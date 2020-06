¿Hambre? ¿Paro? No te equivoques, según Marhuenda estás "en estado pseudovacacional"

En mi repaso a la prensa de hoy me he detenido en la columa de opinión del director de La Razón, Francisco Marhuenda. Podríamos calificarla de desatinada, incluso, desafotunada... pero lo más preciso es tacharla de miserable: de otro modo, no puede explicarse que en un país en el que ya antes de la pandemia la cuarta parte de la población vivía en la pobreza, asegure que "la inmensa mayoría vive en un estado pseudovacacional".

Se presenta Marhuenda como el oráculo de la política, queríendo desentrañar los entresijos de la misma. Su conclusión, a grandes rasgos, es que el gobierno de coalición se mantiene grancias a la constante mentira a la población, que vive una realidad edulcorada, mientras las derechas se pelean entre sí. El director del periódico no puede estar más alejado de la realidad, especialmente, en lo que a la población se refiere.

Detrás de lo que él llama "estado pseudovacacional" lo que en realidad hay son auténticos dramas: ruinas de autónomos y autónomas, familias destrozadas por el fallecimiento de seres queridos, personas cuya vida peligra más por el hambre que por el COVID-19, padres y madres incapaces de hacer frente a las exigencias tecnológicas y formativas de las clases virtuales de sus hij@s, personas desprotegidas por la precariedad de sus trabajos antes del azote del coronavirus...

Nada tiene que ver con un estado pseudovacacional que, seguramente, sí es el que vive el entorno de Marhuenda, que se me antoja más cercano a los llamados "Cayetanos" que a quienes cada amanecer es el inicio de una prueba más de supervivencia.

Asegura el periodista que "la estrategia [del gobierno] es la confrontación con el PP y Vox". No es así, pero cuando enfrente tienes a una derecha en la que la moderación se ha esfumado, a un PP cada día más parecido a la extrema-derecha de Vox, con un discurso sin fundamentos democráticos, obscenamente falaz y con más ruido que nueces, ¿cómo no defender otro modo de hacer política? Y ahí es cuando llega la confrontación, porque todo lo que se encamine a obtener una mayor justicia social es motivo de choque con PP y Vox. ¿Por qué? Será porque, como Marhuenda, piensan que "la inmensa mayoría vive en un estado pseudovacacional". Al menos, su inmensa mayoría.