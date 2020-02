La traición de Pablo Iglesias al pueblo saharaui

Unidas Podemos (UP) ha decepcionado. No es mejor que el PP o el PSOE, no es mejor que un Borbón. A la hora de defender los Derechos Humanos (DDHH) del pueblo saharaui, la formación liderada por Pablo Iglesias prefiere mirar para otro lado y agachar la cabeza ante Marruecos. Quién le iba a decir a Iglesias que terminaría siendo parte de un gobierno que da la espalda a más de 150.000 refugiad@s abandonad@s en el desierto del Sáhara desde hace 45 años. UP ya tiene el deshonor de sumarse a la lista de traidores del pueblo saharaui.

El pasado viernes el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se reunió con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Hay Enhamed Salem. La cuenta de Twitter de esta secretaría anunciaba que "Nacho Álvarez se ha reunido hoy con Suilma Hay Enhamed Salem, la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer. Le hemos expresado el compromiso para seguir cooperando en la ayuda a las personas con discapacidad y nuestra solidaridad con el pueblo saharaui", ilustrando la noticia con diversas fotografías.

Esos tuits se han borrado; algo que ha sucedido después de que el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, abroncara a su homóloga española, Arancha González Laya, que como ya hiciera en el asunto de apropiación de aguas canarias por parte de Marruecos, ha obedecido sin rechistar. ¿Que a Mohamed VI le molesta ver que el gobierno de España llama "ministra" a una representante legítima de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)? Pues la ministra de Exteriores corre a anunciar que España no reconoce al Sáhara Occidental y, de ese modo, valida la ocupación ilegal por parte de Marruecos.

No sólo eso, sino que una cuenta oficial del gobierno borrar sus tuits y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se traga el sapo de declarar que "como no puede ser de otra manera, la posición de España respecto al Sáhara está determinada por Exteriores". Y la asume UP y, con ello, traiciona al pueblo saharaui, se le olvidó añadir. En lugar de admitir lo que es innegable, explicó que la reunión con la ministra saharaui de la RASD fue convocada por la ONCE con el único objetivo de tratar "una colaboración que hay entre España y el Frente Polisario con personas invidentes". Lamentable.

Esta nueva traición a la defensa de los DDHH y a un pueblo entero que un día fue español, se justifica para no perjudicar a las relaciones entre España y Marruecos. El precio a pagar son las vidas de más de 150.000 personas viviendo en condiciones infrahumanas. Esa carga tendrán que llevarla ahora también a cuestas Pablo Iglesias, Alberto Garzón y el resto de UP que se suma a la lista de mercaderes de vidas humanas.

Y es que en esto de la diplomacia, siempre pagan las mismas personas... y siempre ganan las mismas. En algún momento, el pueblo saharaui y quienes de veras apoyamos su causa, esperábamos que alguien decente se plantara, diera un paso al frente y defienda los DDHH y el Derecho Internacional. No ha sido el caso y, lo que es peor aún, el poco espacio que le ha dedicado la prensa no ha puesto el foco en que está en juego la vida de miles de personas. En su lugar, la noticia ha venido por la relación tensa entre los socios del gobierno de coalición que, finalmente, se ha aliviado con la sumisión de UP.

Este año el lema del FiSahara (Festival Internacional de Cine del Sáhara) es #RompamosElSilencio. Y, dado el modo en que se ha cubierto informativamente la traición de UP al pueblo saharaui, se constanta que romper ese silencio es más necesario que nunca. En la edición de este año, que se celebra del 14 al 19 de abril en los campamentos de refugiad@s saharauis y al que cualquiera que lo desee puede asistir, participarán personalidades como la Premio Nacional de Paz en Colombia Soraya Bayuelo o la heroína feminista de la Primera Intifada Naila Ayesh. No serán las únicas sorpresas porque todo altavoz es poco ante la manera en que el Gobierno de España, los medios y el resto de Comunidad Internacional ignoran lo que vídeos como los de Democracy Now! muestran, los informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF) detallan o los vídeos de Amnistía Internacional denuncian. A todo eso Pablo Iglesias y UP han dado la espalda. No hagan ustedes lo mismo.