde con la Ley del Menor"

Melilla es la puerta de Europa en África y uno de los puntos más calientes del mundo en materia migratoria. ¿Cómo enfrenta la crisis del coronavirus esta ciudad fronteriza? Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla, la formación más votada del gobierno tripartito de Melilla, y diputado en la Asamblea local, responde a porCausa esta y otras cuestiones en clave migratoria. En una ciudad totalmente aislada y donde los casos diagnosticados han alcanzado los 70, se encuentran menores extranjeros, migrantes y personas procedentes de Marruecos que no han podido volver a su país.

Pregunta. Esta semana llegó un buque hospitalizado de la Armada a Melilla, el Gobierno también está desplegando recursos sanitarios en diferentes comunidades autónomas. ¿Está siendo igual el despliegue de medios para la comunidad migrante que hay en Melilla?

Respuesta. Melilla es una ciudad que tiene bastantes limitaciones en varias materias. Una de ellas, en asistencia. La crisis que estamos viviendo es una crisis doble, porque ya de por sí Melilla tenía carencia sanitaria, educativa, de tasas de pobreza, de migrantes, de menores, de frontera, y teníamos una serie de problemas por los que ya hacía falta atención hacia Melilla. A ello sumamos la crisis que estamos viviendo, pues el aislamiento, que nos puede venir bien desde el punto de vista sanitario, no debe conllevar un aislamiento o una dejadez por parte del Gobierno central en materias que les competen a ellos. El buque ha sido una petición nuestra y además, insistiendo constantemente hasta que la sensatez se abre camino sola. Es cierto que en materia de menores y de migración, el Gobierno debería hacer un esfuerzo, sobre todo en estos momentos donde nuestras limitaciones son muy importantes.

R. En el aspecto puramente sanitario, era saludable el aislamiento por vía terrestre y marítima. En el aspecto de las condiciones normales de la ciudad, muy negativo, puesto que la frontera es una producción. La frontera generaba aproximadamente 55 millones de euros a las arcas públicas. Equivalía prácticamente a 5.000 puestos de trabajo.

"El aislamiento es muy negativo para la ciudad, puesto que la frontera es una producción"

P. ¿Qué medidas se han tomado respecto a los ciudadanos marroquíes que están ahora en la ciudad?

R. Hemos intentado asumir medidas de aislamiento saludable a todos los ciudadanos que se encuentren en territorio nacional, y que no tengan techo, pero todavía no está resuelto del todo. Estamos en la vía de intentar no sólo de acoger y asistir, sino de intentar que todos tengan su test para ver si son positivos o no, puesto que no solo son ahora mismo personas que ya están aisladas de por sí socialmente, sino que son de la comunidad. Una de las cosas que se derivan de esta crisis que tenemos, es que ahora todos somos un todo, nos tenemos que proteger.

P. ¿Se ha registrado algún intento de entrar en Melilla por parte de la población marroquí?

R. Hubo hace unos días un intento de salto, pero se están registrando menos durante el aislamiento. No se ha producido ninguna devolución en caliente.

P. ¿Se ha trasladado ya a los ciudadanos marroquíes al complejo V Pino?¿Qué motivo llevó a cambiar de lugar?

R. Sí, y estamos también en una fase de buscarles un lugar más acorde con el respeto a los derechos fundamentales. No es el sitio más idóneo precisamente, estaban en un sitio idóneo, pero ahora ya no lo están. Estamos buscando una nueva alternativa. Se hicieron una serie de concentraciones y de manifestaciones en un recinto cerrado y eso llevaba a unas molestias al vecindario y el competente en la materia (que no somos nosotros, sino el Partido Socialista) decidió trasladarlos.

P. ¿Hay diferencia de opiniones entre los partidos que forman el gobierno de coalición en la toma de este tipo de decisiones?

R. Sí, claro. Hay debate y discrepancia y hay diferencias que se imponen a la gestión de esos matices. Nosotros estamos actuando de la forma más sostenible y más razonable.

P. Respecto al CETI y La Purísima, ¿están tomando alguna medida de protección sanitaria hacia estos centros, ya que se conoce que superan su capacidad?

R. El Gobierno central debería hacer un informe y debería hacer un esfuerzo en estas condiciones donde la población de menores llega a más de mil niños. Hay que aislarlos y tomar medidas sanitarias, hay que intentar garantizar su subsistencia acorde con la Ley del Menor y con las recomendaciones en materia de sanidad respecto a la declaración del estado de alarma y con el colectivo del inmigrante igual. Melilla es una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, con pocos recursos y con muchos desequilibrios.

"Hay que aislar a los más de mil niños de los centros y tomar medidas sanitarias, e intentar garantizar su subsistencia acorde con la Ley del Menor"

P. En cuanto a los menores, se les ha trasladado a Rastrogordo. ¿Mejora este traslado las condiciones respecto a las de La Purísima?

R. Sí, esa es una de las medidas que hemos tomado para mejorar considerablemente sus condiciones. Era una demanda a voces desde que estábamos la oposición. Era una demanda exigible desde la Fiscalía, eran unas condiciones que no se podían aguantar. Hemos tomado conciencia y hemos intentado trasladarlos para que en cuestión de dos o tres meses estén acorde a las condiciones dignas. Esta medida estaba prevista, pero ahora es más exigible todavía.

P. ¿Esto garantiza que los menores que han quedado en la Purísima gocen de mejores condiciones sanitarias?

"La Purísima debe tener como máximo 350 o 400 niños, no más. Aún con el traslado, se situará en 700"

R. Esto garantiza que las condiciones de La Purísima se acerquen más a lo que estaba acordado, se acerquen más al respeto de los derechos de la infancia y a las condiciones mínimas de habitabilidad. La Purísima debe tener como máximo 350 o 400 niños, no más. Aún con el traslado, se situará en 700, aproximadamente 650. Todavía hay que sacarlos. Se está preparando un pabellón y construyendo módulos. En dos o tres meses estarán en las condiciones que deberían haber estado desde hace tiempo.

P. El diario Público informa de que los CIE de toda España serán vaciados en los próximos días. ¿Sabe si en el CETI de Melilla pasará lo mismo?

R. No lo sé, pero sí que es cierto que debe haber un plan de contingencia, un plan especial del Gobierno central en todos aquellos CETI, porque ahora se trata de que la población debe estar aislada, controlada y asistida. No es como antes, que estaban libres y podían pasear por la ciudad.

P. En cuanto a la prevención de la expansión del virus en estos centros ¿Se va a proceder a hacer test a los internos?

R. Esa competencia es de la Delegación del Gobierno. No se están haciendo, nosotros estamos demandando tests masivos como demanda la OMS, sobretodo a la primera línea de riesgo, sanitarios, el cuerpo de seguridad, los menores, la residencia y el CETI.