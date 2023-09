'Marca': el diario de todos los 'incels'

Sobre el caso Rubiales se ha escrito y hablado mucho (demasiado, tal vez). Y así seguirá siendo mientras siga sin cerrarse y los medios sigan pudiendo sacar un rédito político y económico de él. Al principio, existía cierta unanimidad sobre quién era el agresor y quién la víctima, salvo algún periodista 'despistado' de Tiempo de Juego de la Cope, pero, en general, se entendió que Rubiales se había sobrepasado. Algunos negarían la agresión sexual por su postura ideológica, pero comprendían que algo había hecho mal. Parecía que iba a ser algo rápido, que ocuparía portadas un par de días, que Rubiales pediría disculpas y se apartaría, pero llegó el día de su comparecencia para supuestamente dimitir y todo estalló, el caso y la unanimidad. Y como en toda catástrofe, siempre hay quien se lucra de ello.

Luis Rubiales no es tonto y sabía perfectamente que si quería no desaparecer de la escena mediática y renunciar a su cuota de poder debía hacer un discurso a la defensiva. Él no entendía que había hecho algo mal (sigue sin verlo) y sabía que su soflama tiene sus adeptos, que hay un montón de incels, reaccionarios y votantes de extrema derecha que sacarían sus antorchas para seguir a su nuevo líder y perseguir el "falso feminismo". En un mundo tan tóxico como el fútbol, sabía que tendría calado su alegato y, si no podía mantener su puesto actual, le serviría para seguir siendo un representante válido para un buen grupo de personas (por desgracia siguen siendo muchos, sí) y asegurarse, por qué no, un puesto en determinado partido verde en un futuro no muy lejano.

Y una vez se enturbió el ambiente, ¿cómo actuaron los diarios deportivos? Por lo general, arremetieron contra el presidente de la RFEF, mostraron su respaldo a Jenni Hermoso y se quedaron igual de anonadados que la mayoría con el discurso de Rubiales, su ataque al feminismo y esas subidas de sueldo en directo a sus supuestos afines. Salieron numerosos artículos (la mayoría de hombres, eso sí) criticando su actitud bravucona, pidiendo al CSD que actuase y apoyando la respuesta feminista, aunque ya ha salido alguna voz tímida que, como al periodista Manu Sánchez, le gustan las cosas de "toda la vida". Pero, en mayor medida, aquí sí que hubo cierta unanimidad. El problema llega cuando, viendo la ola reaccionaria que renació tras el bochorno de Rubiales, decidieron que podían estirar el tema y sacarle un dinerillo, aunque eso pudiera afectar a la víctima y a la verdad.

Principalmente (aunque no el único) ha sido el diario Marca, que no olvidemos que es el diario más leído de toda España con diferencia, que bien lo sabe Mariano Rajoy. Aunque en sus portadas y editoriales parece haber un respaldo sin fisuras a Jenni Hermoso, en su página web han mantenido en portada continuamente noticias relacionadas con el caso sin que aporten demasiado ni dejen buena imagen para la jugadora. ¿El motivo? Le da numerosas visitas y comentarios de suscriptores. En definitiva, más ingresos para el medio.

Solo hay que ver que la mayoría de las publicaciones del medio relacionadas con los dos principales clubes de la Liga española, Barça y Madrid, rara vez alcanzan el millar de comentarios, pero las relacionadas con este caso superan con creces esos números y eso no lo pueden dejar pasar, al parecer. Por ello, cada día sacan algo relacionado con el caso, ya sea la madre de tal, "el mal momento de Jenni Hermoso", el primo de Rubiales o lo que sea. Todo vale por la pasta, aunque no aporte al caso o haga dudar de la versión oficial que todos vimos por televisión.

La más llamativa es, sin duda, la noticia de un vídeo de Jenni en el autobús que, supuestamente, desmiente su versión y le da la razón a Rubiales. En él se ve a la jugadora 'bromear' sobre el beso y se supone que es motivo suficiente para zanjar el caso y darle la razón al agresor. Caso cerrado para los que dicen que tienen que firmar un contrato para follar, ¿no? El problema no es compartir un vídeo que puede tener interés informativo. El problema es compartirlo sin más datos, en crudo y para sembrar dudas.

En primer lugar, este sale de la cuenta de Alvise Pérez, que no es periodista ni analista como él dice ser. De hecho, tengo dudas de que calificarle de ser humano haga justicia a la verdad. Si no entiendes que todo vídeo que provenga de esa cuenta debe estar en cuarentena hasta nueva orden, tienes un problema. O tal vez lo sepas, pero que la verdad no te chafe la noticia. Porque podría tratarse de un vídeo editado, ya que no sería la primera condena que tiene ese infraser, pero te sirve para tener visitas y 5.282 comentarios en este momento. Por cierto, 48 horas estuvo en portada la noticia. Más que la consecución del campeonato. Muchas más.

En segundo lugar, hay profesionales de la psicología que ya han dicho por activa o por pasiva que muchas veces el shock hace que la persona agredida tarde días, semanas o incluso años en reaccionar y entender su situación. Que a veces tiene que comentarlo entre risas o de manera distendida con gente cercana para ver su reacción. Que no siempre se es consciente de lo que ha sucedido y se debe ver con perspectiva y teniendo una red de apoyo cercana, como por suerte ha sido.

Además, que Jenni haga una broma, beba champán o lo que le salga del papo no le quita gravedad al asunto, que es un delito tipificado diga lo que diga Marca, Alvise o la madre superiora. Compartir el vídeo sin más, sin poner en contexto, sin advertir de quién es el que lo ha subido a redes y sin hacer un análisis sobre el estado de shock que podría tener la jugadora, es sembrar dudas sobre la veracidad del caso.

No es el único caso. Abundan periódicamente las noticias sobre declaraciones de la actriz Sara Sálamo, a quien culpan en los comentarios de arruinar la carrera del futbolista Isco. También noticias de comparecencias o tuits de Irene Montero donde numerosos señoros vuelcan su odio. Y, cómo no, cada vez que un futbolista ficha por un grande publican fotos de su pareja en bikini, algo imprescindible para saber de su calidad como jugador. Marca denuncia el machismo, pero sigue lucrándose a diario de él. Así que menos editoriales sumándose al carro, menos portadas con las letras moradas el 8M, menos hablar del fútbol femenino solo cuando tiene éxito y más apoyar sin fisuras y sin pensar con el bolsillo cuando ha habido una agresión sexual. La equidistancia también mata. La equidistancia también agrede y/o protege al agresor. Marca se define como el periódico de todas las aficiones. Tal vez quedaría mejor como el diario de todos los incels.