El fantástico viaje de Ayuso

Con tres viajes a todo tren y todo avión en menos de dos años, y siempre a costa del erario público, Isabel Díaz Ayuso sigue empeñada en triunfar en Nueva York sin hablar inglés o en que los neoyorquinos aprendan castellano, que buena falta les hace. Ambos objetivos aún parecen bastante lejos de su consecución, primero por esa manía que tienen los neoyorquinos de hablar lo que les da la gana y luego por la reiterada falta de educación que muestran al no hacerle ni puto caso. Pero todo es cuestión de perseverancia: si Ayuso consiguió en su día que un perro se comunicara por Twitter, tarde o temprano logrará que la entrevisten en una de esas cadenas comarcales que anuncian servicios veterinarios y venden coches de segunda mano.

Sin saber lo que se estaban perdiendo, sin enterarse de que la auténtica encarnación de la Estatua de la Libertad iba dando bandazos por la Gran Manzana, los noticiarios locales la ignoraron escrupulosamente, como si Ayuso fuese la Mujer del Año en Minneapolis, es decir, Doña Nadie. Únicamente Telemadrid y la agencia EFE informaron puntualmente de las andanzas de la presidenta visitando una universidad privada, cocinando en un restaurante typical spanish y promocionando un espectáculo de flamenco. Por mucho menos dinero podíamos haber enviado en primera a José Manuel Soto y a Mario Vaquerizo, obtenido el mismo éxito mediático y haber hecho un ridículo parecido.

Sin embargo, a lo que realmente fue Ayuso a Nueva York –entre zapatazos, guitarrazos y tapas de calamares— fue a intentar atraer a inversores extranjeros y a echar pestes del gobierno español, dos operaciones contradictorias cuya suma suele dar cero pelotero. Aparte de las rebajas fiscales que ha prometido a los ingenuos que vengan a invertir en la región, ella misma puede dar fe de lo bien que marcha la economía madrileña: hace un año aseguraba que no podía comprarse un piso en la capital y acaba de agenciarse uno de 180 m2 por un valor que ronda el millón de euros. Más o menos el doble de lo que cuesta un chalet en Galapagar y sin tener que sufrir odiosas bandas de hooligans que le pregunten de dónde ha sacado el dinero o, ya puestos, por qué dejó morir a sus abuelos en las residencias como si fuesen perros sin acceso a Twitter.

Pese al estruendo formidable made in USA con que han pasado de ella, la derecha mediática española ha celebrado este tercer desembarco neoyorquino como si fuese el tercer viaje de Colón a las Indias. Un homenaje que contrasta con el asco y la inquina que demostraron al informar de la reciente comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Casa Blanca y en la ONU: debe de ser porque la ministra no se puso luego a aplaudir frente a un tablao ni a cocinar un arroz con alcachofas (de Telemadrid, se entiende). En Madrid no habrá dinero para los comedores de los colegios públicos y el hospital de La Paz se caerá a cachos, pero sobran becas para hijos de millonarios, le regalamos 847.000 euros a Carlos Vives para que cante el Día de la Hispanidad y Ayuso se pega un fin de semana en Nueva York como para resucitar otra canción de Mecano.