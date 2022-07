Ferreras y su “baile de máscaras”

Gracias a los audios que Patricia López publicó en Crónica Libre, estos días estamos viendo como Antonio García Ferreras, también apodado "el Ferri" por Florentino Pérez, difundió información inveraz sobre la falsa cuenta de las Granadinas que afectaba a Podemos a sabiendas de que era información falsa. En dicho informe se acusaba a Iglesias de percibir 272.00 $ por parte de Nicolás Maduro en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014.

"Yo le dije a Inda, 'pf, yo lo doy, Eduardo, yo lo doy, pero esto es muy burdo. No me creo que Iglesias tenga una cuenta en las Granadinas a nombre de su madre y que Maduro le haya metido ahí no sé cuánta pasta el día que se registra Podemos'. No me lo creí, el documento era chungo, pero le dije, yo lo doy, Eduardo." Pero ahora Ferreras dice que no, que el niega haber dado una información falsa "sabiendas que lo era". "Ese día Ferreras me llamó", ha explicado Iglesias, "y le dije que esa información era un bulo".

El lunes 11 de julio, una vez que el escándalo había estallado, "el Ferri" decidió rodearse de palmeros en su programa, defender lo indefendible durante siete minutos con música grandilocuente y emotiva de fondo y no dar paso a Iglesias a sabiendas de que le había pedido entrar en directo. ¿A quién va a creer la gente, a unos audios o mis grandilocuentes explicaciones con música de fondo emotiva a la vez que patética? Por supuesto que a mis grandilocuentes explicaciones pensaría "el Ferri".

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tampoco sale bien parado en los audios publicados.

Mauricio Casals: Nos ha jodido mucho Pedro Sánchez, mientras Margarita (¿Robles?) está absolutamente a nuestro favor, pero Pedro Sánchez, coño, a ver si le calzas una hostia.

Ferreras: Muy pronto. Va a sufrir estas dos semanas. Confía en mí

Por su parte, Juan Carlos Monedero es otra de las victimas de Ferreras. "Nosotros matamos a Monedero" afirmaba Ferreras en la comida que se celebró en el año 2016 ante los comisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera, el empresario Adrián de la Joya y el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals.

"Monedero a nosotros nos odia, porque nosotros fuimos los que matamos a Monedero con aquello, con la pasta. Porque, además, cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones..." Pero esta vez no se ha pronunciado Ferreras con música grandilocuente para dar explicaciones acerca de estos audios.

Pero la cosa no acaba aquí, en los recientes audios filtrados podemos escuchar a Ferreras afirmar ante Villarejo que Ana Pastor fue quien "aniquiló" y "destrozó" a Pablo Iglesias. De nuevo el lenguaje mafioso al estilo sheriff de Texas que utiliza Ferreras parece ser una constante en todos los audios filtrados.

La RAE define el periodismo como aquella "actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio, escrito, oral, visual o gráfico". Si nos ceñimos a esta definición, sobra decir que abrir espacios mediáticos para que un mentiroso profesional como Eduardo Inda divulgue información falsa no está dentro de la definición de periodismo. ¿O igual para Ferreras sí? Quizás para Ferreras querer manipular a la población con información falsa, conspirar y abrir ventanas mediáticas a las cloacas del Estado es "¡más periodismo!", frase que suele utilizar al acabar su tertulia de Al Rojo Vivo. También bautizada últimamente en las redes como Al Bulo Vivo. Por cierto, a parte de los minutos que dedicó Ferreras a justificar lo injustificable, ¿habéis escuchado en El Intermedio, en Más Vale Tarde o en cualquier programa televisivo de Atresmedia o Mediaset hacer referencia a los audios de Ferreras? Y es que, como ya señaló el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una entrevista hace unos años: "Desde que se inventó la imprenta, la "libertad de prensa" es la voluntad del dueño de la imprenta".

Es necesario regular el sector de los medios de comunicación e impedir que bancos, grandes fortunas o fondos de inversión sean propietarios de los medios de comunicación. El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional que protege la libre difusión y acceso a información veraz. Veraz, sí, veraz. Si no es veraz, te están dando información basura, y si te dan basura quizás es porque saben que tienen capacidad de manipular a la ciudadanía en función de unos intereses u otros. Ferreras, Inda, Susana Griso, Risto Mejide, Ana Rosa, Vicente Vallés...son actores políticos y como tal actúan. Pero una cosa es ser actor político con influencia social y otra muy distinta es traficar con información adulterada.

Pero sigamos, ¿os imagináis a un carnicero vendiendo ternera contaminada?, ¿os imagináis a un frutero que vende manzanas con gusanos?, ¿os imagináis un mecánico que en vez de reparar ruedas las pincha?, ¿os imagináis a un pescatero que vende pescado con anisakis a propósito? Pues bien, eso mismo es lo que está haciendo Ferreras con la información. Hacer pasar como información auténtica basura. Ferreras es una pieza más del amplio puzle que configuran las cloacas del Estado. Ferreras, Ana Rosa Quintana, Ana Tarradillos y compañía, todos ellos vinculados con las cloacas del Estado, si tuvieran algo de decencia y dignidad deberían abandonar el terrorismo informativo y entregar las cámaras. Son uno de los muchos tapones que impiden que haya democracia en este país. El periodismo debe tener como mínimo común denominador la verdad, y no el bulo, la mentira, la manipulación y el golpismo. "Sin libertad de pensamiento no hay libertad de expresión" decía José Luis Sampedro.

Ante este escenario, hay quienes intentan hacernos creer que estamos ante "el caso Inda" con el objetivo de blanquear a Ferreras. Parece ser que se apunta a este carro el periodista Antonio Maestre. En su artículo sobre los audios parece quitar responsabilidad a Ferreras señalando que "no puede haber espacio para personajes de la talla moral de Eduardo Inda, que ya han demostrado que han publicado información falsa y, en vez de disculparse como haría cualquier persona decente que ha cometido un error, han seguido emponzoñando el espacio público con la excrecencia surgida de esas informaciones falsas y publicando otras del mismo porte tóxico." En esta línea, Maestre, publicó un tuit indicando que deja de ser subdirector de La Marea y donde anunciaba que dejaría de coincidir con Eduardo Inda en un plató. ¿Con Eduardo Inda no y con Ferreras sí? ¿Anuncias que dejas La Marea, pero no el plató de Al Rojo Vivo? Ferreras era y es el director de La Sexta, es quien ha permitido abrir ventanas mediáticas a las cloacas para que difundieran bulos con total impunidad. Quienes optan por señalar a Inda dejando de lado a Ferreras como si con él no fuera la cosa, están blanqueando a este último, directa o indirectamente.

Mientras La Sexta ha sido el Caballo de Troya que necesitaba el poder para domesticar y manipular a un público de izquierdas, Ferreras ha jugado a ser Oh Il-nam, el jugador 001 en el Juego del Calamar. Con sus bailes de máscaras ha logrado engañar y hacerse pasar por periodista progresista durante cierto tiempo, pero las caretas están cayendo. Mucha gente sabía ya que Eduardo Inda era un falso periodista que traficaba con información falsa, pero poca gente conocía el papel que estaba jugando Antonio García Ferreras en todo esto. Ahora sí. Ferreras es un muñeco averiado para el papel que necesita jugar La Sexta con su audiencia mayoritariamente de izquierdas. Por mucho que se rodee de periodistas que le hagan la pelota, por mucho que de vez en cuando haga discursos progres, por mucho que aparente normalidad, por mucho que repita "¡más periodismo!, ¡seguimos!, ¡resistimos!", sabe que está entre la espada y la pared. El debate está encima de la mesa: ¿seguir acudiendo al programa de Ferreras o negarse a ir? Es cierto que renunciar a ir a Al Rojo Vivo como ha hecho digital El Salto es un acto de dignidad, pero también es un acto de dignidad entrar en directo en el programa de Al Rojo Vivo como hizo Willy Toledo y recordarle a Ferreras que lleva "toda la vida bajo el cobijo de Florentino Pérez", señalando que este último es un "capitalista" y "explotador". Dime quién ha sido tu maestro y te diré quién eres, Ferreras.