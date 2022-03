Tú no hiciste nada por amor, Will

"El amor te hace cometer locuras". Ahí está Will Smith justificando una agresión violenta en nombre del amor. Pero no, ni eso ha sido una locura, ni ha sido un acto de amor. Esa bofetada ha sido un gesto consciente que se da por violencia y no por amor.

He leído justificaciones del acto de Smith y parece que quienes estamos diciendo que no se pega somos los equivocados; pero lo cierto es que la idea del amor romántico sigue haciendo mucho daño. Esa construcción cultural del amor que sitúa a las mujeres como seres indefensos necesitados de la protección -incluso violenta- de un hombre como prueba de amor. El Feminismo propone una forma de amar sana porque el amor no se demuestra con violencia, ni con insultos, ni con chantajes. Si no hay paz, tú llámalo como mejor te parezca; pero no te engañes: eso no es amor.

Ayer, la masculinidad exacerbada hizo que Will Smith se levantase del asiento y montara el pollo porque habían faltado el respeto a su mujer. Es cierto que meterse con el aspecto físico de la gente está mal, es cierto que las mujeres hemos sido y aún somos el centro de las burlas por nuestro aspecto físico; pero no justifica que te acerques al otro tipo y le abofetees. Pegar es un acto violento, no una locura por amor.

Luego la amenaza del "aparta tu puta boca de mi mujer". DE MI MUJER. Después todo siguió su curso y le dieron un Oscar. Y Smith se comparó con el personaje que había interpretado por su "feroz defensa de la familia". El discurso que dio Will Smith es muy peligroso para los tiempos que corren. ¿Cuántas personas habrán romantizado el gesto? ¿Cuántas personas habrán justificado el bofetón con un yo hubiera hecho lo mismo por mi mujer ? MI MUJER. ¿Cuántas personas habrán considerado afortunada la frase de "el amor te hace hacer locuras"? De ahí, todo cae a la deriva del "yo por amor mato" y hay quienes terminan creyendo que por amor, estás asesinando a tu mujer. Si a todo lo llamas amor, es normal que en el imaginario colectivo se acepte que la violaron porque estaba ciego de amor, que la asesinó porque estaba celoso, que la estranguló delante de sus hijos porque los quería mucho a todos.

Los negacionistas del Feminismo y de la violencia machista no verán más allá del bofetón. Incluso será motivo de risas. Pero gracias al feminismo, muchas personas vemos que detrás del bofetón de Will Smith hay un acto machista condenable y una masculinidad muy frágil.

De un tiempo a esta parte, el mito del amor romántico y su falsa idea del amor está en las agendas políticas y en las reivindicaciones de las calles. Por eso desde el Ministerio de Igualdad se trata sin descanso de dar respuesta a la violencia machista y protegiendo a las mujeres como toca. Poniendo en marcha una legislación feminista por un lado, y tratando de levantar un nuevo imaginario colectivo, más justo para mujeres y hombres, basado en los cuidados y la igualdad plena. Y habrá quienes digan que queremos acabar con las expresiones de amor; pero no, nada de eso. El amor ha sido siempre un acto de bondad y paz, con lo queremos acabar es con la idea patriarcal de que amor y violencia pueden convivir.

Ayer Will Smith, pasó de ser el tipo campechano que todos recordábamos a ser un matón de discoteca. Ahí lo tenemos, premio en mano pronunciando el discurso más peligroso de la historia del cine: el amor te hace cometer locuras. Tú no has hecho nada por amor, Will, tú has pegado a otro tío.