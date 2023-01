Frontex: Si ves algo, no te calles

José Bautista / Fundación porCausa

Filtrar información sobre violaciones de derechos fundamentales no es una opción, es un deber. Esta premisa de primero de democracia adquiere fuerza especialmente en el ámbito migratorio –en España todavía resuenan los gritos de la masacre de Melilla y en apenas unos días será el aniversario de la masacre del Tarajal en Ceuta. De no ser por personas valientes que comparten información con periodistas e investigadores, no sabríamos casi nada sobre la larga lista de abusos y atropellos cometidos por Frontex y por gobiernos que se dicen demócratas, desde España hasta Grecia, pasando por Polonia, Hungría e Italia.

"Está en tus manos evitar que vuelva a pasar: cuando seas testigo de negligencias en las que los derechos fundamentales se vean amenazados, envía una alerta. Si ves algo, dilo". Esta es la idea central de la última campaña de Frag den Staat (‘Pregúntale al Estado’), una organización alemana que se ha convertido en una pesadilla para los gerifaltes de la policía fronteriza europea. La campaña va dirigida a los funcionarios de Frontex. Desde hace un mes, las vallas publicitarias que hay en las inmediaciones de su sede central en Varsovia animan a sus funcionarios a filtrar las atrocidades que presencian en su día a día. Es posible que el mensaje también llegue a los cadetes que Frontex instruye en Ávila.

En la Unión Europea, igual que en España, existen leyes de transparencia pero quienes las redactan y aprueban no las respetan. Sirva de prueba el escandaloso informe de la Oficina Antifraude europea sobre Frontex: relata en detalle cientos de abusos y atropellos, violaciones de derechos y otras prácticas ilegales que estaban bajo secreto (informe completo aquí). La opacidad es el pilar fundamental de la impunidad. En el ámbito migratorio, la impunidad alcanza cotas incomparables. Sabemos esto y más porque una fuente valiente dijo "basta" y decidió filtrarlo.

"Proteger los derechos fundamentales no es una opción, es un deber", señala Frag den Staat. "Si ves algo, no te calles", se lee en decenas de carteles publicitarios y hasta en banners en internet lanzados por esta organización. Las violaciones de derechos en las fronteras de Europa son sistemáticas y el denominador común, desde el Mediterráneo hasta la frontera con Bielorusia, es Frontex. De ahí que centren en ellos su objetivo.

Frontex responde a Público y porCausa que sus oficiales están entrenados para informar sobre cualquier violación de derechos fundamentales y que se toman muy en serio este asunto. "En 2022, Frontex puso los derechos fundamentales en el centro de sus actividades", asegura la agencia europea de fronteras por correo electrónico. "Hemos visto la campaña de Frag den Staat y nuestra respuesta es sencilla: si ves algo, dilo – ¡eso es exactamente lo que Frontex hace!", afirma la agencia.

Los mandos de Frontex que ordenan y ocultan los abusos de la agencia sí saben manejar la información. Por ejemplo, esta agencia recopila detalles sobre quienes huyen de Libia y se los facilita a las milicias y mercenarios que rigen en ese país. Frontex también gasta mucho dinero de tus impuestos en empresas de armas –basta de hablar de ‘empresas de defensa’ cuando nos referimos a los mercaderes de la guerra– para disponer de tecnología punta con la que localizar embarcaciones de migrantes, no para salvarles la vida, sino para mandarlos de vuelta a Turquía.

Son solo dos ejemplos de una lista enorme que conocemos gracias a los whistleblowers (algo así como ‘denunciantes’ o ‘filtradores’). Aunque a veces cueste creerlo, los seres humanos somos empáticos por naturaleza. Como periodista, busco esa empatía en mis fuentes para obtener información. Gracias a estas personas valientes, ahora Frontex enfrenta graves acusaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incluso sucedió lo imposible: el intocable Fabrice Leggeri, director de Frontex con el apoyo de Emmanuel Macron y hasta de la Comisaria de Interior Ilva Johansson, se vio forzado a dimitir en mayo de 2022. El nuevo director, el finlandés Hans Leijtens, tiene fama de dialogante y empático, pero incluso los perfiles más amables deben someterse al escrutinio. Los procedimientos habituales no lo permiten, pero hay alternativa: las filtraciones.

Quiero filtrar, ¿cómo me protejo?

La protección de las fuentes es crucial para quienes nos dedicamos al periodismo y la investigación. Hay muchas formas de protegerse y permanecer en el anonimato a la hora de filtrar información sensible. El primer consejo: si puedes, evita los soportes digitales. Si no puedes, otro consejo: busca un wifi público, no uses la conexión a internet de tu casa o tu trabajo. Por último, intenta enviar la información usando plataformas seguras. Mi recomendación es que te abras una cuenta de correo electrónico ex profeso con Protonmail. Para envíos por teléfono, descarga la app de Signal. No es perfecta, pero es fácil de usar y puedes programarla para que tus mensajes se borren automáticamente. Si tienes alguna duda o quieres compartir información sensible, estaré encantado de ayudarte. Puedes contactar conmigo haciendo clic aquí.