Hace poco que abrí una cuenta de Instagram profesional, con el nombre de Lucila Maravillas. En ella cuelgo vídeos que resumen mis columnas semanales como esta que estás leyendo. Siempre me han encantado las redes sociales desde que abrí mi cuenta de Facebook en 2008. Me parece que, usadas de la forma adecuada son una herramienta increíble de conexión con personas a las que difícilmente tendríamos acceso de otro modo.

Una de las primeras cuentas no conocidas que me empezó a seguir se llama Syr del mar. Me gustó su foto de perfil y le eche un ojo a los contenidos. La mayoría eran sobre personas perdidas en los trayectos de mar entre Europa y África; fotos de personas desaparecidas, conferencias sobre muertes en el mar, declaraciones de autoridades y activistas, más fotos de personas desaparecidas. Una foto presente sobre todas las demás, la de un chaval muy lindo, con cara simpática y ojos tiernos. Adentrándome en el perfil vi que también había videos de él. Decidí seguir la cuenta y al poco recibí un mensaje. Era un reel sobre Askandar, que así se llama este chico argelino que salió desde Tipaza rumbo a Alicante el 21 de agosto de 2021, y desapareció junto a los otros diez chavales que viajaban con él.

Le pregunté si lo conocía y me dijo que sí y me contó la historia de su desaparición y empezamos a hablar por el chat. Pasadas un par de semanas me explicó que Askandar era su hermano pequeño. Lleva buscándolo sin éxito desde que desapareció hace dos años. Necesita saber dónde está, necesita poder asumir el duelo llegado el caso, seguramente para poder volver a dormir. Dos años sin dormir, dos años sin parar de luchar, de investigar, de presionar, para conseguir involucrar a los gobiernos de Argelia y España de la búsqueda de desaparecidos en el mar. No se me ocurre un pesar más grande que la desaparición de una persona muy querida, sin saber a ciencia cierta si está viva o muerta. Me contaba Riyad que en este tiempo ha descubierto como grupos mafiosos se aprovechan del dolor de las familias y les piden dinero diciéndoles que los chavales desaparecidos están en la cárcel en España y que ellos les pueden sacar. También ha descubierto que hay cientos de cuerpos que se recogen en las costas de nuestro país que están en las morgues de la costa sin identificar.

La historia de Riyad y Askandar por desgracia no es un caso aislado. Hay cientos de familias buscando o llorando a unos hijos desaparecidos. Pero su historia es única, porque Askandar es único; es un hermano querido, es un hijo querido, es el ser querido de una familia que ahora está huérfana desde que se fue. Y Riyad ha conseguido con su empeño y su trabajo que muchas sintamos a Askandar como nuestro también y recordemos que el mar del Estrecho y el Mediterráneo están llenos de seres queridos que han dejado heridas imborrables.

Ayer acabé de ver Transatlántico, una serie de Netflix que narra muy amenamente el nacimiento de la resistencia francesa en Marsella en 1940. Relata el avance de nazismo en Francia con la naturalización de todo ese desprecio de un grupo de personas por parte de la humanidad, que ya, en aquel momento, era un grupo muy amplio que incluía a todo tipo de gentes. Es aterrador comprobar cómo los discursos de los nazis y pro-nazis suenan como los de ahora cuando se habla de migrantes y migraciones. No podemos permitir que haya vidas de primera y segunda clase. Ese camino que se está abriendo hay que cerrarlo de inmediato antes de que se convierta en algo irreversible y nos lleve por delante. Si naturalizamos el dolor de Riyad, si aceptamos la muerte de Askandar como si fuera algo inevitable, estamos abriendo la puerta a que se acepten las muertes violentas e injustificadas de nuestros hijos, hermanos y seres queridos. Los derechos son para todas las personas o para ninguna. Que no se nos olvidé de dónde venimos.

Riyad me habló y me quiso contar su historia. Fue un gran esfuerzo para él. A continuación recupero lo que me contó en su texto integro. Gracias Riyad por todo.

Hola, Muchas gracias Lucila por tu darme esta oportunidad de hablar de mi hermano desaparecido se llama Askandar.

Soy Riyad y estoy buscando a mi hermano pequeño, su nombre es Lishani Askandar Abd al-Rahman, que desapareció en la ruta migratoria por el Mediterráneo. Askandar ahora tiene 24 años y hasta el día de hoy no ha aparecido ningún rastro de él. Tengo hecho todos los trámites necesarios con las autoridades argelinas y españolas para buscar a mi hermano Askandar, mi hermano mide entre un metro setenta y setenta y cinco centímetros, cabello negro, ojos marrones, pesa más de sesenta y cinco kilogramos, color de piel marrón y tiene una marca especial representada por un golpe en el lado izquierdo de la cabeza y unas pequeñas heridas en el cuerpo.

El 21 de agosto de 2021 partió mi hermano Askandar en una embarcación de fibra azul con motor Yamaha, junto con otros diez migrantes, todos argelinos, la zona exacta de salida era Tipaza y Cherchell, hice todos los papeles necesarios.

Por ambos lados, y también me hice un análisis de ADN en Alicante en septiembre de 2022, y hasta el día de hoy no he recibido respuesta, y mientras buscaba a mi hermano Askandar, me encontré con muchas dificultades, burocracia y obstáculos, como si el desaparecido no existía y eso a nadie le importaba, y yo seguí con algunas asociaciones y organizaciones que tienen credibilidad en España, y me dieron todo el apoyo moral.

Y desde aquí agradezco a Helena Maleno, que lucha por la protección y defensa de derechos humanos y escritora especializada en migraciones, y es la única mujer en el mundo que habló de la inmigración de Argelia a España, defiende la dignidad de los inmigrantes desaparecidos. Y también agradezco a una de mis amigas militantes que milita en esto campo y su lucha contra cualquiera que quiera explotar a las familias de los desaparecidos, y vergüenza para la comunidad argelina en España que explota a las familias de los desaparecidos por dinero y sus propios intereses.

Hoy, el motivo de mi presencia aquí es dar a conocer mi voz a las autoridades españolas, para que intervengan en el caso de mi hermano Askandar, que no compareció, y hablen de los desaparecidos que se encuentran en los cementerios españoles sin identificación.

Y hay que llenar el vacío legal para que algunos oportunistas que trabajan para sus propios intereses, especialmente una de las organizaciones que explotaban a las familias de los desaparecidos y les vendían ilusiones, pidiendo dinero y un montón de cosas raras que pasan, abusos peligrosos y manipulaciones con los sentimientos de las familias que han perdido a sus seres queridos y dando información falsa y fuentes no fiables.

Tengo muchas ganas de saber el destino de mi hermano vivo o muerto, para preservar la dignidad de los desaparecidos y los migrantes desconocidos que están enterrados en España, pido justicia y verdad.

Desde que perdí a mi hermano Askandar, no puedo dormir y mi vida ha cambiado para peor, pero continuaré buscando a mi hermano mientras viva.

Los familiares de los desaparecidos hacemos un llamado a facilitar el acceso a la información, y al proceso de identificación de los cuerpos y su devolución a la patria con transparencia y respeto por el dolor de los familiares.

"Las familias de los migrantes no tienen ningún tipo de apoyo por parte de los estados. Pedimos coordinación y más recursos materiales y personales".

Y debéis saber que nosotros, las familias de los desaparecidos argelinos, vivimos conmocionados y con miedo ante la completa incógnita de lo que vendrá en el futuro.

Por último, me gustaría ofrecer todo mi respeto y reconocimiento por su eficaz trabajo y su gran capacidad para buscar personas desaparecidas en España, y todo gracias a sus miembros activos en esta comunidad.

Todos mis saludos y aprecio para usted señora Lucila.