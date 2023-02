El frente ximo-centrista

La campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales en la Comunitat Valenciana se jugará en el centro, y tanto los socialistas como los populares son conscientes de ello. En el caso de los socialistas este terreno de juego coincide con una vieja obsesión del PSPV-PSOE desde inicios del siglo XXI de recuperar el voto del centro político, aquel voto que permitió durante los años ochenta y prim7era mitad de los noventa ser la fuerza hegemónica en la Comunitat. Y en ello, trabajan desde hace tiempo los socialistas, concretamente, desde septiembre, con el comienzo del actual curso político, donde Ximo Puig en el Debate de Política General anunció una ambiciosa rebaja fiscal para aquellas rentas medias y bajas que no superaran los 60.000 euros, y que suponía un duro golpe para su rival, el popular, Carlos Mazón, que había centrado todo el año anterior su baza electoral en bajar los impuestos siguiendo el modelo de la madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Al mismo tiempo, la propuesta se situaba a Puig, tanto a nivel autonómico como nacional, en el terreno de juego del centro político, más allá del centroizquierda, compitiendo directamente por el voto de los seguidores de Ciudadanos, unos votos que pueden decidir quién será el futuro inquilino del Palau de la Generalitat.

Ahora, los socialistas dan un nuevo golpe de efecto con el lanzamiento de la Plataforma Cívica Ximo President integrada por destacados dirigentes de otras formaciones políticas, entre ellas, la ex dirigente de Ciudadanos, Carolina Punset, actualmente colaboradora del Palau esta legislatura, e hija del divulgador científico, Eduardo Punset, la abogada y exlíder de UPyD, Alicia Andújar; ; el investigador alicantino y ex presidente del CDS, y miembro del Consell Valencià de Cultura por Ciudadanos, Gerardo Muñoz; el consultor de comunicación, ex popular y dirigente de Demòcrates Valencians, Lluis Bertomeu; el empresario de la cerámica Roger Mira; el presidente de Fotur y exconcejal del PP, Víctor Pérez; el empresario del sector químico, expresidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y ahora senador socialista, Pedro Rodríguez y el periodista Julio Monreal, director adjunto de Relaciones Institucionales y Promoción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y exdirector del diario Levante-EMV.

Todos ellos, dan una imagen más centrada del molt honorable cuyo talante de centro quiere explotar ante el electorado, aunque esta imagen haya causado recelos por los pasillos de La Moncloa, algo que no es nuevo en la relación que mantienen Pedro Sánchez y Ximo Puig.

De hecho, plataforma, en su web, destaca el carácter centrista de Ximo Puig como garante de "la centralidad política en la Comunitat Valenciana, liderando la vía valenciana en la configuración de una España plural y diversa, donde la identidad, la cultura y el autogobierno han sido puntas de lanza de su actuación y propuesta marco para avanzar hacia un Estado moderno, solidario y federal".

No es la primera vez, que Puig otra por el modelo plataformas para reforzar su apuesta electoral. Ya lo hizo en 2019, y en aquella vez, tenía un carácter más investigador con la investigadora experta en cáncer de mama, Ana Lluc, a la cabeza, junto a Javier de Lucas (catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, después senador por el PSOE), Carmen Calvo (pintora y escritora), Laura Soler (doctora en Filología Hispánica y profesora de la Universidad de Alicante), Francisco Brines (escritor de poesía y miembro de la Real Academia Española), Patricia Campos (expiloto y entrenadora de fútbol), Celestino Suárez , exrector de la Universitat Jaume I y catedrático de Economía Aplicada), Justo Serna (catedrático de Historia Contemporánea) y, el ex secretario general del PSPV y catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València, Joan Romero. En aquella ocasión el resultado fue el previsto, y permitió al PSPV-PSOE situarse como primera fuerza parlamentaria, pues, en las elecciones de 2015, Puig accedió a la Generalitat, pese a no ser primera fuerza. El reto ahora es mantener esa primera posición y ampliar el número de diputados con el objetivo de depender menos de Compromís y Unides Podem.

468.000 votos en juego

Ahora, el reto es otro: conquistar el centro político. Ahí, hay en juego un total de 468.000 votos que en las elecciones de 2019 obtuvo Ciudadanos a los que aspiran a conquistar socialistas y populares. Quien lo consiga tendrá el premio de gobernar la Generalitat. Según fuentes consultadas por Público, las encuestas manejadas desde Presidencia de la Generalitat, de estos 468.000 votos, unos 68.000 se quedarían en Ciudadanos, la mayoría en Valencia, lo que permitiría a la formación naranja tener alrededor de los dos concejales, mientras que 200.000 votos irían al PP-CV, que lidera Carlos Mazón, y que le permitirían acercarse a la primera fuerza que ostenta en la actualidad el PSPV-PSOE. Los otros 200.000 restantes, según dichas fuentes, tendrían dueño variado, si bien, unos 100.000 podrían recaer en los socialistas, que serían suficientes para no sólo mantener el gobierno, sino acercarse a 40 diputados, situándose a unos diez diputados de la mayoría absoluta.

A la caza de cargos de Ciudadanos

Pero, Ximo Puig no es el único que quiere el centro político su rival, el popular Carlos Mazón también lo quiere, y ha ido a la incorporación directa de cargos de la formación naranja. De ellos, el más conocido es el portavoz de Ciudadanos, en la Diputación de Alicante, y diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipio, Javier Gutiérrez, con quien Mazón, que es el presidente, gobierna la corporación alicantina. Gutiérrez, que era concejal en Xixona en coalición con los socialistas, acaba de romper ese pacto, y previsiblemente irá a Les Corts, por la lista popular, aunque en el PP local no ha gustado la incorporación. También, ha sucedido algo similar en Elda, donde los populares han fichado al líder de la formación naranja en la ciudad del Calzado, Francisco Sánchez, cuya incorporación ha provocado algunas bajas en el partido. Otro de los nombres que podría incorporarse es el del ex responsable de Ciudadanos en la Comunitat, y senador en el grupo mixto, Emilio Agüeso, y que se rumorea que podría ir en alguna candidatura popular.

Y no sólo a nivel de dirigentes, uno de los argumentos de Mazón en las últimas semanas es la llamada directa al votante de Ciudadanos que en su día se fue del PP-CV a la formación naranja para que vuelva a votarlo.

Plataforma por el Tercer Botànic

Mientras la batalla por el centro político está en todo lo acto, el pasado lunes se presentaba en Valencia, en la Societat Coral El Micalet, bajo el nombre Volem III Botànic¸ otra plataforma de izquierdas para movilizar el voto de izquierdas y conseguir mantener la actual coalición de gobierno frente a la "irrupción de los partidos de extrema derecha", lo que puede abocar a "una situación de emergencia democrática, con un aumento grave del discurso de odio y los recortes de las libertades".

El objetivo era conseguir la coalición electoral de todas las fuerzas a la izquierda del PSPV-PSOE para que "no se pierda ningún voto". Entre los firmantes de la plataforma se encuentran la periodista Rosa Solbes; la ex coordinadora general de EUPV Marga Sanz; el exlíder de Podem, Antonio Montiel; la exdiputada de Podem, Llum Quiñonero; el escritor y profesor titular de Periodismo, Martí Domínguez; el ex asesor socialista, José Ignacio Pastor, o la actriz y exparlamentaria nacional de Podem, Rosana Pastor.