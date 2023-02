La pelea entre la Iglesia y el PP por el aborto da risa

Un obispo, los curas, un puñado de barones del PP, su portavoz, su presidente e imagino que algunos machos más se han enfrentado por La Ley del Aborto de Zapatero. Enternecedor. Aún no se han dado cuenta de que no tienen vela en este entierro. No tienen nada que decir acerca del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Se vistan de escarabajos o de lagarteranas, se pongan sayo o corbata, aquí no pintan nada. Pobrecicos. No son ellos quienes preñan, ni quienes gestan, ni quienes paren. A callar, señores, a callar de una vez. Nuestro cuerpo de hembras es soberano.

O no, claro, pueden perder el tiempo husmeando en nuestra entrepierna, discutiendo su grasienta manía por nuestros úteros, nuestros genitales, pero será en vano. Qué ridículos resultan a estas alturas.

Resulta que Alberto Núñez Feijóo opina que la Ley de plazos del Aborto está bien, que "es correcta" y "merece su respeto". Quizás el hombre se siente mejor en ese papel. Quizás lo hace porque cree que le da votos. Lo indudable es que a nosotras lo que opinen él y los suyos nos importa un pimiento. Se trata de un derecho de las mujeres. Nuestro y solo nuestro, como nuestra y solo nuestra es la gestación, o su contrario.

Siempre me ha repugnado la obsesión enfermiza de los curas y similares por nuestros cuerpos, nuestros úteros, nuestros genitales, nuestra sexualidad, la reproducción, esas cosas de las que ellos, supuestamente, no participan. En el colegio, las monjas nos proyectaban imágenes de fetos troceados, de fetos churruscados como cochinillos, fetos sanguinolentos, grumos de sangre, carnecitas irreconocibles como órganos recién amputados. Ese solazarse en el cuerpo de las mujeres y lo reproductivo está cubierto, en el caso de la Iglesia, con la capa pringosa de lo morboso. Huele mal. Apesta.

Total, que el obispo de Alicante se ha puesto como una hidra y ha declarado que "la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta". También ha dicho que "no se puede ir más lejos: han asumido todos los parámetros de la izquierda más radical". Lo mismo opinan, por lo visto, barones del PP como Jaime Mayor Oreja y Jorge Fernández Díaz. Al portavoz Borja Semper y a su presidente Núñez Feijóo les han temblado las canillas y han respondido que no, que no creen que sea un derecho, que solo hablaban de una Ley, y que si la Parrala.

La mejor muestra del tremendo avance del feminismo es lo ridícula que resulta esa panda de machos peleándose por algo en lo que no tienen nada que decir. Lo he ido leyendo y de repente me ha entrado la risa floja. Ahí están ellos, dándose de hostias por algo en lo que no pintan nada. Y yo me mondo.