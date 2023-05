Serrano destila cinismo pata negra

Hace unos días, dos individuos irrumpieron en la sede del PP de Móstoles, armados con armas blancas, y rociaron a los cerca de cuarenta asistentes con gas pimienta. Ambos están ya detenidos y, como no puede ser de otro modo en una democracia, tanto el partido atacado como las formaciones de izquierda han condenado los hechos. Nada hay que justifique estos actos de violencia. No hay 'peros' ni matizaciones; no se justifican. Cosa distinta es que aprovechando un ataque que la misma Policía considera aleatorio, el secretario general del PP de Madrid y 'número dos' de la lista de este partido a la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, lo aproveche para proyectar sus pecados en sus rivales políticos.

Los dos jóvenes veinteañeros -hombre y mujer- que atacaron la sede del PP de Móstoles ya han sido detenidos. Su injustificable acto les va a salir caro, porque entre los asistentes a la sede en el momento del ataque se encontraba un concejal y el candidato del PP, Manuel Bautista, que al ser también viceconsejero de Educación, los delitos escalan a atentado contra la autoridad.

Este tipo de conductas, de ataques a formaciones políticas amparadas por nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, son inconcebibles. Cuando Serrano afirma que "cuando se generan discursos de odio contra opciones políticas legitimas", como sin ir más lejos es EH Bildu, "lo único que se consigue es que algunos radicales se tomen la justicia por su mano y decidan agredir a dirigentes y afiliados" no hace más que proyectar lo que desde el PP, en especial desde el PP madrileño, llevan demasiado tiempo haciendo.

Su cinismo es supino y, además, reincidente, va en su misma naturaleza aprovechar cualquier situación para demonizar a la izquierda y generalizar una situación que no es tal. Apuntar que ataques como los vividos en Móstoles se suman a "constantes agresiones" que viene sufriendo el PP "últimamente por parte de una izquierda radical, intolerable, agresiva y que entiende la política y la convivencia dentro de la división y la agresión a quienes no piensan como ellos", sencillamente es mentir.

Ya lo hizo recientemente, cuando activistas ecologistas de Futuro Vegetal llevaron a cabo protestas tanto en la sede del PSOE como del PP y Serrano aprovechó también para falsear la realidad en su cuenta de Twitter escribiendo que "la izquierda radical pretende amedrentar a quienes vienen a los actos del PP y también en nuestra sede. Y quedan 34 días" [para las elecciones].