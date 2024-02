Cómo Picasso pintó el desprecio a sus parejas

Ya no volverás a ver igual algunos cuadros de Picasso. Esta semana se celebra el nacimiento del pintor. Nadie pone en duda su aportación en el arte, pero es imposible interpretar sus obras sin su lado más personal. Sobre todo cuando gran parte de su obra son ellas: sus parejas. Nadie puede negar que fue un genio artístico y nadie puede negar hoy que Picasso ejerció manipulación emocional y maltrató a sus parejas, generando además una gran dependencia. Y lo sabemos tanto por lo que ellas o testigos contaron, como por él mismo. Y es que fue él quien dejó plasmado cómo las trataba y consideraba en sus cuadros. Por eso, más allá de su compromiso político y con el arte, es tan importante conocer lo bueno y lo malo, para interpretar su obra como debe ser.

El resumen: el Picasso íntimo era un macho alfa, que encandilaba siempre con el mismo ritual. Hacer a cada una de ellas muchos retratos, luego, cuando se formalizaba la relación en el tiempo ellas ejercían para él de amantes, madres abnegadas, cuidadoras, modelos, secretarias, asistentas, vendedoras de sus cuadros...Y, de pronto, llegaba la infidelidad y la búsqueda de otra pareja. Su propia nieta lo contaba así: "Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y las aplastaba en sus lienzos. Después de pasar muchas noches extrayendo su esencia, una vez desangradas, se deshacía de ellas". El tiempo medio de sus relaciones: diez años, más o menos.

Y vamos por el principio. Por ejemplo, con el caso de Amélie Lang. Fue casada por la fuerza con un hombre que la maltrataba y violaba, hasta que ella lo abandonó y cambió su nombre a Fernande Olivier. Conoce a Picasso y estará con él 8 años. Ojos almendrados y pelo negro, le inspira en su periodo rosa y en sus inicios cubistas. Celoso, la dejaba encerrada bajo llave en su estudio para que no trabajara ni hablara con otros. A partir de ahí, conoce a Eva Gouel, será una relación corta porque ella fallece poco después por enfermedad.

Se dice que se deprimió por su muerte hasta la bailarina Olga Jojlova. Fue su primera esposa. Tiene un hijo con él, Paulo. Picasso la representa como la maternidad. Es dibujada en armonía, pensativa, con formas redondeadas. Así hasta que ella descubrió que Picasso tenía una amante embarazada: Marie-Thérèse Walter y su hija Maya. La diferencia de edad, 28 años. Marie-Thérèse solo tenía 17 cuando se conocieron. Ahora será Marie Therese la dibujada con formas dulces y Olga empieza a ser deformada, con pechos dispares y gesto desgarrador, casi monstruosa, como en Gran desnudo en sillón rojo o en Mujer con daga. Una pareja posterior, Gilot, contaba que Picasso le había narrado cómo a Olga la arrastraba por el suelo tirándola del pelo.

Él sigue con Walter. También tendrá sus años dulces, dibujada con trazos suaves, armónicos y piel lila, y composiciones muy sexuales. La pinta mirándose en el espejo o acostada, como símbolo de la calma que le produce, como en El Sueño o en Bañista y Cabaña. Ella fue su válvula de escape mientras la sociedad veía aún como un hombre casado con Olga. Marie-Thérèse recordaba años después las prácticas sadomasoquistas del artista y sus castigos si no obedecía, como apagar en su piel cigarrillos.

Pero aparece en su vida Dora Maar, fotógrafa que cautiva a Picasso muy pronto. Se cuenta que Marie-Thérèse Walter se presentó en el estudio de Picasso y la vió. Le dijo que eligiera a una o a la otra, y en lugar de mediar, las enfrentó para que se pelearan. A Picasso le encantaba provocar esos encuentros y decía disfrutar con ello. Como mujer nueva que se incorpora a su vida, aparecen formas más angulosas y colores más fuertes y sólidos. Ella le hacía sombra en lo creativo. Fue testigo fotográfico de la creación de El Guernica. En plena ocupación nazi, escuchó cómo su madre moría mientras hablaban por teléfono, sabía de las infidelidades y testigos apuntan a que Picasso la maltrataba físicamente, entrando en una etapa de ansiedad. Era la época de guerras y decían que acabó por dibujarla en colores morados y verdes, en imágenes desgarradoras de gritos y la punta de sus dedos como navajas, por ese motivo. Es la etapa de retratos de La mujer que llora. En cambio, otras autoras sostienen que era el reflejo de una mujer que lloraba y gritaba por ser maltratada, tras el desprecio que él ejercía sobre ella. En aquella época, y con un hombre respetado y admirado, los médicos pronto la consideraron loca y la ingresan en un psiquiátrico para administrarle electrochoques, cuando la causa de sus males tenía el nombre del pintor.

Dora Maar sufrió ante la llegada de otra nueva amante: Françoise Gilot, artista. De nuevo, 10 años con ella. Él tenía 61 años, ella solo 21. Tuvieron como hijos a Claude y Paloma. Hay una etapa en la que él está aún con Dora, con Gilot y con Marie-Thérèse con la excusa de visitar a su hija Maya. ¿Y cómo representa a esta nueva mujer tras un periodo oscuro? Pues convierte a Gilot en flor, con un cabello rodeado de pétalos o, en ocasiones, voluminoso y frondoso. La propia Gilot desveló en varias entrevistas cómo era él:

"Pablo pintó una serie de caballeros medievales con armadura. Era yo. Se quejaba de que yo nunca me quitaba mi armadura. ¡Sí, porque no quería resultar muerta! La idea del amor de Picasso era principalmente física y posesiva, nada que ver con dar. Fue el amor más grande de mi vida, pero había que tomar medidas para protegerse. Yo lo hice: me fui antes de terminar destruida. Las otras no lo hicieron y pagaron un precio muy alto".

O hay más: "Tu labor consiste en permanecer a mi lado, en cuidar de mí y de los niños. Me tiene sin cuidado que eso te haga feliz o desgraciada".

Gilot rehizo su vida con otra pareja. ¿Y cómo reaccionó él, el hombre que por primera vez había sido abandonado? Ejerciendo violencia vicaria. Cuando Gilot estaba de luna de miel, se negó a llevar al médico a su hija Paloma, enferma de apendicitis y la amenazó diciendo que su carrera como artista está "acabada". Con Marie-Therese la relación se mantenía, ¿y hasta cuándo mantuvieron correspondencia? Hasta que en 1970 la ley francesa le obligó a pasarle una pensión por la pequeña Maya.

Y aparece la última mujer Jacqueline Roque. Ella tenía 26 años y él 72. Fue la que más ejerció de cuidadora de Picasso, hasta el final de sus días. El fallecimiento del pintor la dejó hundida en una tremenda depresión. En octubre de 1977, cuatro años después de la muerte de Picasso, Marie-Thérèse Walter se ahorcó en el garaje de su casa. Jacqueline Roque acaba con su vida de un disparo en la cabeza en 1986. Antes, eso sí, el que quiso enfrentar a las mujeres, no lo consiguió. Jacqueline, en sus últimos años, se encargó de que en la tumba de Olga no faltaran flores frescas.