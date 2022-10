Cuando me dispongo a escribir este artículo la atención de prácticamente la totalidad de los medios de comunicación del país ha pivotado en el secuestro y rescate de un bebé en un hospital público en Bilbao. Me atrevo a apostar que en cada casa se ha contenido la respiración, nos hemos puesto en la piel de esos padres primerizos y hemos intentado pensar que todo iba a salir bien. Afortunadamente así ha sido. El bebé rescatado en buenas condiciones y ya en brazos de su, imagino, asustada madre. La secuestradora, detenida gracias a la colaboración ciudadana. Vaya susto.

Este caso nos da algunas claves que se pueden aplicar a la política actual y al debate sobre los próximos presupuestos generales del Estado.

Primera cuestión: la empatía

Hoy hemos sido capaces de ponernos en los zapatos de esa madre recién parida y en su angustia. En política deberíamos ser capaces de hacer lo mismo. Los grupos políticos debemos saber sentir e imaginar el sufrimiento de nuestras conciudadanas y conciudadanos y actuar con agilidad, eficacia y con soluciones dirigidas a los colectivos que lo necesiten. Redes de solidaridad que protegen y fortalecen el Estado de bienestar. No podemos vivir alejados de la realidad que vive la ciudadanía. No podemos no conocer a nadie que perciba el SMI, ni que se beneficie de las becas, de la sanidad pública o del transporte gratuito. Nuestra obligación es vivir pegados a la calle y no en burbujas.

Otra variable de este caso: lo público

La sanidad o las Fuerzas de Seguridad, que en esta ocasión han sido claves, son dos de los elementos que desde los PGE tienen que ser protegidos. Las empleadas y empleados públicos están recuperando los derechos laborales recortados en 2012 y se están potenciando los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI. Además, si dependen de las comunidades autónomas, como es el caso de Osakidetza o de la Ertzaintza, el Estado contribuye con las comunidades autónomas y municipios de este país y lo va a seguir haciendo. Las comunidades verán incrementada su financiación un 24% a través de estos presupuestos.

Los medios de comunicación

También han sido clave, focalizando la atención, ayudando a difundir la imagen de la secuestradora e informando con datos objetivos y opiniones diversas y equilibradas. Ojalá en la política también encontráramos el foco allí donde tiene que estar. Sin dar altavoz a demagogias, cifras falsas y fake news. Sin manipular ni simplificar comparecencias o discursos. Con conocimiento de la materia y contrastando la información. Objetividad en definitiva. Ojalá.

Cuarto factor: la ciudadanía

La colaboración y participación ha conseguido identificar y localizar en unas pocas pero eternas horas a la autora del delito. Desde la política tenemos que hacer sentir a la ciudadanía que estamos en las cosas importantes, en las 'cosas del comer' y que además, son partícipes de la política que realizamos. Que son el eje de nuestro trabajo y que estamos en el mismo barco. Que estamos en la economía de las familias y en la macroeconomía. En la atención a las personas más vulnerables y de la clase media y trabajadora de este país. Y también en las que sufren en otros países. Que estamos juntos defendiendo derechos y libertades que se ven amenazados más de lo que parece. Que estamos trabajando sin descanso en situar a España donde le corresponde en Europa y en el mundo.

En definitiva. El bebé de Bilbao nos ha traído un alivio y seguro que una sonrisa porque esa familia hoy es un poco más feliz. Nuestra obligación, desde nuestra visión socialdemócrata de la vida tiene que ser la misma. Que la vida de la gente sea cada día un poco mejor.

Las y los progresistas, se lo aseguro, estamos en ello.