Premios Machirulo 2023

Yo no quería. Óiganme bien: yo no quería celebrar esta gala un año más. Me habría encantado que en 2023 nos hubiésemos marcado un Barbieland, que el patriarcado ya no existiese y que las candidaturas quedasen desiertas. Sin embargo, nuestros muchachotes han vuelto a dar el do de pecho, así que aquí están de nuevo los finalistas y los galardonados en los Premios Machirulo.

Empezamos por el gran vencedor del certamen, patrón de Atapuerca y héroe de la grada mamporrera: Luis Rubiales. Su tocada de huevos, su beso a Jenny Hermoso y el resto de méritos sobre los que hemos vertido ríos de tinta lo convierten en ganador indiscutible de la categoría Smegma Sport.

Sin duda celoso por el eco de Rubiales, Josep Borrell se arrancó con un "Nuestras mujeres están aprendiendo a jugar al fútbol al mismo nivel que los hombres". Me encanta cuando un señor habla de nosotras como si fuéramos, yo qué sé, sus vacas. "Nuestras mujeres". Y, por supuesto, nos compara con los hombres, que son la medida de todas las cosas. Tras este enunciado parecía difícil que Borrell no consiguiera el Premio Pavo Cállate, pero el PSOE abrió el baúl de la bisabuela y de ahí salió Alfonso Guerra con ganas de charla. Primero soltó que Yolanda Díaz va de peluquería en peluquería y luego se lamentó porque ya no puede hacer chistes de mariquitas. Lo siento por Borrell, que fue un digno candidato, pero el Pavo Cállate es para don Alfonso.

En la categoría Caspa Infinita, García Page, que comparó lo que fornica su hijo con lo que estudia su hija, se nos queda como finalista. El galardón se lo lleva José María Sáiz, entonces alcalde de Villar de Cañas, que dijo que Irene Montero tiene llagas en la boca "de tanto chupársela al coletas". Fuerte el aplauso (en la cara).

Feijóo nos ha regañado por echar cálculos antes de decidir un embarazo, ha valorado a la vicepresidenta del Gobierno por su maquillaje, ha justificado la sentencia por maltrato a Carlos Flores, de VOX, con aquello del divorcio duro, y nos ha dicho "Que nadie cuente conmigo para estar en contra de la violencia machista". Sería un lapsus. O no. En el Congreso no ha reunido apoyos pero el Premio Bocazas Antológico se le otorga por unanimidad.

El Premio Machote Alfalfa se lo concedemos al guardián de las buenas costumbres que obligó a la cantante Rocío Sáiz a cubrirse el pecho durante un concierto. Ojalá además del premio se lleve una condena por coacciones. En solidaridad con Rocío y con otras artistas, Eva Amaral también dejó sus tetas al aire. El troglodita que se alza con el galardón de la Grima Televisiva es Damián Mollá, la hormiga Barrancas, que se cubrió de gloria al alegrarse de que "el calvo de Amaral" por fin pudiera ver el pecho de Eva. El calvo del que habla es Juan Aguirre, expareja de la artista. ¿Captan la gracia? Je. Es que como eran pareja, pues así le ve las tetas. Me parto.

Y atención porque este año se estrena la primera mujer que recibe un galardón en nuestro concurso. Se trata de Estíbaliz Palma, la candidata al Consejo de Policía que dijo que "ya les gustaría a algunas que las violara un UIP". Tenga, señora, el Premio Machirula, la mención especial Amiga de los hombres y dos palmaditas en la espalda.

En la categoría Malos Malotes ha triunfado VOX, que no falta nunca a nuestra cita, por ausentarse en los minutos de silencio tras los asesinatos por violencia machista, por llevar a un maltratador en sus filas, porque Juanma Badenas, teniente de alcalde en Valencia, asegura que el machismo en España solo lo practican los inmigrantes y porque el Presidente del Parlament Balear, Gabriel Le Senne tuiteó que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Toma ya.

El Premio Inceltuber cae en las jóvenes promesas de la Universidad de La Rioja y su grupo "Novatadas magis primaria", donde pueden leerse comentarios como "hay que partirles las bragas" o "últimamente son muy putas todas", junto con fotografías de compañeras novatas. Qué ilusionante resulta saber que en poco tiempo estos chicos trabajarán como maestros.

Fíjense que mientras nosotras batallamos por salir a la calle sin miedo a que nos agredan, hay hombres que sufren. Uno de ellos es José Coronado, que teme que le llamen machista por ceder el paso o decirle a una mujer que está guapa. Pues nada. Premio Machiangustias para José y un beso de mi parte. Guapo.

No podemos dejar este concurso sin homenajear a Antonio Burgos, fallecido recientemente. Burgos es el señor que escribió que "deberían dejar la mascarilla obligatoria para las feas". El adonis, sabes. En fin. Premio Descansemos en Paz.

Y hasta aquí nuestra convocatoria anual. Si hacen recuento de daños, verán que un buen puñado de nuestros premiados y participantes han abandonado sus cargos o se les han retirado los honores porque por fin –¡Dios mío, por fin!– se considera inadmisible que quien ostenta semejantes niveles de misoginia se mantenga en puestos de responsabilidad. Feliz 2024 y que las diosas repartan paciencia.