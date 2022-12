Madrid, una ciudad huérfana de alcalde

Se nos marcha otro año en el Ayuntamiento de Madrid y nos damos cuenta de que tenemos un alcalde que no ha hecho nada por la ciudad. En su lugar, sufrimos a un militante entregado a las siglas del PP que entiende la política local como una posibilidad mediática de atacar al Gobierno de la nación. Los barrios y distritos, los parques y zonas verdes, los centros deportivos y bibliotecas, el tráfico y la contaminación, los ancianos y los niños no resultan prioritarios para quien anda ocupado en una cruzada de dimensiones épicas: recuperar el poder nacional sin pasar por las urnas.

La derecha española ha desplegado todas las velas y Madrid ciudad forma parte de su estrategia. Han decidido sacrificar el bienestar de los vecinos en una jugada radical muy medida, regalando antes a la opinión pública titulares y titulares de pan y circo. La idea de la cañita y de la libertad prende bien entre un electorado capitalino muy definido. Nada importa el derecho al descanso de miles de familias, nada importa que las aceras se hayan convertido en una carrera de obstáculos. La nueva doctrina del ocio resulta muy rentable socialmente. Ni siquiera han tenido que hacer el trabajo sucio desde el PP, Villacís se ha ofrecido encantada en un arrebato apasionado de "voy a ser más Ayuso que Ayuso".

La capital de España está huérfana de política local, tira para adelante con el piloto automático de una administración que rige el destino de millones de personas. El capitán no está en la sala de mandos. El Grupo Municipal Socialista lleva meses advirtiendo de este absentismo. Desde el lugar que ocupamos en la oposición con ocho concejales, no hemos dejado de preocuparnos por las pequeñas grandes cosas que caracterizan la realidad municipal, no hemos dejado de fiscalizar los excesos gestores de un gobierno conseguidor, no hemos parado de proponer alternativas a iniciativas enquistadas, de dar soluciones concretas y articuladas a problemas provocados por el barbecho gestor.

Nuestro currículo está en la calle y en las actas de los plenos y comisiones. Al Grupo Municipal sí le importa Madrid. No frivolizamos con las necesidades de la gente. Hablamos de esta ciudad porque la conocemos, porque sabemos qué necesita, porque hemos estado junto a aquellos que lo están pasando mal.

Frente a un PP que lo ha apostado todo al as en la manga solo cabe una alternativa: llegar a la mayoría de madrileños y demostrarles que existe otra opción cierta y coherente, que hay una posibilidad de hacer las cosas bien, que existe una política que se toma en serio los problemas reales de los vecinos. Hablar sin saber pasará factura; mirar hacia otro lado cuando te están pidiendo a gritos ayuda, también. Este PP ha renunciado a gobernar Madrid porque está concentrado en recuperar el poder que la mayoría de los españoles le ha arrebatado. Utiliza Madrid como plataforma mediática. Un Madrid que no conocen porque su reino no es de este mundo.