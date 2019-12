Por los españoles, por favor

Con las papas no se juega, majarón

Desastre ‘man non troppo’

Si usted abre en los días que corren un periódico de papel, escucha una radio o ve la televisión verá que el 90% de las opiniones defiende una gran coalición entre el PSOE y el PP para salvarnos de independentistas y nacionalistas.

A tenor de la experiencia religiosa que supone este empacho de discurso único en materia de coalición, se podría decir que España enterita, excepto los perroflautas y los majaretas de siempre –entre los que me hallo y a mucha honra-, está por que Pedro Sánchez y Pablo Casado se pongan de acuerdo y formen un Gobierno, cuya primera medida sería aplicarle a Cataluña el 155 y sustituirle el icónico borrico catalán por la cabra de la Legión, tan cabra y tan española.

Eso pasa cuando los bancos y dos o tres grandes compañías son los que controlan los medios –estos deben hasta de callarse-, cuando las líneas editoriales se deciden en consejos de administración ajenos al periodismo, cuando los vulgares contables meten sus sucias manos en este oficio de valientes.

Por eso, porque saben quién manda de verdad, determinados barones a la violeta del PSOE, con Eduardo Madina como reserva espiritual de Occidente –bueno, en la Cadena SER y El País está muy activo y propositivo: yo a veces creo que inventó la jugada del polvorón-, no les tiembla ni la voz ni el pulso: son los más beligerante en defensa de esta gran coalición y en contra de Pedro Sánchez, que de eso sospecho que se trata.

El otrora Curita Page, ahora Vaselina Page a golpe de carajotada, y el Cochero de Drácula Lambán hacen declaraciones hasta para Radio-Taxi con tal de meterle el dedo en el ojo al líder de los socialistas; es decir, a su jefe de filas. La libertad de expresión por encima de la lealtad y la disciplina. Bueno, estos dos últimos valores no creo que los vistan ni lo calcen.

Ellos, que pastelearon con Podemos hasta las cejas, no quieren ahora ni ver al Coleta, y mucho menos a la ERC de Tardà y Rufián, que es constitucionalmente un partido indeseable.

Tras escuchar al presidente aragonés me entraron ganas de salir corriendo y votar por Correos a los republicanos por pura higiene democrática. La alternativa no es otra que vomitarle encima, algo muy feo aunque a veces lo provoque.

Eso sí, las críticas de estos dos artistas del alambre al PP y a Ciudadanos por esa visión cortoplacista y electoralista de España, carente de una mínima responsabilidad de Estado, la hacen con la boquita chica; no vaya a ser que ayuden sin querer a Pedro Sánchez.

Tan hipócritas como mezquinos. Sin duda, algún día le darán la Gaviota de latón y una Chochona por los servicios prestados.

Aparte de la gran coalición, la mayoría de los medios y este ‘quintacolumnismo’ que no cesa no me cabe ninguna duda de que están trabajando a medio plazo por el advenimiento de las derechas, ya sea en formato a dos o a tres –Ciudadanos acabará integrándose en el PP o en Vox, que es más o menos lo mismo escuchando a Cuello de Cisne Álvarez de Toledo y al Madelman Ortega Smith-. Precisamente, es lo mismo que persiguen los independentistas más radicales e incendiarios, el ‘cuanto peor, mejor’, para que Cataluña, con sus mártires y todo, pueda coger el portante con una ayuda internacional activada por el ‘leña al ‘independe’ que es de goma’ y el ‘a por ellos’ de porras, botes de humo y fanfarronadas patrioteras.

El escritor británico Ken Follett, que ha estado de gira por España en esa batalla imposible contra el Brexit –después de arrasar Johnson se acabó la última gota de esperanza de permanencia en la UE- junto a Jojo Moyes, Kate Mosse y Lee Child, lo dijo alto y claro: si se produce un giro a la derecha en España, Cataluña logrará la independencia.

Que yo sepa, Follett y cía no son ni por asomo nacionalistas ni independentistas. Si acaso, son buenos escritores.

Dicho esto, ¿por qué esta confluencia de intereses para que el problema de Cataluña empeore?, ¿por qué ese empecinamiento en torpedear un diálogo dentro de la Constitución entre fuerzas políticas democráticas para arreglarlo?, ¿por qué los bancos no dejan de meter sus manos en los medios de comunicación y se limitan a esperar un nuevo rescate multimillonario que nos robarán con total impunidad de nuevo a los españoles?, ¿por qué Page y Lambán no se pasan de una vez por todas al PP o Vox con armas y bagajes?, ¿por qué no respetan todos estos agoreros los resultados y dejan a la izquierda gobernar sin fake news a todas horas? Ni los rusos son tan prolíficos ni tan golfos.

Por los españoles, un poquito de decencia. Por favor.